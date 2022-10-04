網傳「使用止汗劑靠近淋巴易增致癌風險」？美國癌症協會來解答

文：KingNet國家網路醫藥

天氣悶得讓人直喊吃不消，站在室外不過數分鐘已經開始飆汗，想要保持體香的人就會選擇擦上止汗劑。網路上不時有傳聞，使用止汗劑會增加罹患乳癌的機率？到底是怎麼一回事，美國癌症協會來分曉。

止汗劑會增加人患乳腺癌的風險嗎？

目前沒有強而有力的科學證據，證實使用止汗劑，會增加乳癌風險。在2002年發表的一項研究，比較813名患有乳癌的女性和793名未患乳癌的女性。發現乳癌風險與止汗劑使用、除臭劑使用或清除腋毛之間沒有關聯性。

清除腋毛後使用止汗劑，會讓化學物質從腋窩進入體內，增加患乳癌的風險？

清除腋毛可能會增加皮膚感染的機率。如果腋下皮膚已經破損或感染，止汗劑會引起輕微刺激。

止汗劑會防止腋下淋巴結排出致癌毒素？

淋巴結有助於清除細菌、病毒及其他微生物，但淋巴結不會藉由排汗來釋放廢物或毒素。淋巴結與汗腺無關，汗腺位於皮膚中，而非淋巴結中。多數進入體內的致癌物質，會經由腎臟清除，而釋放到尿液中；肝臟吸收的物質會被釋放到膽汁中，膽汁與糞便混合併隨糞便排出。

對羥基苯甲酸酯有健康疑慮嗎？

對羥基苯甲酸酯作為防腐劑和食品添加劑，存在於許多化妝品（如口紅、睫毛膏、遮瑕膏和粉底）和護膚產品（如乳液、除毛產品和防曬乳）。對羥基苯甲酸酯可以經皮膚吸收。研究顯示，對羥基苯甲酸酯具有弱的雌激素特性，雌激素是一種已知且會導致乳腺細胞生長和分裂的荷爾蒙。雖然目前食品、藥物、化妝品和護膚品中的對羥基苯甲酸酯對健康沒有明顯的危害，但如果有疑慮，可以避免使用含有對羥基苯甲酸酯的產品。

止汗劑中的鋁有健康疑慮？

鋁是止汗劑中的活性成分，藉由阻塞汗腺來防止汗液達皮膚表面。鋁可能會被皮膚吸收並引起乳腺細胞雌激素受體的變化。但是目前還不清楚有多少鋁是透過皮膚吸收的。

一項研究使用含有氯化水合鋁的止汗劑，發現只有一小部分（0.012％）鋁的被吸收。而這實際吸收的鋁量，遠低於一個人吃的食物中鋁吸收的量。

一項針對患有乳腺癌的女性的研究發現，癌症和周圍正常組織之間的鋁濃度沒有真正的差異。在這結果上，表示了含鋁止汗劑與乳癌之間沒有明確的關係。

參考資料

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航