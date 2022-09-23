為何Mil Mill喵坊不是「再工業化」的模範？

一、喵坊是本港唯一回收紙包飲品盒的機構，元朗廠房於一九年開始營運。廠房原本丢空多年，殘舊到會漏水，喵坊接手後，花費不少人力物力修葺，再投資建設，誰知運作僅三年，業主科技園公司不再續租，喵坊面臨倒閉。

科技園曾公開回應[1]，但那些公關言辭展示的，只是一個大業主「我續租畀你是人情，唔續租畀你是道理」的刻薄嘴臉——香港租客的權益向來欠缺保障，這也是小投資者寧炒賣也不搞實業的一個原因——完全反映不到一個以推動香港產業多元化為己任的官方組織，與持份者有商有量、在互助互諒基礎下解決問題的應有態度。

二、港大經濟及工商管理學院教授，兼中國與全球發展研究所副總監鄧希煒曾接受傳媒訪問[2]，談到所謂發展，應該把目光放在香港「唔叻」的創科與工業上，同時，聚焦「包容性經濟增長」（inclusive growth）——這個概念最初由亞洲開發銀行在2007年提出，意即「可以實現公平分配和為所有人創造機會的經濟增長」，「要令中下層民眾有願景向上爬，首先要讓他們有機會增加自己的人力資本，增加了以後，亦要令他們有工開」。

理想和現實總有距離，但理想似乎越走越遠。官僚本身思考欠周密，出現取捨的難題，便採用大石壓死蟹的方式，要備受影響的苦主自己諗辦法。志記鎅木廠如是[3]，喵坊亦如是，同樣是對香港工業最有承擔，最得到市民認同的業界中人，卻得不到起碼的支援，遑論原區安置。如政府真的想做實事，改善民生，就應該實踐「包容性經濟增長」的理念。不管科技園想怎樣創新，都不能忘記初心，亦不應覺得做回收產業太cheap，不夠光鮮。志記和喵坊以貼地的經營方式，貫徹循環再生的信念，甚至發展出有機的文化網絡，這些都是很重要的，還有再發揮空間的社會資本，不是高高在上的微電子中心可孕育出來。科技怎樣高，都要以人為本，但現在明明是寶的志記和喵坊，卻被某些官僚當做草。

圖片來源：關鍵評論網

三、國際航空運輸協會指，香港已被取代，失去國際航空樞紐地位，難以挽回。[4]但兩個月前，成本高達1,451億元的三跑才正式啟用。機管局隨即關閉中跑道作重新配置，繼續以雙跑道系統運作。究竟配置狀態維持至何時，配置狀態是否等於將跑道當做曬太陽的「儲備」，就不得而知。

過去每次有大型基建要上馬，官方講法離不開需求增加，要保持競爭力，須加大投資。而需求增加，往往基於過往的增長數字做推論，似乎有根有據。但世界難道不會有意外？增長趨勢只會簡單地重複過去的線性軌跡，不會有逆轉的可能？如果是，我們便不會有高鐵、郵輪碼頭、港珠澳大橋以至三跑這麼多基建儲備。政府會否動動腦筋，想辦法令這些儲備產生利息收入，或令其持續增值，為庫房帶來額外得益呢？

隨著人口減少、外資撤離、加息持續、樓市衰疲……經濟不景氣下，政府有何扭轉乾坤之板斧，市民拭目以待。暫時看，政府會致力搞高科技，成效未知，但首先就令到仆心仆命發展回收產業的喵坊有收皮之虞。高科技到底可以幫香港創造幾多就業職位，到底怎樣促進科研氛圍的形成，又怎樣培養可持續發展的生態圈，這些都是靠公關腦袋思考的科技園不會處理的重大問題。

四、「再工業化」首先就犧牲做實事的廠商，反映決策者並無理念和路線圖清晣的產業政策，政策欠連貫性，欠融貫性，以及欠耐性。有眼睇的廠商，還有信心來長線投資嗎，不怕被人（未）用完即棄？客觀效果上，豈不只會吸引到揾著數賺快錢、掛羊頭賣狗肉的投資者？這又怎搞得好高科技產業？除非，所謂高科技，只是政府劃一片地，興建廠房，然後高價買外國尖端科技來建立生產線，或和大學某些部門合作，搞一些賺錢項目，主要惠及少數有份參與者。整個過程，對廣大市民來說，最大的得著可能是，滿足了「我們香港終於有自己的高科技」的虛榮心。

過去長期不重視產業政策研究，只聽王于漸、雷鼎鳴這些經濟學者的話——「市場的事由市場決定」——而所謂市場，只不過反映當中大阿哥的意願，難道會聽小商戶的意見？結果政府政策向大商家嚴重傾斜，又或者扮演掌櫃分餅仔嘅角色，但由於大公司有專業團隊懂得如何和政府周旋，中小企以至個人在爭取政策幫助時總是特別吃虧，客觀效果上，政府推出甚麼優惠政策，往往益了個別推銷成功的大商企。

政府要和新加坡競爭，但就放手給只顧賺到盡的市場強者去主導發展，以為他們一定比民間和政府的決策精明，連關鍵理念（例如高科技的「高」以甚麼來衡量，只用幣值極大化原則，抑或深入民間肌理，利用資訊科技的創意，幫小商企衝破進軍海外市場的技術及文化障礙）都不搞清楚，很自然便用量化邏輯衡量（蝕本嘢不能做，怕被指控私相授受），最中立客觀嘛。只有理念和理路清晣，才有理論立足點投放資源在長期回不到本的投資上，才有突破單純做大個餅的想像力和智慧。只用量化邏輯思考，結果變成一出來就講賺蝕——市建局正是如此市儈，而科技園變出樓盤亦是同樣道理——自然也不懂得、亦無意識從長遠、宏觀而且多元的角度理解民生福祉，務求在社會不同持份者的利益之間取得理想平衡。

注釋：

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin