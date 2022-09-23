為何Mil Mill喵坊不是「再工業化」的模範？
我們想讓你知道的是
「再工業化」首先就犧牲做實事的廠商，反映決策者並無理念和路線圖清晣的產業政策，政策欠連貫性，欠融貫性，以及欠耐性。
一、喵坊是本港唯一回收紙包飲品盒的機構，元朗廠房於一九年開始營運。廠房原本丢空多年，殘舊到會漏水，喵坊接手後，花費不少人力物力修葺，再投資建設，誰知運作僅三年，業主科技園公司不再續租，喵坊面臨倒閉。
科技園曾公開回應[1]，但那些公關言辭展示的，只是一個大業主「我續租畀你是人情，唔續租畀你是道理」的刻薄嘴臉——香港租客的權益向來欠缺保障，這也是小投資者寧炒賣也不搞實業的一個原因——完全反映不到一個以推動香港產業多元化為己任的官方組織，與持份者有商有量、在互助互諒基礎下解決問題的應有態度。
二、港大經濟及工商管理學院教授，兼中國與全球發展研究所副總監鄧希煒曾接受傳媒訪問[2]，談到所謂發展，應該把目光放在香港「唔叻」的創科與工業上，同時，聚焦「包容性經濟增長」（inclusive growth）——這個概念最初由亞洲開發銀行在2007年提出，意即「可以實現公平分配和為所有人創造機會的經濟增長」，「要令中下層民眾有願景向上爬，首先要讓他們有機會增加自己的人力資本，增加了以後，亦要令他們有工開」。
理想和現實總有距離，但理想似乎越走越遠。官僚本身思考欠周密，出現取捨的難題，便採用大石壓死蟹的方式，要備受影響的苦主自己諗辦法。志記鎅木廠如是[3]，喵坊亦如是，同樣是對香港工業最有承擔，最得到市民認同的業界中人，卻得不到起碼的支援，遑論原區安置。如政府真的想做實事，改善民生，就應該實踐「包容性經濟增長」的理念。不管科技園想怎樣創新，都不能忘記初心，亦不應覺得做回收產業太cheap，不夠光鮮。志記和喵坊以貼地的經營方式，貫徹循環再生的信念，甚至發展出有機的文化網絡，這些都是很重要的，還有再發揮空間的社會資本，不是高高在上的微電子中心可孕育出來。科技怎樣高，都要以人為本，但現在明明是寶的志記和喵坊，卻被某些官僚當做草。
三、國際航空運輸協會指，香港已被取代，失去國際航空樞紐地位，難以挽回。[4]但兩個月前，成本高達1,451億元的三跑才正式啟用。機管局隨即關閉中跑道作重新配置，繼續以雙跑道系統運作。究竟配置狀態維持至何時，配置狀態是否等於將跑道當做曬太陽的「儲備」，就不得而知。
過去每次有大型基建要上馬，官方講法離不開需求增加，要保持競爭力，須加大投資。而需求增加，往往基於過往的增長數字做推論，似乎有根有據。但世界難道不會有意外？增長趨勢只會簡單地重複過去的線性軌跡，不會有逆轉的可能？如果是，我們便不會有高鐵、郵輪碼頭、港珠澳大橋以至三跑這麼多基建儲備。政府會否動動腦筋，想辦法令這些儲備產生利息收入，或令其持續增值，為庫房帶來額外得益呢？
隨著人口減少、外資撤離、加息持續、樓市衰疲……經濟不景氣下，政府有何扭轉乾坤之板斧，市民拭目以待。暫時看，政府會致力搞高科技，成效未知，但首先就令到仆心仆命發展回收產業的喵坊有收皮之虞。高科技到底可以幫香港創造幾多就業職位，到底怎樣促進科研氛圍的形成，又怎樣培養可持續發展的生態圈，這些都是靠公關腦袋思考的科技園不會處理的重大問題。
四、「再工業化」首先就犧牲做實事的廠商，反映決策者並無理念和路線圖清晣的產業政策，政策欠連貫性，欠融貫性，以及欠耐性。有眼睇的廠商，還有信心來長線投資嗎，不怕被人（未）用完即棄？客觀效果上，豈不只會吸引到揾著數賺快錢、掛羊頭賣狗肉的投資者？這又怎搞得好高科技產業？除非，所謂高科技，只是政府劃一片地，興建廠房，然後高價買外國尖端科技來建立生產線，或和大學某些部門合作，搞一些賺錢項目，主要惠及少數有份參與者。整個過程，對廣大市民來說，最大的得著可能是，滿足了「我們香港終於有自己的高科技」的虛榮心。
過去長期不重視產業政策研究，只聽王于漸、雷鼎鳴這些經濟學者的話——「市場的事由市場決定」——而所謂市場，只不過反映當中大阿哥的意願，難道會聽小商戶的意見？結果政府政策向大商家嚴重傾斜，又或者扮演掌櫃分餅仔嘅角色，但由於大公司有專業團隊懂得如何和政府周旋，中小企以至個人在爭取政策幫助時總是特別吃虧，客觀效果上，政府推出甚麼優惠政策，往往益了個別推銷成功的大商企。
政府要和新加坡競爭，但就放手給只顧賺到盡的市場強者去主導發展，以為他們一定比民間和政府的決策精明，連關鍵理念（例如高科技的「高」以甚麼來衡量，只用幣值極大化原則，抑或深入民間肌理，利用資訊科技的創意，幫小商企衝破進軍海外市場的技術及文化障礙）都不搞清楚，很自然便用量化邏輯衡量（蝕本嘢不能做，怕被指控私相授受），最中立客觀嘛。只有理念和理路清晣，才有理論立足點投放資源在長期回不到本的投資上，才有突破單純做大個餅的想像力和智慧。只用量化邏輯思考，結果變成一出來就講賺蝕——市建局正是如此市儈，而科技園變出樓盤亦是同樣道理——自然也不懂得、亦無意識從長遠、宏觀而且多元的角度理解民生福祉，務求在社會不同持份者的利益之間取得理想平衡。
注釋：
- 港唯一紙包盒回收廠不獲續約 科技園：創新園用地要謹慎規劃 環保署稱不知情（19-9-2022，明報）
- 專訪港大教授鄧希煒：赴美廿年初回流 寄望香港「再工業化」（30-11-2020，香港01）
- Y.t.Chan：志記鎅木廠是寶，但被當做草（15-9-2022，關鍵評論網）
- IATA指中國清零政策令香港失去國際航空樞紐地位（21-9-2022，now新聞）
文章獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
接下來，請下載PXPay App加入會員，在PXGO票券夾裡，點選「大武山雞蛋」，可以直接確認附近全聯門市中的大武山雞蛋庫存量，方便你選定門市再出發，完全不擔心白跑一趟。帶著輕鬆愉快的心情到門市之後，直接到架上拿取指定的「大武山牧場雞蛋」，到櫃檯結帳時開啟將來銀行App的票券匣，選擇「大武山履歷蛋兌換券」，然後進入PXGO兌換蛋蛋，讓店員掃描QR Code，就大功告成啦！
雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
自由、優惠，一鍵到位的將來銀行
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將來銀行更多貼心措施，更多優惠活動，等你開戶一起來體驗。趁現在趕快行動，別忘了還有大武山好雞蛋等你帶回家。