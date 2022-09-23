CNN女記者因拒戴頭巾遭伊朗總統拒絕專訪，艾曼普：歷任伊朗總統從未提此要求

（中央社）伊朗群眾正因女性戴頭巾的問題在全國示威。任職於美國媒體、有伊朗血統的資深記者艾曼普（Christiane Amanpour）今天說，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）堅持要她戴頭巾才肯受訪，專訪因此告吹。

艾曼普是美國有線電視新聞網（CNN）的首席國際主播，在美國公共電視網（PBS）也有節目。《法新社》報導，她說，她昨（22）日本已準備好在聯合國大會場邊專訪萊希，但一名總統幕僚堅持要她戴頭巾。

艾曼普出生於英國，父親是伊朗人。她在推特（Twitter）寫道：「我禮貌地拒絕了。我們人在紐約，沒有法律或傳統規定要戴頭巾。」

「我提到，過去沒有伊朗總統在我於伊朗以外地點訪問他們的時候提出這種要求。我說，我不能答應這種從未有過且突如其來的條件。」

艾曼普隨文附上一張照片。照片中，沒戴頭巾的她坐在一張本應留給萊希的空椅子對面。

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

艾曼普說，萊希的幕僚是一名強硬的伊斯蘭教士，他基於「伊朗國內情勢」，堅持要她戴上頭巾。

伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）本月13日因頭巾問題遭德黑蘭「宗教警察」逮捕，昏迷3天後死亡，引發各地近一週來示威不斷，有人看到女性在抗議活動中燒毀頭巾。

一個非政府組織表示，至少31名平民在當局鎮壓示威的過程中喪命。

艾曼普在伊朗首都德黑蘭長大，能說流利波斯語。《CNN》報導，她說，她在伊朗採訪時，為了遵守當地法律和習俗，會戴上頭巾，「否則沒辦法做記者工作」；但她在沒有相關規定的國家訪問伊朗官員時，就不會戴頭巾。

她在《CNN》節目「新的一天」（New Day）中表示：「在紐約，或伊朗以外的任何地方，從未有伊朗總統要我戴頭巾，而我自1995年以來訪問過每一任伊朗總統，不管是在伊朗國內或國外。」

她說：「我代表自己和《CNN》以及世界各地的女記者，禮貌地拒絕了，因為沒有這種規定。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範