《運動場上學到的9堂經濟學》：為什麼職業運動員可以賺這麼多錢？

文：保羅．歐耶爾

職業運動員賺很多錢。2019年，有全職工作的25歲以上美國男性薪資中位數約為5萬2000美元；也就是超過一半的全職工作者賺取5萬2000美元以上，而另一半的人則是賺得比5萬2000美元少。美國四大聯盟的選手及頂尖國際足球聯盟的球員，賺取的薪資高出太多了。舉例來說，職棒大聯盟在2019年的薪資中位數是140萬美元；同樣地，NBA在2018年到2019年賽季的薪資中位數則是265萬美元。

情況並非一直都是如此，職棒大聯盟球員在1964年的薪資中位數，經通膨調整後是12萬2000美元；而1964年所有全職男性雇員的收入中位數，同樣經通膨調整後是5萬2000美元。大聯盟球員在1964年賺的錢，差不多是一般美國男性雇員的兩倍，但卻是2019年同樣美國男性雇員的27倍。以另一個角度來說，從1964年到2019年，美國一般男性全職雇員的薪資維持不變，但是一般大聯盟球員的收入卻成長超過11倍。

一般員工與頂尖職業運動員的薪資軌跡曲線有著明顯差距。大聯盟球員與美國人口普查局（Census Bureau ）所稱「製造業非管理階層員工」的平均薪資，在1967年都設定為一，且所有薪資數字都經通膨調整。在接下來50年，非運動員的薪資幾乎不曾從1967年的水準移動，但是大聯盟球員的薪資卻穩定而陡直地上升。

運動員的薪資成長和為什麼薪資會隨著時間成長的細節，意味著至少三個問題：為什麼職業運動員會賺這麼多錢，特別是比他們過去賺的錢還多出這麼多？為什麼棒球與籃球明星球員可以拿到鉅額的保障合約，但是多數美式足球明星只要一季踢不好，就會失去百萬美元薪資？最後，為什麼球員與球隊老闆總是為了金錢爭吵，有時候如此激烈的意見分歧，甚至導致部分或整個賽季都取消？

這些問題的答案，按照順序就在以下三個數字背後的故事裡：4億3000萬美元、3億6000萬美元，以及5億8000萬美元。

得4億3000萬美元合約的球員隨著2019年的棒球賽季越來越近，大眾普遍認為「神鱒」麥可．楚奧特（Mike Trout）是世界上最佳棒球球員，自從在2012年賽季以菜鳥之姿初次登場就震驚全場，他的成績一直超乎絕倫。他一直以來幾乎沒有傷勢，只在一季中錯失許多賽局。在每一季職棒大聯盟最有價值球員票選中，除了在錯失四分之一球季的賽季取得第四名外，他幾乎不是排名第一，就是第二。

我最喜歡的棒球播客節目Effectively Wild，主持人總是討論在什麼程度的限制下，楚奧特還能維持大聯盟球員的水準。他們熱烈討論許久，舉例來說，假使楚奧特必須以倒退的方式跑壘，他的表現還能有多好？如果每次輪到他上場打擊時只能揮棒一次，他會有多少價值？還有（這不是我瞎掰的）他能否在生涯中假死，取得一個新身分，然後被選入棒球名人堂兩次。簡言之，楚奧特曾是（現在也是）傑出的棒球球員。

在賽季開始前不久，楚奧特與洛杉磯天使隊（Los Angeles Angels ）簽訂一份12年的合約，總金額為4億3000萬美元。這是北美運動史上最高額的保障合約，也讓楚奧特每年平均薪資達到將近3600萬美元，直到他39歲為止（只有少數打者在這個年紀還保有生產力）。

假使楚奧特在合約期間內出席每一場天使隊的賽事，每場比賽平均就會賺進21萬1000美元。楚奧特每花在棒球場上的幾個小時，賺的錢就相當於美國男性全職員工年薪中位數的四倍。

一般美國員工可能並不認為楚奧特值得這樣的薪資，有些人可能會說這一點都不「公平」，因為一般員工一小時只賺差不多25美元，日常支出都有問題了，更無法幫助子女贏在起跑點上，但楚奧特只是打個比賽就賺進百萬美元。

經濟學家也是人，所以我不禁能體諒這個觀點。技術精湛的棒球球員並不像農夫、護士或學校教師一樣服務他人，但是其他工作者也不像楚奧特一樣創造出這麼多的財務價值。

楚奧特能賺這麼多錢，有兩個原因：聯盟有許多錢可以花，以及楚奧特擁有稀有又珍貴的技巧，讓所屬球隊更好。

在楚奧特簽下歷史性合約的那年，大聯盟球隊總共賺進差不多110億美元的營收。

ESPN、福斯電視台（FOX）及Turner Sports 體育轉播頻道加總起來，支付將近20億美元給大聯盟，獲得全國比賽轉播權。大聯盟又從旗下的串流與科技公司大聯盟先進媒體（MLB Advanced Media ）裡，每年賺進8億美元。票券的銷售又加上數十億美元。由於天使隊有很大的媒體市場，因此通常會吸引大量人潮，儘管很難認定觀看楚奧特的球迷比例是多少，但明星球員總是會吸引人們入場。

有些球隊希望簽下像楚奧特這樣的球員，就可以透過更大的地方電視台交易來回收成本，但是這樣的邏輯在楚奧特的案例上並不適用，因為在他的菜鳥球季開始不久前，天使隊就已經簽訂一份電視台合約，而且合約會持續到楚奧特的整個職涯。但在其他高額合約裡，電視台的獲利是相關因素。

有這麼多的金錢牽涉其中，就是楚奧特分配到如此多財富的原因，其實只是供給與需求。可能並不「公平」，但這就是市場機制。別忘了，經濟學就是研究稀有資源，而在每一季大聯盟裡都能擊出40支全壘打的能力，就是其中一種稀有資源。

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