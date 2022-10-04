《運動場上學到的9堂經濟學》：為什麼職業運動員可以賺這麼多錢？
我們想讓你知道的是
一般美國員工可能並不認為楚奧特值得這樣的薪資，有些人可能會說這一點都不「公平」，因為一般員工一小時只賺差不多25美元，日常支出都有問題了，更無法幫助子女贏在起跑點上，但楚奧特只是打個比賽就賺進百萬美元。楚奧特分配到如此多財富的原因，其實只是供給與需求。
文：保羅．歐耶爾
職業運動員賺很多錢。2019年，有全職工作的25歲以上美國男性薪資中位數約為5萬2000美元；也就是超過一半的全職工作者賺取5萬2000美元以上，而另一半的人則是賺得比5萬2000美元少。美國四大聯盟的選手及頂尖國際足球聯盟的球員，賺取的薪資高出太多了。舉例來說，職棒大聯盟在2019年的薪資中位數是140萬美元；同樣地，NBA在2018年到2019年賽季的薪資中位數則是265萬美元。
情況並非一直都是如此，職棒大聯盟球員在1964年的薪資中位數，經通膨調整後是12萬2000美元；而1964年所有全職男性雇員的收入中位數，同樣經通膨調整後是5萬2000美元。大聯盟球員在1964年賺的錢，差不多是一般美國男性雇員的兩倍，但卻是2019年同樣美國男性雇員的27倍。以另一個角度來說，從1964年到2019年，美國一般男性全職雇員的薪資維持不變，但是一般大聯盟球員的收入卻成長超過11倍。
一般員工與頂尖職業運動員的薪資軌跡曲線有著明顯差距。大聯盟球員與美國人口普查局（Census Bureau ）所稱「製造業非管理階層員工」的平均薪資，在1967年都設定為一，且所有薪資數字都經通膨調整。在接下來50年，非運動員的薪資幾乎不曾從1967年的水準移動，但是大聯盟球員的薪資卻穩定而陡直地上升。
運動員的薪資成長和為什麼薪資會隨著時間成長的細節，意味著至少三個問題：為什麼職業運動員會賺這麼多錢，特別是比他們過去賺的錢還多出這麼多？為什麼棒球與籃球明星球員可以拿到鉅額的保障合約，但是多數美式足球明星只要一季踢不好，就會失去百萬美元薪資？最後，為什麼球員與球隊老闆總是為了金錢爭吵，有時候如此激烈的意見分歧，甚至導致部分或整個賽季都取消？
這些問題的答案，按照順序就在以下三個數字背後的故事裡：4億3000萬美元、3億6000萬美元，以及5億8000萬美元。
得4億3000萬美元合約的球員隨著2019年的棒球賽季越來越近，大眾普遍認為「神鱒」麥可．楚奧特（Mike Trout）是世界上最佳棒球球員，自從在2012年賽季以菜鳥之姿初次登場就震驚全場，他的成績一直超乎絕倫。他一直以來幾乎沒有傷勢，只在一季中錯失許多賽局。在每一季職棒大聯盟最有價值球員票選中，除了在錯失四分之一球季的賽季取得第四名外，他幾乎不是排名第一，就是第二。
我最喜歡的棒球播客節目Effectively Wild，主持人總是討論在什麼程度的限制下，楚奧特還能維持大聯盟球員的水準。他們熱烈討論許久，舉例來說，假使楚奧特必須以倒退的方式跑壘，他的表現還能有多好？如果每次輪到他上場打擊時只能揮棒一次，他會有多少價值？還有（這不是我瞎掰的）他能否在生涯中假死，取得一個新身分，然後被選入棒球名人堂兩次。簡言之，楚奧特曾是（現在也是）傑出的棒球球員。
在賽季開始前不久，楚奧特與洛杉磯天使隊（Los Angeles Angels ）簽訂一份12年的合約，總金額為4億3000萬美元。這是北美運動史上最高額的保障合約，也讓楚奧特每年平均薪資達到將近3600萬美元，直到他39歲為止（只有少數打者在這個年紀還保有生產力）。
假使楚奧特在合約期間內出席每一場天使隊的賽事，每場比賽平均就會賺進21萬1000美元。楚奧特每花在棒球場上的幾個小時，賺的錢就相當於美國男性全職員工年薪中位數的四倍。
一般美國員工可能並不認為楚奧特值得這樣的薪資，有些人可能會說這一點都不「公平」，因為一般員工一小時只賺差不多25美元，日常支出都有問題了，更無法幫助子女贏在起跑點上，但楚奧特只是打個比賽就賺進百萬美元。
經濟學家也是人，所以我不禁能體諒這個觀點。技術精湛的棒球球員並不像農夫、護士或學校教師一樣服務他人，但是其他工作者也不像楚奧特一樣創造出這麼多的財務價值。
楚奧特能賺這麼多錢，有兩個原因：聯盟有許多錢可以花，以及楚奧特擁有稀有又珍貴的技巧，讓所屬球隊更好。
在楚奧特簽下歷史性合約的那年，大聯盟球隊總共賺進差不多110億美元的營收。
ESPN、福斯電視台（FOX）及Turner Sports 體育轉播頻道加總起來，支付將近20億美元給大聯盟，獲得全國比賽轉播權。大聯盟又從旗下的串流與科技公司大聯盟先進媒體（MLB Advanced Media ）裡，每年賺進8億美元。票券的銷售又加上數十億美元。由於天使隊有很大的媒體市場，因此通常會吸引大量人潮，儘管很難認定觀看楚奧特的球迷比例是多少，但明星球員總是會吸引人們入場。
有些球隊希望簽下像楚奧特這樣的球員，就可以透過更大的地方電視台交易來回收成本，但是這樣的邏輯在楚奧特的案例上並不適用，因為在他的菜鳥球季開始不久前，天使隊就已經簽訂一份電視台合約，而且合約會持續到楚奧特的整個職涯。但在其他高額合約裡，電視台的獲利是相關因素。
有這麼多的金錢牽涉其中，就是楚奧特分配到如此多財富的原因，其實只是供給與需求。可能並不「公平」，但這就是市場機制。別忘了，經濟學就是研究稀有資源，而在每一季大聯盟裡都能擊出40支全壘打的能力，就是其中一種稀有資源。
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中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
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除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
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