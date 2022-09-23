馬尼拉法院稱菲共暴行僅為叛亂事件，駁回政府將菲共列為恐怖組織的請願
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馬尼拉地區初審法院在21日作出裁決，駁回菲律賓司法部（DoJ）於2018年提出將菲共以及新人民軍確認為恐怖組織的請願。馬尼拉地區初審法院審查9起據稱是菲共所為的事件後指出，這9起事件並未引起「菲律賓民眾廣泛而異常的恐懼和驚慌」，只能被視為叛亂事件。
菲律賓法院在21日時，駁回菲國政府要求將菲律賓共產黨（CPP）以及其附屬武裝組織新人民軍（NPA）列為恐怖組織的請願。據報導，馬尼拉地區初審法院審查9起據稱是菲共所為的事件後指出，這些暴行並未引起「民眾廣泛而異常的恐懼和驚慌」。
馬尼拉法院：菲共暴行只能被視為叛亂事件
《馬尼拉時報》報導，馬尼拉地區初審法院第19分院在21日作出裁決，駁回菲律賓司法部（DoJ）於2018年2月21日提出的宣布菲共以及新人民軍為恐怖組織的請願書。當時，菲律賓司法部根據2007年《人類安全法》（HSA）第17條提交請願書，該條文要求地區初審法院作出裁決，才能正式將組織標記為恐怖分子。
《美聯社》報導，馬尼拉地區初審法院法官Marlo Magdoza-Malagar在21日時簽署此項裁決。法院要求菲律賓政府在「尊重異議、正當程序和法治」的情況下對抗菲共。法院也指稱，將活動家與叛亂分子貼上紅色標籤（red-tagging），是對政府批評者的有害做法。
馬尼拉法院在長達135頁的裁決中表示：「雖然叛亂和恐怖主義都可能涉及使用暴力，但叛亂中的暴力是針對政府或其任何部分的⋯⋯叛亂中的叛亂分子皆是以軍隊或警察等國家代理人為目標。」法院也提及：「另一方面，恐怖主義則是針對平民，目的是造成百姓異常和廣泛的恐懼和驚慌。」
《CNN Philippines》報導，法院針對此起請願案，評估9起據稱是由菲律賓共產黨及新人民軍成員犯下的暴行事件。法院指出，事實證明，目擊者對肇事者的辨別方式只是基於他們所穿著的服裝，而在沒有任何證據表明共產黨及新人民軍成員的官方制服是全黑服裝的情況下，法院無法相信證人的身份。
法院審查這些行為是否有如《人類安全法》所定義「致力於在民眾中造成廣泛而異常的恐懼和恐慌」。經法院調查發現，這9起事件並未引起「菲律賓民眾廣泛而異常的恐懼和驚慌」。因此，法院裁定，由於沒有達到《人類安全法》的定義，新人民軍犯下的9起暴行只能被視為叛亂事件。
菲律賓共產黨對決議表示歡迎
《美聯社》報導，菲律賓共產黨對法院的決定表示歡迎，並表示他們將在未來幾天內進行更全面的審查。菲共也說，希望這一發展，能夠制止外界對其成員扣上恐怖主義的污名，且這也使得菲共以及新人民軍將從其他國家的恐怖組織名單中剔除。
不過，菲共仍鼓勵其成員應保持警惕。菲共指出，他們預計菲律賓武裝部隊（Armed Forces of the Philippines，AFP）以及「終結菲共地方武裝叛亂國家特別行動隊」（NTF- ELCAC）的官員將無視馬尼拉初審法院的決定，依然會繼續對恐怖分子進行標記，並持續反人民平叛和鎮壓運動。
菲律賓武裝部隊則拒絕發表初步評論，因為尚未收到法院決議的副本。「終結菲共地方武裝叛亂國家特別行動隊」執行董事沙拉美（Emmanuel Salamat）表示，他們對法院做出這樣的決定感到難過，他們將盡所能地上訴。菲律賓司法部長雷穆拉（Jesus Crispin Remulla）也說，政府將提出上訴。
新聞來源：
- CPP, NPA not terror groups（馬尼拉時報）
- Court won’t let Philippines declare Communists as terrorists（美聯社）
- Manila court junks govt's case to declare CPP, NPA as terrorist groups（CNN Philippines）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
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通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
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