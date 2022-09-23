華為聯手被制裁中企籌組「晶片去美化」大聯盟，專攻電信、車用2大領域

歷時兩年的美國制裁，華為（HUAWEI）無法取得先進製程晶片，不斷尋找突破口。近日《日經亞洲》報導，華為將與受美方制裁的半導體中企組隊合擊，打造本土供應鏈，專攻電信設備、汽電等市場，要達到晶片去美化的目標。

華為受美國制裁營收下滑

2019年，前美國總統川普（Donald Trump）向中國5G大廠華為發動貿易戰，並持續向多國示警不要使用華為通訊產品。華為發布2021年年報顯示，營收為6368億人民幣，相較前年大幅下降28.6%。當時華為輪職董事長郭平表示，他們成功度過了2021年，但華為仍然需要為「生存而戰」。

近日，華為為了謀取生路擺脫美國的制裁，知情人士告訴《日經亞洲》華為打算和眾多被美國制裁的業者組成聯盟，例如中國晶圓製造大廠中芯國際（SMIC）、半導體廠福建晉華（JHIC）。華為設法打造去美化產線，讓它旗下半導體設計公司海思晶片（Hisilicon）能夠重新運作。

目前美國限制了「先進製程技術」輸入，只允許較不敏感且技術落後的晶片輸入中國，嚴重影響手機生產。知情人士指出，華為除和中芯國際集團合作，也向幾家有官方背景的小型晶圓廠接觸。透過這種模式，華為不用從頭打造晶片廠，也可以拿取中國政府資源是一舉兩得。

要打造更多晶片產能，就少不了設備，中國半導體設備企業起步較晚，但在國家資金扶持下，成長速度頗快。這也意味華為日後可能向他們籌組大聯盟。

中國半導體聯盟打造去美化供應鏈

據中國研究調查機構《三個皮匠》（SGPJBG）今（2022）年8月統計，設備相關企業包含：北方華創、中微公司、芯源微、至純科技、萬業企業。除此之外，還有盛美上海、屹唐股份、華海清科、拓荊科技等企業正在公開募資（IPO）。

其中具有代表性的是北方華創（NAURA），半導體設備相關產品：蝕刻機、PVD、CVD、ALD、氧化/擴散爐、退火爐、清洗機等，目前該公司技術節點屬於成熟製程的28奈米；14奈米則進入到驗證階段；屬於先進製程的7奈米則在研發階段。

接著是中微公司，供應半導體重要設備離子蝕刻，公司早期開發了CCP蝕刻機，近年來又開發了ICP蝕刻機。中微設備應用於國際一線客戶，製程從65奈米、14奈米至7奈米都有著墨。

知情人士向《日經亞洲》強調，華為的去美產線，不追求高端的技術，反而著重在成熟製程，也代表華為看重的是電信、車用2大領域，反而不是更精細技術的手機晶片。報導稱，截至今日華為在手機市場滑鐵盧，但是於電信業務卻維持競爭力。

研調機構集邦（TrendForce）今（2022）年8月公布報告顯示，華為目前仍為主要5G設備供應商，市占率達29%；接著是瑞典愛立信（Ericsson），市占率達24%

然後是芬蘭諾基亞（Nokia），市占率為21.5%，此後依序是，韓國三星（Samsung）12%、中國中興（ZTE）為2.5%等。這都反映了反映出中國政府的大力支持，其當地晶片技術已大致能滿足電信設備晶片需求，未來還會逐漸擴張。

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核稿編輯：翁世航