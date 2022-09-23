華為聯手被制裁中企籌組「晶片去美化」大聯盟，專攻電信、車用2大領域
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中國科技巨擘——華為（HUAWEI）為了擺脫美國的晶片制裁，打算聯合其他同樣被制裁的企業，共同籌組「去美化半導體大聯盟」，未來目標專攻電信、車用2大領域。
歷時兩年的美國制裁，華為（HUAWEI）無法取得先進製程晶片，不斷尋找突破口。近日《日經亞洲》報導，華為將與受美方制裁的半導體中企組隊合擊，打造本土供應鏈，專攻電信設備、汽電等市場，要達到晶片去美化的目標。
華為受美國制裁營收下滑
2019年，前美國總統川普（Donald Trump）向中國5G大廠華為發動貿易戰，並持續向多國示警不要使用華為通訊產品。華為發布2021年年報顯示，營收為6368億人民幣，相較前年大幅下降28.6%。當時華為輪職董事長郭平表示，他們成功度過了2021年，但華為仍然需要為「生存而戰」。
近日，華為為了謀取生路擺脫美國的制裁，知情人士告訴《日經亞洲》華為打算和眾多被美國制裁的業者組成聯盟，例如中國晶圓製造大廠中芯國際（SMIC）、半導體廠福建晉華（JHIC）。華為設法打造去美化產線，讓它旗下半導體設計公司海思晶片（Hisilicon）能夠重新運作。
目前美國限制了「先進製程技術」輸入，只允許較不敏感且技術落後的晶片輸入中國，嚴重影響手機生產。知情人士指出，華為除和中芯國際集團合作，也向幾家有官方背景的小型晶圓廠接觸。透過這種模式，華為不用從頭打造晶片廠，也可以拿取中國政府資源是一舉兩得。
要打造更多晶片產能，就少不了設備，中國半導體設備企業起步較晚，但在國家資金扶持下，成長速度頗快。這也意味華為日後可能向他們籌組大聯盟。
中國半導體聯盟打造去美化供應鏈
據中國研究調查機構《三個皮匠》（SGPJBG）今（2022）年8月統計，設備相關企業包含：北方華創、中微公司、芯源微、至純科技、萬業企業。除此之外，還有盛美上海、屹唐股份、華海清科、拓荊科技等企業正在公開募資（IPO）。
其中具有代表性的是北方華創（NAURA），半導體設備相關產品：蝕刻機、PVD、CVD、ALD、氧化/擴散爐、退火爐、清洗機等，目前該公司技術節點屬於成熟製程的28奈米；14奈米則進入到驗證階段；屬於先進製程的7奈米則在研發階段。
接著是中微公司，供應半導體重要設備離子蝕刻，公司早期開發了CCP蝕刻機，近年來又開發了ICP蝕刻機。中微設備應用於國際一線客戶，製程從65奈米、14奈米至7奈米都有著墨。
知情人士向《日經亞洲》強調，華為的去美產線，不追求高端的技術，反而著重在成熟製程，也代表華為看重的是電信、車用2大領域，反而不是更精細技術的手機晶片。報導稱，截至今日華為在手機市場滑鐵盧，但是於電信業務卻維持競爭力。
研調機構集邦（TrendForce）今（2022）年8月公布報告顯示，華為目前仍為主要5G設備供應商，市占率達29%；接著是瑞典愛立信（Ericsson），市占率達24%
然後是芬蘭諾基亞（Nokia），市占率為21.5%，此後依序是，韓國三星（Samsung）12%、中國中興（ZTE）為2.5%等。這都反映了反映出中國政府的大力支持，其當地晶片技術已大致能滿足電信設備晶片需求，未來還會逐漸擴張。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
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Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
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Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
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想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
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視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
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社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
最後登場的是內容部節目組的 Sid，他的工作主要是負責內容視覺設定以及平面影像合成，像是國際大風吹、國際值日生等熱門節目，都是由他負責。冷面笑匠 Sid 說他常用自己的身體當成合成要素，「跟大家介紹一個非常方便的物件選取工具，稍微滑一下游標就會發現，我的身體已經被含括在這個選取的範圍了。」只需要幾秒 Photoshop 就能判斷圖片中的物件，讓我們用 PS 去背更輕鬆。
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