在烏克蘭佔領區辦「入俄公投」？從歷史和民調來看，俄羅斯如果不造假絕對贏不了

文：謝達文

近日，俄羅斯掌控的四個烏克蘭區域：頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、札波利沙（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）宣布，將舉行關於是否俄羅斯聯邦的「公民投票」。消息宣布之後，烏克蘭政府和西方各國都予以譴責，並且表示絕對不會承認這種造假公投的結果。

除了因為破壞烏方主權，以及俄方在克里米亞早有在軍事脅迫下舉行假公投的前科以外，我們對烏克蘭歷史與現況的了解，也足以讓我們清楚知道，如果不靠造假，俄羅斯在烏克蘭絕對贏不了公投——即使是在外國媒體通稱比較「親俄」的東烏克蘭也不可能。

為什麼這麼說呢？因為在烏克蘭，就算有所謂「親俄羅斯」的一群人，除了極小眾之外，從來都不等於支持與俄羅斯統一，而現在的民意，更不支持割讓家鄉、換取停火。

鐵鏽帶的懷想，不等於支持併入俄羅斯

在東烏克蘭一些地方，尤其是頓巴斯地區（Donbas，包含了頓內次克和盧甘斯克），主流民意確實有「親俄羅斯」的一面。

但是，這樣的親俄羅斯情感，如同哈佛大學烏克蘭研究中心主任謝爾希・浦洛基（Serhii Plokhy）在其著作《烏克蘭：從帝國邊疆到獨立民族，追尋自我的荊棘之路》中分析的，主要是出自「鐵鏽帶」對於過去蘇聯統治下的懷想：這些衰退的工業區，人們懷念蘇聯統治下產業繁榮的過去，在他們的理解中，也認為從1991年烏克蘭獨立之後，自己享有的從醫療到福利通通都在衰退。

這種記憶的時代背景，是牽涉到烏克蘭建國之初，在經濟轉型和寡頭分贓等挑戰下，經濟大幅衰退，工業產值更在6年內腰斬，下降48％。