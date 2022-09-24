2022雄雄出聲音樂會：回顧台語歌發展歷史，是一段追求自由與多元價值的過程
我們想讓你知道的是
回顧台語歌的發展歷史，是一段追求自由的過程，多元呈現的價值都能順利的發展，本來就是自由的意義。經過長期的打壓，台語已經不是最常使用的語言，社會上也有許多保存台語的聲音。
文：劉貞麟
2022年的今日，「台語歌」早已不是悲情的代名詞，有越來越多的音樂作品大放異彩。作為本土使用率最高的母語，在台灣傷痕累累的殖民歷史，也有段遭逢打壓、禁制的時期，但除了緬懷更應該將眼光放在文化的茁壯，我們也應該著重在近代台語流行歌曲的豐富與璀璨。
殖民時期的文化剝奪，奠定了台語歌的悲情路線與政治特性
使用歷史進程將台語流行歌曲劃分出5個時期，是台語發展研究的主流論述，第一個時期普遍認定為1917至1925年的台語歌仔戲曲。
當時並沒有聆聽音樂的載具，音樂的傳播主要透過在市集播出的歌仔戲。加上日治時期，統治者對殖民地的文化剝奪，禁止庶民傳唱挑戰政權的歌曲，未被禁的歌仔戲被成為情緒出口，庶民將被統治的心情，寄情於歌仔戲曲常用的忠義英雄題材，也打開了台語歌謠往後悲壯路線的起始。
由於留聲機與唱片的技術問世，歌曲的發展上也有了重大的變化，不再只能透過人聲戲曲傳播後，1925年台語流行歌曲始祖〈烏貓行進曲〉於焉誕生，以及無聲電影〈桃花泣血記〉使用台語歌作為電影配曲，讓〈桃花泣血記〉一鳴驚人，市場注意到流行歌曲的商業價值，讓1930年代台語流行曲一舉躍入了全盛時期。
因此也有一派說法將1925年至1945年年是為台語流行歌曲的第一時期，廣為人知的〈望春風〉、〈雨夜花〉、〈白牡丹〉、〈青春嶺〉、〈港邊惜別〉等歌曲，全都是在這短短幾年誕生。
這個時期的文化仍然受到日本政府的打壓，不同的是，由於知識份子在抒情之外，更將自身的族群認同與愛鄉意志以「怨閨女」為題材化作旋律，旋律保持著音節清脆、平直「歌仔調」，並以丹田發聲，充滿抑揚頓挫的顆粒感，在在奠定了台語歌曲因政治氛圍而導致的悲涼路線。
國民打壓的集體意識，帶動自我認同與救國情懷更加團結
戰後日人撤離在台設立之唱片公司，使得戰後初期的流行音樂文化，轉為以廣播電台播放及歌手走唱的方式，傳播給民間大眾，覺醒的知識份子投注大量熱情於台語歌之中。
留日音樂家呂泉生，將「台北放送局」6年改名為「台灣廣播公司」並邀請許多演藝人員到電台現場表演，讓許多流行歌曲獲得更好的傳播。同時兼任「台灣省交響樂團」合唱團指揮編寫樂曲，不論是演奏還是創作，在編制上有許多不同於唱片工業的呈現。
知識份子的救國熱情與國民來台的壓制形成了強烈衝突，也讓台語歌曲的政治色彩在此一時期攀上高峰。國民政府在治理上為了鞏固政權壓制洶湧的民怨，不僅禁止台語，太過悲傷、影射民生疾苦的題材也都被禁止，經典歌曲推出即被禁唱。
政府也在文化策略上一手拉抬民歌，一手將台語貶為下等的語言，強勢作法讓反抗的集體意識更加團結並快速發展，此時台語流行歌的意象，也從日治時期的「閨怨女」，轉變成被愛情騙子拋棄的「苦戀女」，歌手也模仿日式演歌唱腔，悲情滄桑、帶有大量轉音、顫音，反映出威權體制的重重禁錮下，人民對過往時代的懷想。
例如由於〈補破網〉一曲中的的「網」用台語唸來與「望」、「夢」的語音相同，來描述台灣人回歸後過上好生活的夢碎，〈望你早歸〉對過往生活的懷想、〈杯底不通飼金魚〉及〈燒肉粽〉對蕭條之情的描述，這四首歌後被認為是戰後四大名曲。
流行文化工業與本土意識的崛起，新台語運動於焉誕生
縱然在主流論述上，普遍將1980社會慢慢走向解嚴的氛圍，至1987年正式解嚴後畫成一個時期，因為這個時期本土的唱片工業異軍突起，洪榮宏的〈一支小雨傘〉、江蕙的〈風醉雨也醉〉、李茂山的〈今夜又擱塊落雨〉等，題材多變、傳唱度高，台語流行歌蔚為風潮。
但因為把「歌手」及「作品」均視為不可劃分的兩者，筆者傾向把1980年至2000年劃分為同一個年代，因為在這個時期，整個流行文化工業和歌手均產生屬於本土的覺醒，而導致了後來的「新台語運動」，泯除對抗與悲情，轉向自身處境的探討。
除了唱片工業為了致力於發展讓大眾有感的題材，彷彿「情歌回歸情歌」般，重視歌曲的傳唱度，不帶政治訴求的描寫情感、社會情境，流行音樂成功的滲透進普羅大眾的娛樂生活。
《向前走》專輯出版後，新台語歌風氣更是席捲全台，更多年輕人投入台語流行音樂，曲風多元及差異性更加明顯，包含林強在內，許多知名台語創作者陳明章、朱約信、蕭福德、陳昇、新寶島康樂隊、伍佰都分別開展帶領台語歌的另一境界，其中更有黑名單工作室，BABOO樂團這樣的實驗性專輯問世。
以歷史的變革將1984至2022年這麼長的時間視為同一時期，不免淡化了流行音樂不論是歌手及唱片公司的意志，不是只有被壓迫而產生的認同及轉型才值得被重視。
2000年民風開放，台語歌曲產生了一個重大的轉型，眾多非母語使用者的台語創作產生，也讓台語的多元發展拉高到另外一個層次，有用心研究語境的創作者如百合花，也有創作者認為台語才能忠實轉譯創作核心的創作者如孩子王，自由遊走於國台語雙聲道的創作者如淺堤。
也有不少藝人用國語語境來使用台語如五月天，只是此番國語歌詞直譯台語的創作引起了不同派系的爭論，「這樣的歌曲到底屬不屬於台語歌」，也成為當代台語歌重要的議題之一。
結語
回顧台語歌的發展歷史，是一段追求自由的過程，多元呈現的價值都能順利的發展，本來就是自由的意義。經過長期的打壓，台語已經不是最常使用的語言，社會上也有許多保存台語的聲音。
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遠傳子公司-數聯資安助企業厚植資安能量，降低數位營運風險，邁向永續發展
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法規驅動資安投資升溫，供應鏈數位化的資安缺口引關注
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資安長首重理解企業商業價值，從管理面完善風險排序與資源配置
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由此來看，企業如何找到合適的資安長？李明憲也建議，「技術純熟非首要考量，資安長應對企業的商業營運模式有充分理解，能據此定義風險來源並排序重要性，進而作資源配置和建立制度。」以製造業來說，重要資產可能在運營科技（OT）端，不在資訊科技（IT）的管轄範圍，因此資安長要跳脫傳統IT的框架，從更高點來思考風險和資源配置。
破除迷思：資安非零和遊戲，未來靠AI大數據應對進化的風險
李明憲也提醒，過去的思維可能以為投入資安防護就不會發生事件，但進入到數位化與物聯網的時代，資安風險範圍太廣，佈防成本相對提高，因此最重要的還是損失要可控管。
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