淵明國中限制學生髮型、內衣顏色還涉體罰，監察院糾正雲林縣府教育處

台灣青年民主協會從去（2021）年2月起，接獲多位雲林縣淵明國中學生反映，學校仍要求男學生理平頭，女學生的內衣顏色也受到限制，校內甚至有「少1分打1下」的體罰問題。當時，青民協與立法委員王婉諭召開記者會要求主管單位徹查。監察院立案調查此事，並於今（23）日上午正式通過糾正雲林縣政府教育處。

監察院糾正案文指出，雲林縣淵明國中的服儀規範，違背最新修訂的「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」 ，其中要求男生頭髮不染燙、短髮，兩側及後面頭髮上推；要求女生不染燙、瀏海不得超過眉毛，並建議女同學內衣顏色穿著淡素色。

教師打手心、罰起立蹲下和青蛙跳，4人記申誡1次

除此之外，雲林縣政府在去年2月接獲反映後，到淵明國中抽訪60位學生，發現半數學生有被體罰，其中「幾乎每天都有」的共有4人，「幾乎每週都有」的為9人，國教署隨即要求雲林縣政府督導、清查實情。

雖然調查結果認定非屬情節重大，涉及體罰的6名教師沒有不適任情形，但國教署認為，部分教師有打手心、做拱橋、起立蹲下、連續青蛙跳或罰跑操場等，基於處罰目的的違法處罰行為，實施手段與教育目的之間不符比例原則，涉及不當管教。最終，6名教師中有4名經教師成績考核委員會決議，各記申誡1次。雲林縣政府教育處因調查過程督導不力，監察院依法提案糾正。

對此，青民協肯定監察院今日的糾正結果，但在其8月份進行的「國高中髮禁大調查」中，6728名填寫問卷的國高中學生，有35.5％反映學校有髮禁，且會定期檢查頭髮長度，更不開放染燙。青民協認為，淵明國中顯然並非個案，仍有許多學校違法限制學生的服儀及髮式，其中又以私校最為嚴重。

學校仍繞道罰服儀，青民協呼籲教育部落實督導

監察院的調查委員也指出，服儀新制在109年8月3日上路後，仍陸續接獲部份學校有轉彎、繞道處罰及愛校服務等爭議，有9間高中職屢遭申訴，達3次以上，到110年8月1日有高達204所公私立學校涉及違反服儀規範或管教措施。其中，公立學校常被申訴天冷加衣、繞道處分、記過或記警告，私立學校則是髮禁及天冷加衣。

青民協表示，教育部應督導所屬學校落實服儀規定，且面對學生的陳情案件不應片面採信學校回覆，要確實與學生確認學校的規定是否違法。針對地方主管機關，要更積極說明教育部所定的相關規範意旨，並要求地方政府積極督導所屬學校，不能讓學生身體自主權受到侵害。

監察委員葉大華及賴鼎銘指出，部分學校及教師忽視兒少身體自主權、人格發展權、表意權等等，不利於預防服儀管理爭議事件，以及我國零體罰的政策目標。因此，教育部應透過學生代表及申訴管道，持續收集彙整相關服儀違反樣態，掌握新制的實施現況和衍生問題，並對反覆違反的學校咎責。

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核稿編輯：楊士範