《情緒的三把鑰匙》：現代社會的肥胖問題源自「超常刺激」，食品科學界稱這類食品為「超可口食品」
我們想讓你知道的是
史蒂芬．霍金《新時間簡史》與《大設計》共同作者、知名理論物理學家、暢銷科普作家雷納．曼羅迪諾引介「情緒科學」最新科普力作。翻轉「理智高於一切」、「理性思考促成決策」的既定單一論點，打破「情緒帶來負面效果」的刻板概念，提出「情緒造就最終決斷」的紮實科學分析。
文：雷納．曼羅迪諾（Leonard Mlodinow）
肥胖與加工食品
二戰後期，我父親被關在布痕瓦德集中營。在德國威瑪時代，此地是一片山毛櫸林，而「布痕瓦德」正是德文「山毛櫸林」之意。儘管納粹設立集中營的理論依據是「勞動滅絕」（Vernichtung durch Arbeit），也就是強迫勞動至死；但成千上萬的布痕瓦德囚犯實際上卻是死於人體實驗，或遭納粹黨衛軍隨興吊死或槍決。
我父親於一九四三年被送進布痕瓦德，進去之後體重直直落，差點活不了。時值壯年的他原本大概一百六十五磅重，但一九四五年春天，他的體重剩下不到一半。
後來，美國陸軍第八十九步兵師在那年四月四日突進布痕瓦德的外營奧爾德魯夫（Ohrdruf）；隨後數日，美國陸軍步步進逼，德國人開始撤出主營，數千名囚犯被迫加入這場猶如「死亡行軍」的撤離行動，但也有少數人利用這場混亂逃過一劫——我父親便是其中之一。他和朋友莫西鑽進地窖深處，躲在一大落箱子後面；他倆頂著寒冷躲了好些天，沒得吃沒得喝，只能靠彼此的體溫取暖，深怕被人揪出來。
四月十一日下午三點十五分，美國陸軍第九裝甲步兵營的一支分遣隊抵達布痕瓦德大門口，在振奮喧鬧中解放集中營。父親和莫西聽見外頭的騷動聲，這才從藏身處鑽出來。他們走向這群大多十來歲、或至少比他們年輕許多的美國大兵——逆光中，年輕人驚恐地看著眼前不知從哪兒冒出來的囚犯，以及周圍散置四處、胡亂堆疊的屍體。
美國人很慷慨，他們把身上所有的東西都給了我父親和莫西——巧克力、義式臘腸、香菸、水壺。後來父親告訴我，在歷經數年飢餓和數日絕食之後，即使是地上的老鼠或髒水在他們眼中都是佳餚美饌；然而在解放那天，雖然他們有機會飽餐一頓，他倒是很節制：莫西吃個不停，父親只吃了一條義式臘腸。數小時後，莫西劇烈腹痛，隔天就死了。
人體構造多元複雜，不同個體必定有其差異；我父親的組成設定使他選擇自我克制，而可憐的莫西則否。一般來說，哺乳動物的動機系統本來就只能在一定範圍內的普通情況下運作，並非用來應付極端狀況；若遭逢絕境，任誰都會變成嚴重心理不正常的生物。
比方說，如果大鼠被嚴格限食一段時間（食物分量比任食時減少許多）、再恢復任食，牠們會變得狼吞虎嚥、暴飲暴食，就像莫西一樣。當內外環境出了狀況，按理說應該要能採取適當反應的神經系統，也可能反過來引領我們走向死亡，一如莫西的悲慘下場。這是社會秩序無法正常運作時必定會出現的問題，也是酬賞系統失衡或被誤導的受害者每天都得面對的難關。
不過呢，也有人的工作是確保酬賞系統被誤導，如此他們才能從中牟利。想想食品加工業吧。約莫就在剛過千禧年的時候，某家冷藏起司蛋糕製造商因為大家都愛莎莉雪藏蛋糕這句老牌標語而短暫起死回生。十年後，神經科學家保羅．強森（Paul Johnson）和保羅．肯尼（Paul Kenny）發現這話說得真是對極了——除了人類，喜歡莎莉雪藏蛋糕的還包括兩位科學家做研究用的大鼠和小鼠。
雖然這家公司應該不太可能會把「就連鼠輩也愛莎莉雪藏蛋糕」當作宣傳詞，不過，該項產品之所以人鼠咸宜並非沒有道理：這是一道用糖、脂肪、鹽和化學物精心調製而成，讓你滿足卻永不嫌膩的交響美饌。這種組合太不健康、太容易上癮，以致強森和肯尼將雪藏蛋糕連同大鼠平日飼糧一起餵食時，這些大鼠像吹氣球一樣，體重在四十天內從平均三百二十五克暴增到五百公克，腦袋瓜裡也有幾處地方出現病變。這個結果太令人印象深刻，就連這塊使用三十多種原料、宛如「盒裝化學實驗室」的莎莉雪藏蛋糕，也同樣教人難忘。
說句公道話：實驗鼠不只喜歡莎莉雪藏蛋糕，也喜歡其他許許多多高度加工的食品。研究人員把大鼠放進一個二十四小時供應糖霜、糖果和磅蛋糕的「吃到飽餐廳」，進行飲食與酬賞系統的關聯實驗，目的是探討導致暴飲暴食的「類成癮性酬賞機能障礙」。令人擔憂的是，實驗證明，垃圾食物極易引發暴食症，因為這正是大多數加工食品商和速食業者的訴求與目標。誠如可口可樂前執行長陶德．普特南（Todd Putnam）所言，他手下的行銷團隊致力於「要怎麼讓更多人喝下更多可樂、並且更常喝它？」
用「成癮」來描述人類過度攝取加工食品的行為，似乎有點奇怪；不過，這個詞彙的定義已不若過去狹隘，不僅限於藥癮、酒癮等化學物成癮行為。基於神經科學家的新近研究，我們反而必須擴大對成癮行為的認知與理解。今天，舉凡賭博、上網、玩遊戲、衝動性行為及食物，都被認為是可能上癮的誘因，而且問題根源全都一樣。為了反映這種現象，美國成癮醫學協會（American Society of Addiction Medicine）於二○一一年將「成癮」重新定義為「原發於大腦酬賞系統的一種慢性疾病」。
當我們的酬賞系統按演化指示運作時，喜歡和想要會協力合作，以極為精密複雜的方式讓我們能分辨這兩種感受。如果我們喜歡性（或是冰淇淋），我們也許會興起想得到的欲望，但也可能不會（如貝里奇揭露的真相）；可是，成癮物質及成癮行為會讓依核出現生理變化、劇烈提高多巴胺釋出量，因而過度刺激個體的欲求迴路。每一次刺激都會放大這種效應，引發越來越強烈、想不斷重複成癮行為的一股欲望——科學家稱為「增感作用」（sensitization）。
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
瞭解更多：https://experience.electrolux.com/breakthepattern/en
本文章內容由「伊萊克斯」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。