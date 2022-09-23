全教總批統測強撞學檔意外嗎？要求教育部從「技高學生」角度研究升學政策

全國教師工會總聯合會長期關注技術型高中學生升學權益，包括技優制度、考試日程、報考科別、學習歷程檔案、成立招生專業化辦公室等。但全教總今（23）日發新聞稿指出，這些年與技高升學制度主導機關交手的經驗，讓他們認為，主政者並未從「技高學生」角度進行各項政策研究，而是因循苟且、得過且過，導致整體技職教育的惡化。

全教總認為，升學制度的改變需要有相當數據做為研究基礎，因此才會呼籲各大專校院應成立「招生專業化辦公室」。然而，普通大學端從105年開始發展這項制度，四技二專遲至111年5月才跟進，導致技職升學制度相關研究缺乏具體數據，只能依賴少數人的主觀意見，「要不是以不變應萬變，就是跟著普通高中連動，避免成為輿論關注焦點。」

統測強撞學檔上傳，全教總：有何意外？

在參採學習歷程檔案的首年四技入學申請中，教育部於時程安排上受到技高端大力抨擊。當時高中上傳中央學習資料庫的時間為4月底，時間相當接近四技二專統一入學測驗（4月30日至5月1日），逼得學生大考前還得準備學習歷程，可說是蠟燭兩頭燒。教育部長潘文忠9月表示，112學年度的學檔繳交將會普通高中、技術型高中分流，普高維持原本的期程，技高則在統測結束後繳交。

儘管最終有收到教育部回應，全教總指出，教育部以因循苟且的消極態度處理技高升學，發生學檔上傳時程強碰統測日期的問題，「又有何意外？」同時建議技職司、招策會、聯合會等單位，比照高教司處理大學升學制度的規格，討論四技二專升學制度。

全教總批「學習準備建議方向」停留3年前，教育部：無需每年調修

除此之外，全教總表示，有多項108課綱最簡單的技術配套持續延遲，導致技高師生瞎子摸象。例如最近教育部技職司才開始要求各群科中心，應發展出各群科特色範例，以供師生參考。關係到學生選課的「學習準備建議方向」，目前網頁還停留在適用於108入學學生的111學年度，今年技高在校生的選課不知道應參照什麼。

對此，教育部回應，為提供學生高中階段學習準備方向，並引導學生選課，以及提供教師在學生課程諮詢輔導的參考，招策會與大學招聯會一致於109年5月15日，完整公告自111學年度起技專校院「四技二專甄選入學」等各入學管道的「學習準備建議方向」。而為了穩定高中學生學習，除大專校院系科（組）、學位學程裁撤或整併外，大專校院所公告的「學習準備建議方向」無須每年調修。

全教總表示，教育部的回應內容，都是過去3年就應該準備好的配套措施，而不是在108課綱第1屆普高學生畢業後，才陸續出來。此外，教育部的「學習準備建議方向」網頁，寫的是「111學年度」，而不是「111學年度起」，全教總表示：「一字之差，失之千里」。

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核稿編輯：楊士範