交易換得Kevin Durant是否利大於弊？農場養兵 vs. 巨星抱團，NBA球隊總管的休賽季難題

文：運動視界編輯

雖然休賽季Kevin Durant的交易鬧得沸沸揚揚，有不少競爭者對於這名超級球星都極感興趣，但仔細一看，會發現近幾年固然先後有過2019暴龍、2020湖人、2021公鹿等例子，但長遠看來季前進行重磅交易的球隊反倒不必然是總冠軍的常客，或者說不見得是球隊真正前進總冠軍的唯一主因。

2020年湖人隊在泡泡圈拿下總冠軍，Jared Dudley大部分的時間都坐在板凳上，但當時這位已經在聯盟打滾14個賽季的老將卻毫無疑問地，認為自己在湖人這座冠軍中扮演至關重要的角色，「每位總統背後，或是每一位律師背後都有一位他們難以忍受的秘書，或是協助安排日程的經理。」Dudley在兩年前的一次採訪中說道。

「這就我能提供球隊無形的幫助。」Dudley說道，他在退役後成為獨行俠助理教練之前，生涯分別為7支不同球隊效力，「我參與球隊大大小小的事物。」

除了有LeBron James和Anthony Davis雙明星外，湖人隊在當時建立起的化學效應非常正向，也說明了Dudley這樣久經沙場的老將在更衣室的重要性，確保了球場上下都有非常好的團隊氣氛，無論是在影片室還在晚餐聚會，所有人都感到非常舒適。

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球隊的精神領袖是NBA中常常被忽略的一環，因為他們的價值無法被量化，個人產生的化學效應是無法用數字來評估，然而有方法可以衡量團隊化學效應和氣氛：球隊名單的穩定性。Basketball-Reference中有一項經常被忽略的指標，即去年名單上球隊佔新賽季例行賽時間的百分比。

其實仔細研究會發現這項數字代表陣容穩定性和球隊競爭力之間的關係，換句話說就是爭冠球隊的凝聚力。競爭力在前段班的球隊會不斷尋求將陣容向上提升的機會，以及爭奪更多的球星加入，就像現在許多球隊在角逐Durant。

但如果一支總冠軍的熱門球隊其實需要的是大名單的優化，而非大幅重組，交易換得Durant這樣的頂級球員究竟是矯枉過正，還是利大於弊就不得而知。

抱團帶來的不穩定性

自2000年以來，僅僅只有一支新加入球員在例行賽中佔輪替時間的50%以上的球隊贏得總冠軍：2006年Dwyane Wade率領的邁阿密熱火，另外則有三支這樣的球隊打進總冠軍賽。

2005-06賽季的熱火是這一規律的少數例外，歷史級的中鋒Shaquille O’Neal降薪加入，完成當時包含5支球隊和13名球員的大交易。當時熱火用33歲的Eddie Jones換來James Posey和Jason Williams兩名年輕先發，以及關鍵要角Antoine Walker。這次交易為熱火組建出非常好的陣容，加上Pat Riley在賽季開打21場比賽後，也決定回歸坐鎮總教練的位置。

除了熱火藉由這次的大型交易一舉登頂外，歷史軌跡幾乎認定穩定性是奪冠最好的朋友。過去23個賽季，有15個賽季中進入總冠軍賽的兩支球隊都有至少60%以上的名單穩定性，且多達五分之三的冠軍隊達到70%，上季的總冠軍勇士隊也來到68%。

不過勇士的上述穩定性數據還可以更高，這兩季「僅」68%主要是因為傷病問題，而不是球隊陣容不如其他冠軍隊穩定，實際上在最近八年的總冠軍賽期間，年與年之間勇士的變動可說是近代NBA最少的一隊。

從2015到2019年，勇士連續5年打進總冠軍賽，除了2016-17賽季因為Kevin Durant加入而必須要重新調整陣容外，他們的名單穩定性一直保持在80%以上。

名單穩定性一直是NBA歷史中偉大球隊都具備的重要指標，Michael Jordan率領的公牛、Magic Johnson率領的湖人和Bill Russell帶領的塞爾提克，僅後者在綠衫軍統治聯盟的時期有一次的名單穩定性低於70%。

湖人在2021-22賽季表現低於就是名單穩定性低凸顯的新案例，他們的失敗賽季表明冠軍級別的球隊中團隊凝聚力有多重要，除了Davis、James和Talen Horton-Tucker之外，包含Dudley在內的前季湖人球員都離開球隊。

在名單調整後，新球員的出賽時間佔據湖人總上場時間的75%，傷病加上缺乏化學效應是湖人始終無法克服的兩大難題，特別是勇士和太陽兩支名單穩定性高的西區強隊作為對比，「他們幾乎都保留上季的班底，這是化學氣氛優異的跡象。」James在去年12月接受訪問時說道。

2022年休賽季，湖人再度陷入相似的困境：他們應該交易Russell Westbrook，來調整他們認定失敗的主因？還是給目前的三巨頭再一次機會，給他們時間再去適應彼此，加上全員健康足以讓他們從2021-22失敗賽季後捲土從來？

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在西區列強中，勇士已經選擇保持穩定，而沒有去插手Durant的交易，而太陽選擇匹配Deandre Ayton的合約後，加上後續的操作，儘管替補陣容略有更動，也暫時從原先積極討論Durant交易的位置退出。

至於上季也打進總冠軍賽的塞爾提克，原本也是輿論中和Durant交易牽扯在一起的熱門球隊，但他們最終也沒有為了交易Durant而大幅改變陣容。根據The Athletic記者的Shams Charania透露，要想交易來Durant，至少要送出Jaylen Brown和Marcus Smart兩名核心主力，但最終Durant交易風波落幕，塞爾提克依然選擇堅持年輕核心來作為主要發展。