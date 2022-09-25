韓國歷史年表「高句麗」與「渤海國」遭中國「刻意留白」，兩國再掀歷史歸屬爭議

今（2022）年正值韓國與中國建交30週年，然而韓國選出了選前大喊「韓國年輕人都討厭中國」的大砲總統尹錫悅。而在尹氏當選之後，兩國外交緊張關係可是增溫不少。

截至迄今最新數據，韓國當地9月第三周韓總統民調，儘管有微幅起色，但仍是低落，韓國民眾認為尹錫悅施政良好度，支持率僅微幅上升至33％（前一週為27％），而持否定態度的民眾，則仍是高達59％（前一週為63％），看來這位素人總統度過了百日施政蜜月期，爾後要走的路與面臨的挑戰，還是挺多的。

儘管今年為兩國建交30週年，但是中方近月來，於7月底聯合中國國家博物館、韓國國立中央博物館、日本東京國立博物館等三國博物館，訂於北京聯辦的「東方吉金——中韓日古代青銅器展」，中方在展示三國歷史近50件珍貴精品文物時，似乎沒有給韓方好臉色看。

主因在於中方主辦單位刻意消失韓國歷史年表內的兩個年代，即是韓方當初答應舉辦時，提供給中方的官方正統韓國年代表，有包含西元前37年高句麗建國，與西元後698年渤海王朝建國兩朝代年表資訊，但在展出時，卻遭中方疑慮有歷史爭議，於展覽期間，並沒有完整呈現出這兩王朝資訊，甚至造成展覽會場擺放韓國文物區的牆壁介紹年代表，呈現一片空白，引起韓方極度不滿，今據韓國當地報導，因此不尊重行為，揚言試圖一度撤展，免得自傷國格。

但這樣的歷史爭議，就我看來，韓中兩國雙方的歷史爭論，其中主要爭論的議題之一，除了如何看待中國抗美援朝外，還有此處報導的中國境內高句麗文化與其歷史歸屬。

而前者關連中國抗美援朝鮮的韓戰風波，之前也是鬧得沸沸揚揚，如大家最為熟知的是，於2020年韓國知名樂團「防彈少年團」（BTS），在獲頒「佛里特獎」（Van Fleet Award）領獎時，悼念韓戰的苦難靈魂，意外掀起「辱華」言論，中國網友甚至發動抵制，讓「防彈少年團」頓時成了「中彈少年團」。

甚則，更早之前的1992至1993年，即中韓建交前後之際，當時韓國當地《東亞日報》就有報導，指出中國應該對抗美援朝一歷史事件，正式向韓國道歉，同時更有七篇報導，批評中國當地的教科書，嚴重扭曲歷史事實，把韓戰描述為南方首先出軍攻擊北方，當時也引來不少輿論與爭議。（註1）