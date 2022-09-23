製造業「旺季不旺」：新登記求才人數驟減3成，重災區記憶體、面板等電子零組件業腰斬

製造業即將進入傳統旺季，卻面臨「旺季不旺」的窘境。勞動部統計，相較於去（2021）年，製造業新登記求才人數驟減近3成，其中以電子零組件業衰退最為嚴重，徵才人數「直接腰斬」大減52%。電子業業內人士強調，目前市況不佳許多機台都因為降載而停機。

勞動部統計，製造業職缺驟年減28.9%

年初以來的俄烏戰事爆發，全球通貨膨脹高居不下，再加上去年電子製造產業大爆發，導致今（2021）年的製造業顯得格外冷清。

根據勞動部統計，2022年8月製造業新登記求才人數，從去年同期5萬多個職缺，驟降至3.5萬個職缺，年減28.9%。其中又以電子零組件業衰退最為嚴重，與7月相比減少35%，與去年同期相比更大減52%、直接腰斬。

集邦科技（TrendForce）研究顯示，高通膨影響下影響消費性產品需求疲軟，記憶體市場是旺季不旺，例如第三季記憶體消耗與出貨量持續「呈現季減」，各大買方因記憶體需求明顯下滑而延緩採購，導致供應商庫存壓力進一步升高。

集邦指出，市場上已有「第三、四季合併議價」或「先談量再議價」的情形，皆是導致第四季DRAM價格跌幅擴大至13至18%的原因；此外筆電需求也相當疲弱，供應商庫存壓力日益明顯。

至於智慧型手機方面，品牌業者持續調節DRAM庫存，預期第三季底庫存水位仍有7至9周，且銷售市場仍存變數，品牌也不斷向下修正年度生產目標，再加上先前積累的庫存壓力仍在，第四季供給仍有增加，行動裝置DRAM價格跌幅約13至18%，且可能持續擴大。

我們實際詢問位於封測廠超豐電子的David指出，很像是精神時光屋，去年公司每周加班不斷，現在都要求消耗特休，兩年內業務大起大落很不可思議。他說：「整體而言，加班時數直接砍半，許多機台都因為降載而停機，產能少非常多，更不用提要招募更多新人。」

科技業轉職潮卻遇景氣下滑

除了記憶體面臨降價，面板也是重傷族群。集邦進一步表示，同樣受到通路及品牌積極降低庫存影響，筆電面板訂單面臨大幅下修，預估第三季筆電面板出貨季減13.4%，約為4510萬片，甚至低於2019年疫情前同期的4990萬片，連帶使驅動IC業者亦備感壓力。

預估面板未來發展，今年第四季筆電面板出貨量約4080萬片，年減45.6%、季減9.4%；監視器面板則約2900萬片，年減40.4%、季減7.2%，兩大使用面板的產業，也雙雙呈現下滑的走勢。

David也透露，去年市況大好，以竹科為首的各大科技園區的各業者都在積極搶人，當時有相當多的培訓課程籌辦，包含IC設計等，吸引許多不同行業人才跳槽到科技業，沒有想到今年風雲變色，那些付了數十萬大筆學費學員，遇上景氣轉變，卻沒有辦法如願轉行，可以說賠了夫人又折兵。

雖然製造業職缺銳減，勞動力發展署指出，隨疫情日益趨緩，台灣旅宿觀光業可望釋出更多職缺，目前由觀光局盤點下一波旅館業者人力需求，盼能吸納更多青年加入服務業行列。不過，勞動力發展署也強調，考量國人近6成從事服務業，其中旅館房務工作又以婦女及中高齡者從業居多，故業者人力需求，仍宜透過優化薪資及勞動環境，提高求職者投入意願。

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核稿編輯：翁世航