製造業「旺季不旺」：新登記求才人數驟減3成，重災區記憶體、面板等電子零組件業腰斬
我們想讓你知道的是
高通膨仍成為全球各國首要問題，製造業本該進入傳統旺季，卻呈現「旺季不旺」的情況，今（2022）年8月製造業新登記求才人數年減28.9％，其中又以電子零組件業衰退最為嚴重，與去（2021）年同期相比更直接腰斬，大減52％
製造業即將進入傳統旺季，卻面臨「旺季不旺」的窘境。勞動部統計，相較於去（2021）年，製造業新登記求才人數驟減近3成，其中以電子零組件業衰退最為嚴重，徵才人數「直接腰斬」大減52%。電子業業內人士強調，目前市況不佳許多機台都因為降載而停機。
勞動部統計，製造業職缺驟年減28.9%
年初以來的俄烏戰事爆發，全球通貨膨脹高居不下，再加上去年電子製造產業大爆發，導致今（2021）年的製造業顯得格外冷清。
根據勞動部統計，2022年8月製造業新登記求才人數，從去年同期5萬多個職缺，驟降至3.5萬個職缺，年減28.9%。其中又以電子零組件業衰退最為嚴重，與7月相比減少35%，與去年同期相比更大減52%、直接腰斬。
集邦科技（TrendForce）研究顯示，高通膨影響下影響消費性產品需求疲軟，記憶體市場是旺季不旺，例如第三季記憶體消耗與出貨量持續「呈現季減」，各大買方因記憶體需求明顯下滑而延緩採購，導致供應商庫存壓力進一步升高。
集邦指出，市場上已有「第三、四季合併議價」或「先談量再議價」的情形，皆是導致第四季DRAM價格跌幅擴大至13至18%的原因；此外筆電需求也相當疲弱，供應商庫存壓力日益明顯。
至於智慧型手機方面，品牌業者持續調節DRAM庫存，預期第三季底庫存水位仍有7至9周，且銷售市場仍存變數，品牌也不斷向下修正年度生產目標，再加上先前積累的庫存壓力仍在，第四季供給仍有增加，行動裝置DRAM價格跌幅約13至18%，且可能持續擴大。
我們實際詢問位於封測廠超豐電子的David指出，很像是精神時光屋，去年公司每周加班不斷，現在都要求消耗特休，兩年內業務大起大落很不可思議。他說：「整體而言，加班時數直接砍半，許多機台都因為降載而停機，產能少非常多，更不用提要招募更多新人。」
科技業轉職潮卻遇景氣下滑
除了記憶體面臨降價，面板也是重傷族群。集邦進一步表示，同樣受到通路及品牌積極降低庫存影響，筆電面板訂單面臨大幅下修，預估第三季筆電面板出貨季減13.4%，約為4510萬片，甚至低於2019年疫情前同期的4990萬片，連帶使驅動IC業者亦備感壓力。
預估面板未來發展，今年第四季筆電面板出貨量約4080萬片，年減45.6%、季減9.4%；監視器面板則約2900萬片，年減40.4%、季減7.2%，兩大使用面板的產業，也雙雙呈現下滑的走勢。
David也透露，去年市況大好，以竹科為首的各大科技園區的各業者都在積極搶人，當時有相當多的培訓課程籌辦，包含IC設計等，吸引許多不同行業人才跳槽到科技業，沒有想到今年風雲變色，那些付了數十萬大筆學費學員，遇上景氣轉變，卻沒有辦法如願轉行，可以說賠了夫人又折兵。
雖然製造業職缺銳減，勞動力發展署指出，隨疫情日益趨緩，台灣旅宿觀光業可望釋出更多職缺，目前由觀光局盤點下一波旅館業者人力需求，盼能吸納更多青年加入服務業行列。不過，勞動力發展署也強調，考量國人近6成從事服務業，其中旅館房務工作又以婦女及中高齡者從業居多，故業者人力需求，仍宜透過優化薪資及勞動環境，提高求職者投入意願。
延伸閱讀
- 利率連3升：央行宣布升息半碼、調高存準率1碼，7大關鍵問答一次掌握
- 聯準會連3度升息3碼，經濟前景黯淡美股重挫，預期年底前還會升息5碼
- 「末日博士」羅比尼：聯準會緊縮資金打擊美國眾多殭屍企業，年底將陷入「漫長而悲慘」的經濟衰退
- 《日本經濟新聞》：美國浮現經濟泡沫三大隱憂，恐重現「雷曼級風暴」
- 消費市場低迷，友達、群創等面板廠減產「鼓勵員工多休假」，外界預期恐掀下波併購潮
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
我們想讓你知道的是
曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。