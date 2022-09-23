拿到手機就沈迷？專家：讓孩子發現3C是學習利器，還能知道肉圓要吃哪家

隨著行動裝置的普及，網路、平板電腦、手機逐漸進入教學現場。然而，許多家長憂心孩子因為沈迷3C產品，而忽略了閱讀與寫作，《親子天下》今（23）日舉行2022年教育創新國際年會，邀請資深國小教師林怡辰、品學堂執行長黃國珍以及學思達教育基金會創辦人張輝誠，談「分心世代的讀寫力」。

有與會者提出「數位閱讀」的問題，黃國珍解釋，數位閱讀的意思，就是在數位環境底下，如何用數位工具展開、幫助、學習閱讀。數位與紙本閱讀的最大不同，就在於如果沒有問問題、下關鍵字，就不會讀到任何東西，換言之，數位閱讀更強調自主性，「我想要知道什麼，才有可能讀到我想讀的內容」。

林怡辰與張輝誠都坦言，許多人擔心孩子拿到3C產品就成癮、沈迷，林怡辰的做法是讓學生「走讀」，在彰化二林教書的他，帶著學生去彰化市玩，行前先利用網路搜尋解決問題：天空步道有多長？肉圓要吃哪一家？透過實際的生活，讓孩子有動機上網，學習如何搜尋、解讀資料。

張輝誠表示，如果怕孩子拿到3C就沈迷，要知道其中有個重要關鍵：「我們有沒有教孩子，怎麼在3C產品裡學習？」

張輝誠舉例，他原本帶著兒子看網路上的數學影片，但內容並不有趣，還要規定看影片才能集點換糖果。後來，他發現「洋蔥學院」的數學課程影片非常有趣，不僅做成動畫、還有故事情節，透過這樣的影片，能讓孩子發現手機、3C產品是最佳學習利器，而不是數位奶嘴。張輝誠認為，3C產品並不是違禁品，而是需要老師、家長專業引導，讓孩子能夠在其中得到「創造」的成就感。

作文用「說」的讓孩子覺得有趣，數位環境不會限制寫作

至於在3C產品流行的現在，要如何培養孩子的「寫作力」？林怡辰強調，在談寫作能力之前，要談的應該是口說能力，如果孩子能講得通順、講得精彩，下筆的時候才有資料可以寫。他發現對孩子來講，有時寫字會有點辛苦，但是換成口述就會讓他們感到有趣，且和手寫比起來，孩子用「説」出來的作文甚至可以達到1000字，再透過討論，就能將口語化的文章轉化為書面。

黃國珍則認為，必須釐清寫作教育要培養的究竟是「作家」還是「把話說清楚的人」，許多經典文章的作者都不認為自己是作家，但藉由掌握文字、清楚表達，能讓對方感受到自己的想法。

除此之外，「寫作跟表達最能夠激勵一個作者的，是他擁有讀者」，黃國珍表示，數位環境是一個很好的機會，讓更多人看到孩子的寫作，並且得到回饋。數位環境會擴大讀者的廣度，這在寫作上也是很嚴峻的挑戰，因為讀者百百種，「要有趣還是聳動？」

黃國珍認為，隨著作者的自主性越來越強，又能回頭提升寫作、表達上的能力，因此，大量的數位分享能激勵孩子寫作，數位環境對寫作不是限制。

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核稿編輯：楊士範