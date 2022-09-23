拿到手機就沈迷？專家：讓孩子發現3C是學習利器，還能知道肉圓要吃哪家
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至於在3C產品流行的現在，要如何培養孩子的「寫作力」？林怡辰強調，在談寫作能力之前，要談的應該是口說能力，如果孩子能講得通順、講得精彩，下筆的時候才有資料可以寫。
隨著行動裝置的普及，網路、平板電腦、手機逐漸進入教學現場。然而，許多家長憂心孩子因為沈迷3C產品，而忽略了閱讀與寫作，《親子天下》今（23）日舉行2022年教育創新國際年會，邀請資深國小教師林怡辰、品學堂執行長黃國珍以及學思達教育基金會創辦人張輝誠，談「分心世代的讀寫力」。
有與會者提出「數位閱讀」的問題，黃國珍解釋，數位閱讀的意思，就是在數位環境底下，如何用數位工具展開、幫助、學習閱讀。數位與紙本閱讀的最大不同，就在於如果沒有問問題、下關鍵字，就不會讀到任何東西，換言之，數位閱讀更強調自主性，「我想要知道什麼，才有可能讀到我想讀的內容」。
林怡辰與張輝誠都坦言，許多人擔心孩子拿到3C產品就成癮、沈迷，林怡辰的做法是讓學生「走讀」，在彰化二林教書的他，帶著學生去彰化市玩，行前先利用網路搜尋解決問題：天空步道有多長？肉圓要吃哪一家？透過實際的生活，讓孩子有動機上網，學習如何搜尋、解讀資料。
張輝誠表示，如果怕孩子拿到3C就沈迷，要知道其中有個重要關鍵：「我們有沒有教孩子，怎麼在3C產品裡學習？」
張輝誠舉例，他原本帶著兒子看網路上的數學影片，但內容並不有趣，還要規定看影片才能集點換糖果。後來，他發現「洋蔥學院」的數學課程影片非常有趣，不僅做成動畫、還有故事情節，透過這樣的影片，能讓孩子發現手機、3C產品是最佳學習利器，而不是數位奶嘴。張輝誠認為，3C產品並不是違禁品，而是需要老師、家長專業引導，讓孩子能夠在其中得到「創造」的成就感。
作文用「說」的讓孩子覺得有趣，數位環境不會限制寫作
至於在3C產品流行的現在，要如何培養孩子的「寫作力」？林怡辰強調，在談寫作能力之前，要談的應該是口說能力，如果孩子能講得通順、講得精彩，下筆的時候才有資料可以寫。他發現對孩子來講，有時寫字會有點辛苦，但是換成口述就會讓他們感到有趣，且和手寫比起來，孩子用「説」出來的作文甚至可以達到1000字，再透過討論，就能將口語化的文章轉化為書面。
黃國珍則認為，必須釐清寫作教育要培養的究竟是「作家」還是「把話說清楚的人」，許多經典文章的作者都不認為自己是作家，但藉由掌握文字、清楚表達，能讓對方感受到自己的想法。
除此之外，「寫作跟表達最能夠激勵一個作者的，是他擁有讀者」，黃國珍表示，數位環境是一個很好的機會，讓更多人看到孩子的寫作，並且得到回饋。數位環境會擴大讀者的廣度，這在寫作上也是很嚴峻的挑戰，因為讀者百百種，「要有趣還是聳動？」
黃國珍認為，隨著作者的自主性越來越強，又能回頭提升寫作、表達上的能力，因此，大量的數位分享能激勵孩子寫作，數位環境對寫作不是限制。
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核稿編輯：楊士範
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。