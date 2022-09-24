發明香檳的不是「香檳王」？10個小故事帶你認識香檳
我們想讓你知道的是
大家都知道，在法國香檳區用香檳法做的氣泡酒才能叫做「香檳」，不過，最早期的時候香檳區其實不是生產香檳的，這款酒甚至不是因為「好喝」才開始有名......
文：林澧竣Eric
上回的氣泡酒專題有沒有認真看？環遊了一圈氣泡酒世界後，現在要帶你認識氣泡酒中的王者——香檳（Champagne）。為什麼要特別給香檳一個篇幅，應該不用我們多說，高級、大器、時尚，與餐點百搭……關於香檳還有哪些有趣的事情呢？
一、發明香檳的不是香檳王
香檳王中文名取的很厲害，其實法文原名叫做Dom Perignon，也就是紀念佩里昂修士（Perignon）而成立的品牌，但他並不是香檳的發明人。早在他出生的西元1638年前，南法Limoux區的St. Hilaire修道院在1531年就紀錄了氣泡酒現象，他們也聲稱，佩里昂修士有生之前曾經到訪修道院。
但不管如何，佩里昂修士的確制定很許多增進香檳品質的方法與器械，功不可沒。
二、香檳區以前不做香檳
大家都知道，在法國香檳區，用香檳法做的氣泡酒才能叫做「香檳」。
葡萄採下來後，皮上的酵母跟葡萄汁接觸就會開始發酵過程，產生酒精與二氧化碳，不過，以前葡萄酒中的氣泡被視為釀造缺陷，很像酒中有浮渣般令人不愛，當時，侍酒的管家會特地把氣泡搖晃掉才倒給賓客與主人，此時香檳區釀的其實都是一般沒有氣泡的紅白酒，雖然也是來自香檳區，不過跟現在有氣泡的香檳酒完全不同。
三、香檳不是因為好喝才有名
香檳區位處北緯49.5度，已經是北半球釀酒葡萄成熟的北界，大多數年份的葡萄酒都酸度很高，果味也很清淡，其實不比南方溫暖產區的葡萄酒好喝。不過香檳區因為自古以來有多位國王在此加冕，各地王公貴族常往來駐足，回程時也總會帶上「國王加冕喝的酒」饗宴鄉里，香檳區的酒因此盛名不墜。
四、香檳因為「難喝」，才做成了好香檳
因為香檳區實在太過寒冷，釀成的葡萄酒酸度很高，很像生啃青檸檬般難以下嚥，所以在瓶中二次發酵至少12個月，再加上3個月瓶內陳放，的確可以透過長時間熟成來柔化酸度，恰巧，高酸度能保持酒質在陳年時不會被雜菌侵擾。另外，加上除渣後香檳會少量添加糖份來中和酸度，才讓香檳成了美麗均衡的氣泡飲料。
五、香檳是英國人想喝才正式製作
香檳區在秋季採收後氣溫快速下降，冷到讓發酵進行半途的酵母開始冬眠，發酵活動被迫停止，冬季時這些酒存放在橡木桶中被送到英國，等到春天回暖，酵母又開始運作而產生氣泡，漸漸的，越來越多英國人愛上這樣有泡泡的飲料，酒館與餐廳才要求香檳區再給他們些這樣的葡萄酒，讓現在有氣泡的「香檳」正式商品化。
六、釀造香檳死傷無數
香檳在二次發酵的過程中，再次加入了糖與酵母，發酵作用產生二氧化碳，瓶子裡面氣壓越來越大，但早期的玻璃瓶技術卻沒有跟上，常常厚薄不均，許多酒瓶在發酵過程中爆裂，玻璃碎片炸傷許多酒廠員工，所以當時在香檳廠工作其實相當危險，每年因酒瓶事故死傷的人數達數千人。
七、香檳一開始都是甜酒
在歐洲砂糖都需仰賴進口的前期，品嘗甜味是種階級象徵，糖分是皇室貴族才能享受的美味，當然，香檳這種流轉於上流社會的飲料，也是從甜味開始，或應該說，其實一開始釀造氣泡的科技並不精確，還不了解糖份被發酵後產生氣泡的多寡，為了讓酒裡面有泡泡，添加給酵母的糖粉不一定會發酵完全，而後來想要越喝越不甜的始祖也是英國消費者。
早期香檳每公升可能高達400多克糖，這樣你就不難理解，為什麼現在酒標上明明寫Dry的香檳，可以每公升還能有17到32克糖份了。
八、沙皇的香檳，特別不同
大家平常看到的香檳瓶，都是顏色深黑，也有個很深的瓶底凹洞，他可以讓酒瓶穩穩站立，也可以強化酒瓶結構。不過，如果你喝過專為俄國沙皇打造的名酒Cristal，第一眼肯定注意到他的透明瓶身與平坦瓶底，這是因為沙皇懼怕有人在香檳裡下毒做手腳，所以規定他的香檳瓶身必須透明平坦，以免有安全疑慮。
九、小農香檳RM，不一定是品質保證
香檳區相當寒冷，每年溫度稍有變動，就會對當年的葡萄影響很大，天氣熱一點葡萄酒很熟香，太冷又會讓酸度尖銳甚至收成不佳。
香檳區為了應對這樣變化過於劇烈的年份差異，準備了相當足量的「陳年基酒」，也就是一個或多個舊年份的陳年酒，添加到新年份的酒中來維持風味，讓每個年份出產的香檳不會喝起來差異太大。
RM（Récoltant Manipulant）獨立小農香檳，指的是自產自銷的小型香檳廠，當然無法有資本儲存大量陳年基酒，所以每批產品會帶有更明顯的年份特色，香檳大廠反而較能維持風味一致。不過品質好不好，就還是看各家實力囉！
十、大部分香檳都不是手工轉瓶
香檳為了做第二次發酵來產生氣泡，會再次添加酵母到瓶子裡面，這些酵母最後沉澱在瓶底，要是沒有去除，大家喝的香檳就會混濁不堪，為了把這些雜質移除，手工轉瓶來把沉澱物集中到瓶口，就是當初最開始的作法，不過人工轉瓶實在緩慢耗時，每周六日還要休息，後來西班牙發明了機械協助轉瓶，法國人更改良優化成全自動轉瓶Gyropalette，讓轉瓶工作更加精準快速。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
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雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
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