負面情緒滿到懷疑人生？用「情緒健身」鍛鍊心靈肌肉，擺脫被「明日憂慮」纏身的職場與人生
我們想讓你知道的是
我們的大腦被設計成能看到它已經在尋找和相信的東西，當你覺得「這不可能」、「我做不到」，那麼任何可能性就會被大腦忽略。因此，專家建議首先要從日常生活中訓練自己，留意任何微小的「可能性」......
文：陳蔚銘（創新拿鐵）
許多職場文章教我們如何專注於工作、提高效率的「硬實力」，卻很少有人討論如何做好「情緒管理」的「軟實力」。《First Round Review》這篇文章收集了許多創業老手和心理學專家的見解，他們分享如何「管理」好情緒，不讓焦慮、憤怒、自我懷疑等負面能量掌控我們的職場和人生。
創新點：安排「擔心時光」，擺脫被「明日憂慮」纏身的職場和人生。
預防勝於治療！用「情緒健身」鍛鍊心靈肌肉
心理學博士Emily Anhalt是心理健康新創公司「coa」的創辦人，專門教創業家如何透過「情緒健身」，鍛鍊心靈肌肉以應付創業初期無可避免的長時間工作、快速決策和尋找資金等等多重壓力。
Emily認為，好比鍛鍊身體，平常就該養成健身習慣，不能等到受傷後才開始練習舉啞鈴；而在高壓的工作環境保持心理健康也一樣，需要在平時就準備好強壯的心靈肌肉。
如何做好情緒健身？Emily建議首先要「打斷反射神經」：透過覺察內心（Mindfulness），知道自己狀態不佳時會有什麼樣的反應，「情緒狀態不好時，有些人會輕易責怪他人、有些人會感到自責。」
無論是責怪他人或自己，這些反射動作很容易讓人在當下不知不覺深陷其中，對職場或事業產生負面影響。因此，要改變既有的反射神經，可以透過以下四種練習：
- 反省一件覺得對自己太嚴苛的事情，試著原諒自己。
- 想一件別人做了可以讓你感到被支持的事，請他們對你做。
- 找三個人，試著寫下你對他們的欣賞或感激，寄給他們。
- 在行事曆安排一段「擔心時光」，在這段時間「用力擔心」。
尤其是最後一點的「擔心時光」，「安排擔心時光的好處是，萬一你在凌晨兩點因為憂慮失眠時，可以告訴自己：『下午六點才是我用來擔心的時間』。」
而在擔心時光中，一般人最常犯的錯誤是讓自己陷入無用的「明日憂慮」，而非面對實際的「當下挑戰」。比方說，對創業家而言，「如果公司今年的預計收入減少一半，現金可以撐多久？」是實際的當下挑戰；「如果我的公司在六個月內倒閉，我該怎麼辦？」是無用的明日憂慮。
然而，明日憂慮真的沒問題嗎？Emily說：「要相信未來的自己一定可以升級，具備更豐富解決問題的經驗和智慧」。
用處理電子郵件的步驟處理情緒：收信、標籤、整理、回覆
Liz Fosslien是一位職場暢銷書作家，同時在人力資源新創公司「Humu」擔任媒體內容總編輯。
對於職場上管理情緒的秘訣，Liz提供的建議是：把情緒當作電子郵件來處理，我們可以先把情緒收進「稍後處理」資料夾。
為什麼不直接把情緒「丟進垃圾桶」呢？Liz認為「一般人都有個迷思：負面情緒都是糟糕而可怕的，所以我們應該盡可能遠離情緒」。不過，「了解情緒及其包含的信號可能是一種巨大的力量，當你在工作時，不應該把情緒拋下，而是試著認知它們。」
具體應該怎麼做？Liz舉了個常見的案例說明如何做好「電郵式情緒管理」——他的編輯在截稿期限快要到時告訴他，想改寫文章中的某個段落。他用四個步驟，來做「電郵式情緒管理」：
- 收下情緒：先不急著對同事發火，停下來、觀察內心的感覺。
- 標籤情緒：寫下所有感受到的情緒和原因，例如「我很生氣」的原因是：「我擔心沒時間重新編輯」。如此一來，可以提醒自己「生氣的情緒可能不是針對某個人或某件事，而是我對未來的不確定感到焦慮和害怕。」
- 整理情緒：標記好每一種情緒後，問問自己「我想要感受什麼？」。如果您想保持冷靜，不想要焦慮激動，就試著讓自己放鬆下來，記住最終目標是確保文章能如期如質刊登。
- 回覆需求：不要說「我很不爽你到最後關頭才說要改」，試著說：「你做的編輯很好，但因為我們快要截稿了，保證文章的品質也很重要。我們有時間改哪些部分？怎麼取捨才能保留你的想法也能確保文章如期如質刊登呢？」
對抗大腦慣性思考，用「富足思維」取代「匱乏思維」
Katia Verresen是領導力培訓公司「KVA Leadership」的創辦人，他的公司提供的服務在新創界相當知名，包括Meta、史丹佛大學、Airbnb和Twitter都是KVA的客戶。
對這些新創公司的主管和員工而言，職場上的最大挑戰是如何持續發揮創意、實現企業願景，Katia給他們的建議是：培養「富足思維（abundant thinking）」。
Katia認為，「我們的大腦被設計成能看到它已經在尋找和相信的東西。例如，如果你覺得某件事『這不可能』、『我做不到』，那麼任何可能性就會被大腦忽略。」
因此，Katia建議我們在日常生活中訓練自己留意任何微小的「可能性」，練習用「我有什麼，所以可以……」的富足思維，取代「我缺了什麼，所以沒辦法……」的匱乏思維。
就像前面提到的情緒健身，富足思維也需要養成習慣，當我們面對工作上的挑戰，大腦開始慣性產生匱乏思維時，試著問自己以下幾個開放式問題：
- 如果我以不同的方式體驗這種情況，我會注意到什麼？
- 我在這裡有什麼選擇？ （不須質疑你「是否有」選擇，而是你「確實有」選擇。）
- 如果要把看似不可能任務變成可能，最關鍵的一步該做什麼？
- 在這種情況下，怎麼做會比較好？
- 我可能有哪些我還沒有看到的資源？
從匱乏思維切換到富足思維不容易，讓大腦順暢地「換檔」也需要充足的能量，每當我們意識到大腦開始產生匱乏思維時，我們還可以試著這樣做：
- 幽默感：閱讀或觀看一些會讓你發笑的東西。（曾有研究證實幽默和創造力之間的關聯）
- 回憶：看看與親友共度美好時光的照片，可以提醒自己在職場之外，整個人生更看重的是什麼。
- 音樂：當情緒低落時播放可以鼓舞自己振作的歌曲。
- 移動：起身到處走走，待在一成不變的環境會讓人陷入同樣的心態。
- 對於外向者，尋找可以提供不同觀點的思想夥伴互相交流；對於內向者，找個安靜的地方休息一下。
在Katia看來，「感到精疲力竭或絕望不是人們的錯，這只是我們的大腦天生如此，沒什麼大不了。」這些動作有助於擺脫大腦慣性，專注於尋找任何可能性完成工作。
最後，重新回顧本文重點，從今天開始，一起踏入情緒健身房鍛鍊強壯的心靈肌肉！
- 「打斷反射神經」的四種練習
- 安排「擔心時光」
- 不要陷入無用的「明日憂慮」，專心面對實際的「當下挑戰」
- 把情緒當作電子郵件來處理，先收進「稍後處理」的資料夾，進入「電郵式情緒管理」的四步驟
- 讓大腦「換檔」，用「富足思維」取代「匱乏思維」
本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此，編譯自《6 Small Steps for Handling the Emotional Ups and Downs at Work》
延伸閱讀
- 張忘形《順勢溝通》：回應情緒的四大原則——快樂要認同，悲傷要緩衝，憤怒要結果，焦慮要行動
- 《闇黑情緒》：所有情緒都對我們有幫助，包括讓你不舒服的「負面情緒」
- 「想」改變自己的思維方式，已是扭轉情緒問題的一種力量
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器
我們想讓你知道的是
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挑一款好的遊戲模擬器 用電腦也能暢快玩手遊
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在電腦上用模擬器玩手遊，安裝或設定過程很複雜嗎？一點也不，就算是毫無概念的新手也能輕鬆搞定，以下就簡單介紹「夜神模擬器NoxPlayer」安裝方式。首先用電腦連到「夜神模擬器」官網，下載「夜神模擬器NoxPlayer」最新版本，下載完依照指示完成安裝，會見到桌面多出「夜神模擬器Nox」與「夜神多開器」兩個捷徑圖示，後者是因應有重度多開（可同時玩多個不同遊戲、或以多個帳號玩相同遊戲）需求玩家而設計。
接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。
但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。
可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如
1.白天人在外面吃飯或通勤，趁空檔用iPhone玩一下手遊，下班回到家再用電腦PC繼續玩，或是趁著白天上班空檔，用筆電偷玩一下也很舒壓（支援老闆鍵一鍵快速隱藏功能）
2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。
「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。
值得一提的是，如果你是超級遊戲控，可以同時玩好幾款不同遊戲、或以多個不同帳號玩相同遊戲，一支手機早已無法滿足你，那麼不妨好好利用「無限多開」功能，可同時打開多個模擬器，且每個模擬器都能獨立執行遊戲，這也是「夜神模擬器NoxPlayer」最強大的殺手級應用。當今許多遊戲都支援自動掛機，一次玩兩個遊戲衝進度早見怪不怪，例如照片中同時開啟《Garena傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》兩款大作，兩者畫面都非常流暢；或甚至誇張一點，一次同時開啟4個遊戲，把整個電腦螢幕填滿，讓重度玩家輕鬆掛網，就算掛整晚也不閃退，只要你自認為能hold住每款遊戲就沒問題。
夜神模擬器重點功能
1. 多個安卓引擎提供, 效能強勁對應不同手遊需求
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3. 效能強悍、支援多開遊戲&帳號流暢穩定
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5. 台灣真人客服小編
玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！