陳鼓應《老子導讀及譯註》導讀：「道」這個象形文字具有特殊意涵，象徵著人從四肢落地的動物群中抬起頭來

文：陳鼓應

「道」：萬物的本原——《老子》導讀

（前略）

二、老子思想概要

1. 老子其人其書

老聃，世人尊稱為老子（約西元前五七○年——？），一如尊稱孔丘為孔子、墨翟為墨子（「子」為先生之意）。司馬遷說：「姓李氏，名耳。」這是漢人的說法。根據高亨先生考訂，春秋二百四十年間並無「李」姓，但有「老」姓。「老」、「李」一音之轉，老子原姓老，後以音同變為李。而「耳」、「聃」字義相近，故稱作耳。總之，「老聃」被尊稱為「老子」在先秦典籍中屢見，毋庸置疑。

老子是陳國人，後陳被楚滅，故稱楚人。「楚苦縣厲鄉」，即後來的安徽亳州府，現在隸屬於河南省鹿邑縣。老子曾為周朝史官，《史記》稱他為「周守藏室之史」；「守藏史」相當於國家圖書館館長。司馬遷說：「孔子之所嚴事者，於周則老子，……於楚，老萊子。」（《史記．仲尼弟子列傳》）孔子分別問學於老子與老萊子，都有著作傳世，著書篇目各不相同（「老子著書上下篇」，「老萊子亦楚人也，著書十五篇」）。可見老子和老萊子並非一人。

老子與孔子同時代，孔子生於魯襄公二十二年（西元前五五一年），老子約生於西元前五七○年左右，約比孔子年長二十歲上下。《史記》記載「孔子問禮於老子」之事，當屬史實。先秦典籍如《莊子》、《呂氏春秋》及《禮記．曾子問》等不同典籍都曾提及此事。

《呂氏春秋．當染》說：「孔子學於老聃。」老子和孔子的關係亦師亦友，在多種文獻記載中值得我們留意的有這幾點：

一、同源異流：老子與孔子同是殷周文化的繼承者與創新者。同源中的「異流」則是孔子為中國文化史上繼往開來的第一人，其「有教無類」、「誨人不倦」的精神，更使他成為教育史上的「萬世師表」。老子則是中國哲學的開創者，他所建構的「道」論，不僅發先秦諸子所未發，更成為中國古典哲學的主幹。

二、文化與哲學的對話：文化的孔子與哲學的老子進行對話，二人談論的細節雖不得而知，但從各書記載中可以窺知孔子的問題屬於文化層面（「禮」），而老子的解答則總會從文化的議題引向哲學層面（「道」）。故孔、老間的對話就是屬於文化與哲學的對話。

三、對話的開放心態：儒、道開創人首次的對話，彼此學術間的立場與觀點雖異，而對話的心態則是真摯而開放的。這和後來孟子攻擊楊、墨，以及宋明儒者為了維護道統而排斥佛、老的狹隘心態相較，真有天壤之別。故老、孔之間的對話誠為思想史上令人神往的一個開端。

老子是中國哲學的開山祖，老聃自著的《老子》是先秦哲學中最早的一本哲學著作。《史記》明確記載老子「著書上下篇，言道德之意，五千餘言」。司馬遷這裡所說老子著書的篇目、主旨和字數，都與通行本《老子》相吻合。一九九三年，湖北荊門郭店村出土竹簡《老子》，這是繼一九七三年湖南長沙馬王堆鄉出土帛書《老子》以來，出土的年代最早的《老子》抄本，其下葬時間約在西元前四世紀末（戰國中期）。考慮到文本的撰寫和傳抄時間都要早於西元前四世紀末（戰國中期），我們說，郭店《老子》的問世有力地推翻了《老子》晚出說的謬誤。

陳楚文化圈是孕育老子思想的原鄉，中年以後他入朝任史官，長期沉浸在中原文化的核心地帶。他長於思索宇宙的奧祕及人生的哲理，在孔子到周室拜訪他時，他已是當時學術界的泰斗。隨著他那精簡而深刻的著作流傳各地，我們從先秦典籍廣泛引用《老子》書中的重要概念與文句，可以證實它成書之早與影響之廣。

如《論語．憲問》引用《老子．六十三章》的「報怨以德」說：「或曰：『以德報怨，何如？』；其後，《墨子》引用《老子》觀念與文句約十條，《管子》引用《老子》觀念與文句多達三十一條，《莊子》引用《老子》觀念與文句多達一百二十二條，《荀子》引用《老子》觀念與文句十三條，《韓非子》引用《老子》觀念與文句達七十二條，《呂氏春秋》引用《老子》觀念與文句多達二十九條。由此可見，《老子》思想對道儒墨法各家各派影響的廣遠。

2. 老子思想概要

林語堂在他的英文著作《老子的智慧》（The Wisdom of Laotse）中說：「孔子的學說過於崇尚現實，太缺乏想像的意涵。」「孔子的哲學是維護傳統秩序的哲學，主要處理的是平凡世界中的倫常關係，不但不令人激奮，反易磨損一個人對精神方面的渴求，以及幻想馳奔的本性。」這裡隱約道出儒家是透過社會規範的建立，以提高人的道德價值；道家是透過哲學精神的建立，以提升人的心靈境界。

林語堂又說：「儒道兩家的差別，在西元前一三六年，漢武帝獨尊儒術後，被明顯地劃分出來：官吏尊孔，作家與詩人則欣賞老莊。」這裡指出漢以後，儒道分途，儒家在中國政治社會中成為顯文化及官方哲學，而道家則成為潛文化及民間哲學。

陳榮捷在他的英文著作《中國哲學文獻選編》（A Source Book in Chinese Philosophy）中說：「假如沒有《老子》這本書的話，中國文化與中國人的性格將會截然不同。……假如不能真正領會這本小書裡的玄妙哲思，我們就不能期望他可以理解中國的哲學、宗教、政治、藝術和醫藥。」又說：「在某些層面，道家進入生命之道更深更遠，所以雖然古代從諸子百家都各道其道，但道家卻得獨享其名。」