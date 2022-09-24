伊朗大規模示威延燒全國，總統萊希又以「未戴頭巾」為由臨時取消《CNN》女主播專訪

文：Taylor Mei

先前伊朗一名庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑似因外出時未配戴好頭巾，遭當地道德警察逮捕3天後不幸身亡。此事一出造成全國輿論沸騰，後續大規模示威抗議釀多人死傷，也引發國際對此展開高度關注。

美國媒體《CNN》國際新聞主播艾曼普（Christiane Amanpour）原預計在事件發生後，訪問伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi），但艾曼普卻遭伊朗要求在訪問時，須配戴女性專用頭巾「Hijab」。艾曼普對此表態拒絕，結果原本定好的訪問時間就突然直接被取消。

伊朗女性未戴妥頭巾被捕引爆民眾怒火

據英國《BBC》報導，在艾米尼遭警方逮捕過世後，抗議的聲浪在伊朗遍地開花。包含首都德黑蘭（Tehran），至今已有超過20個主要城市的人民上街抗議，不少女性更當街將自己的頭巾丟進路旁燃燒的火堆中，象徵對暴力和不當性騷擾的反抗。這幾天德黑蘭的街頭，時不時就會聽見民眾「向所有的頭巾說不，向自由和平等說好！」的高喊。

不過，針對這次國外主播艾曼普欲訪問並表明不願配戴頭巾後，訪問卻直接反遭萊希取消的後續事件，伊朗當地的新聞媒體並沒有針對萊希訪談突然取消的原因提供說明，反倒譴責艾曼普自己先「違反由受訪方訂定應遵守的禮儀」。

根據美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，當時艾曼普說她原先規劃好的訪問內容，主要是聚焦在當地愈趨白熱化的示威行動，談話也將帶到當時女性燃燒頭巾抗議、示威民眾死亡等相關問題。只是到了訪問當日，艾曼普的團隊等待萊希已經近40分鐘，一名助理突然向艾曼普表示因為適逢穆哈蘭月（Muharram），她應該要配戴頭巾，並指出這樣才符合「禮節」。

拒絕戴頭巾，就拒絕受訪的伊朗總統

「我很有禮貌地拒絕了。因為我們在紐約並沒有法律或傳統規定要求一定要配戴頭巾。」艾曼普說，她向萊希解釋過往從來沒有任何一任伊朗總統，在國外訪問時有要求過她要戴頭巾。像她先前與伊朗前總統羅哈尼（Hassan Rouhani）進行多次訪問，也從未被建議要配戴頭巾，但萊希卻直接因為艾曼普不願意戴，就取消了整場訪問。