俄國男丁紛紛出國逃離「動員令」：「絕不讓普京令我成殺手兇手」

當5G已經逐步滲透到不同場域中創造出全新應用的此刻，傳統教育體制出身的人才究竟能否滿足全新時代的技能需求？因應5G產業強大的人才需求，經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，以人才實戰為主軸並提供豐富的線上與實作課程，線上課程讓人能隨時隨地進修；實作課程讓人動手探究，全面提升技能，更能成為5G應用遍地開花的新助力。

你5G了嗎！全新時代的人才不能只有標配，想技能升級該怎麼做？

找不到人才，似乎成了近年產業界頭痛的問題。面對不只是以半導體為首的科技業對各種新興應用產生出更多人才需求，少子化帶來的衝擊、也讓投入市場的人力也逐漸減少，然而5G發展就迫在眉睫，產業又該如何應對？

根據經濟部工業局「未來3年重點產業人才調查及推估-通訊(含5G)產業報告」的研究分析指出，通訊（含5G）產業未來發展趨勢包含3大方向：5G多種技術持續蓬勃發展、非授權頻段技術瞄準5G訊號涵蓋缺口，以及網路基礎建設更新持續帶動通訊設備需求，雖然將能帶動相關的人才需求產生，但人才本職學能的技術含量也備受5G時代需求考驗。

不只是各項職缺都需求具備「電機與電子工程」細學類背景外，多數職缺亦有「軟體開發」細學類背景需求，而在IC設計及機構設計工程師若能額外具備「機械工程」細學類背景者更佳，可見隨著產業發展，人才所要具備的技能已不再是一招打天下，需要更加斜槓。

5G能力從線上課程開始，隨時隨地的自我加值

在無法解決人才缺口的根本結構性問題下，經濟部工業局除了藉由推動5G+產業新星揚帆啟航計畫，賦能在學學生能即早接軌5G產業應用需求、更接地氣之外，也透過豐富的課程為產業人才進行本職學能的加值與再進化。

Photo Credit:TNL Brand Studio 提供300多門課程供大家線上學習。

正因5G產業應用場景更加多元與複雜，因此不只是在封閉或企業內部創造出更好的應用環境，也更該發揮5G特性擴及到消費者身上，從各種應用場景端下手，全面提升消費者的各種體驗。然而這一切的根本、仍是取決於產業人才是否具有相關的技術足以「點石成金」。

看準產業人才眼前這個急欲成長與突破的強烈需求，5G+產業新星揚帆啟航計畫提供超過300門線上課程，要讓每個人都能隨時隨地不受時間、場域限制，自我加值技能。

以5G六大重點領域匯整國內外學習資源，從5G+獨家課程、天線、射頻、晶片封測、關鍵材料、小基站/無線接取、SDN/NFV解決方案、5G應用等線上課程外，還有跨國公司Nokia合作的精選課程，藉以提升與持續精進企業在職人士及學生5G研發技術知能，助益產學的人才挹注。

此外，還提供人才結構化自學架構，以「職能」為核心建構線上學習地圖，系統化、彈性化、動態化的整合平台之國內外學習資源，藉由學習地圖指引與自學資源機制，檢視自我的需求選擇合適的課程進行進修，朝更全面的5G達人邁進。

Photo Credit:TNL Brand Studio 「學習地圖」的清晰圖面設計，幫助在職人士/學生根據自己的需求選擇進修內容課程。

線上／實作課程的完美結合，打造全方位5G達人

5G+產業新星揚帆啟航計畫不只提供300多門線上課程，更邀請產學專家合作開設混成式培訓課程；以今年度為例，開設包括「天線模擬與量測系列」與「SDN/NFV技術及軟體架構應用實務系列」等線上直播課程，並辦理如「Probing-OTA於天線設計之應用」與「5G應用智慧車聯網應用工作坊」等精彩實作課程。藉由線上直播共學與線下實作體驗融合的混成式培訓課程，為希望成為全方位5G的達人，提供一個具備高專業、高互動的優質學習環境與平台。

Photo Credit：5G JUMP 直播共學-5G SDN／NFV技術及軟體架構應用實務系列

Photo Credit:5G JUMP 實作課程-5G應用智慧車聯網應用工作坊

此外，也有不少國內企業借助5G+產業新星揚帆啟航計畫提供的線上、直播共學或實作課程，規劃至企業內部訓練，滿足企業需求。包括提供無線通訊量測服務、系統整合及創新研發的「川升股份有限公司」、軟板專業製造服務的「台郡科技股份有限公司」、開發電腦周邊、通信技術及消費性電子產品予品牌供應商的「和碩聯合科技股份有限公司」；專精於無線通訊產品的設計、研發、製造與封測的「啟碁科技股份有限公司」；專注5G及各項天線設計製造的「連騰科技股份有限公司」；高階電競及專業創作領導品牌「微星科技股份有限公司」；以及提供無線射頻技術服務供應商的「耀登科技股份有限公司」等，藉由產官學合作，共同提升在職人士的5G能量。

Photo Credit：5G JUMP 實作課程-5G應用智慧商店實作工作坊

Photo Credit：5G JUMPPhoto Credit: 5G JUMP 實作課程-應用於5G通訊系統的關鍵基板材料研發實務工作坊

你準備好「JUMP」了嗎？

5G+產業新星揚帆啟航計畫不只從校園出發，鼓勵學生在學時期就能觸類旁通，多瞭解當前市場5G的場域應用，從中了解到自己還需要強化哪些領域的技能，為未來接軌5G市場做準備；同時也為補足當前市場上人才、在職人士所缺少的能力，提供線上與實體課程，將有助於產官學界一起為人才在5G的本職學能上加值，不只是能促成產業內部技術人才投入5G的產業研發，更希冀在需才孔亟的時代，積極培育出5G技術與應用人才，強化我國5G競爭力，為產業再開拓另一條護城河。

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