【東南亞週報】赤柬特別法庭終審僅存領袖無期徒刑定讞｜菲小馬可仕訪美會拜登｜星開設反恐設施

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第189期，為讀者挑選2022年9月17日至9月23日期間，有關菲律賓、新加坡、柬埔寨、緬甸、越南與馬來西亞的六則東協區域大事。

菲律賓｜小馬可仕訪美 會晤拜登聚焦南海議題

菲律賓總統小馬可仕本週展開為期六天的美國出訪行程，首站在紐約聯合國大會發表演說，並與美國總統拜登會談。

小馬可仕於9月20日在聯合國大會發表演說，講題除聚焦在氣候變遷、管制先進技術發展、地緣政治、以及國際和國內發展不平等的挑戰，更呼籲國際社會要尊重國際法，以和平、穩定、可預測的機制解決爭端，但並未特別指名南海爭議。小馬可仕更表明，在區域政治與安全議題上，美國是菲律賓的重要夥伴。政治分析認為，小馬可仕正在扭轉前任杜特蒂的親中方向。小馬可仕並於聯合國大會場邊和其他國家領導人見面，包含日本首相岸田文雄，談及菲日兩國將加強經濟與區域安全上的合作。

小馬可仕於22日與美國總統拜登會面，談及南海及相關爭端，小馬可仕和拜登皆表示支持南海航行及飛行自由、以和平方式解決爭端。會中拜登重申美國對協助菲律賓防衛的堅定承諾，小馬可仕則回應，區域內國家都對美國在地緣政治上維持和平的角色表示感謝。除此之外，根據白宮發布新聞稿，雙邊領導人亦針對兩國在能源安全、氣候行動、基礎建設的合作展開討論，也談及烏俄戰爭下的能源價格與糧食安全、還有東南亞區域的緬甸議題。

（小馬可仕與拜登會面。）

新加坡｜打擊恐怖主義 星開設反恐設施加強區域合作及資訊共享

由新加坡國防部成立、目的在加強東南亞國家合作打擊恐怖主義的「反恐資訊設施」（Counter-Terrorism Information Facility）於9月21日在新加坡樟宜正式開幕。新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）主持開幕儀式時表示，恐怖組織的網絡愈加複雜，恐怖主義威脅仍高且變幻莫測，因此有賴各協作夥伴共同合作。他肯定該設施在監測區域極端主義、讓區域安全機構能採取跟進行動的能力。同時他也表示，此反恐資訊設施的成立展現了各方打擊恐怖主義的決心。

據星國國防部表示，這個多邊反恐資訊設施有助於各國共享情報，集合各自的監測和分析能力，共同為區域反恐。該設施自2021年1月運作後，已同合作國家推出即時情報，協助區域反恐。黃永宏在臉書上也表示，反恐設施的設立是一項重要里程碑，也是新加坡防止恐怖襲擊的重要設施。他感謝各國派遣人員進駐設施，與星國共同應對恐怖威脅，「新加坡不能憑一己之力反恐」。

除了恐怖主義，東協的跨境詐騙案也有增長的跡象。新加坡內政部兼國家發展部政務部長費紹爾（Muhammad Faishal Ibrahim）於同日出席第16屆東協打擊跨國犯罪部長級會議（16th AMMTC）時，強調東協成員國應緊密合作應對網路犯罪、恐怖主義和毒品販運等威脅。

（新加坡國防部長黃永宏9月21日主持反恐資訊設施開幕儀式。）

柬埔寨｜赤柬特別法庭經16年終審 僅存領袖無期徒刑定讞

聯合國支持設立的柬埔寨特別法庭審理「紅色高棉」（Khmer Rouge，又稱赤柬）戰爭罪行，在9月22日做出最終判決，對當年赤柬政權的最後一名在世領袖喬森潘（Khieu Samphan），維持屠殺罪名和無期徒刑的判決。該特別法庭在2007年成立，總共耗時16年，耗資超過3.3億美元（大約新台幣106億元），終於在此判決畫上句點。

赤柬特別法庭最後一場審判，是針對最後一位仍在世的赤柬領導人、前國家主席喬森潘的種族滅絕罪、違反人道罪和戰爭罪做出判決。喬森潘在最後陳辯中指出，他在赤柬政府並無實權，但法庭將他的上訴幾乎全部駁回。

此特別法庭主要針對赤柬5名領袖的罪行而設，但其中2名在審判中途就逝世。另3名赤柬領袖中，除喬森潘以外，另外兩人為赤柬「二號人物」前共黨中央委員會副書記努謝（Nuon Chea）及金邊集中營指揮官康克由（Kaing Guek Eav），兩人皆在服刑時過世。人稱「老大哥」的赤柬政權領袖波布（Pol Pot）卻從未受審，在特別法庭成立之前就於1998年過世。

法新社報導，紅色高棉共黨政權在1975年至1979年統治期間，透過飢餓、酷刑、強迫勞動和大規模處決等方式，約屠殺了200萬人，相當於當時柬埔寨人口的四分之一。特別法庭在宣判判決時表示，赤柬可謂是20世紀中最為殘暴的政權之一。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2022年9月22日，審理「紅色高棉」（Khmer Rouge，又稱赤柬）戰爭罪行特別法庭。

緬甸｜聯合國譴責緬甸軍方空襲行動導致11名兒童死亡

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）9月20日強烈譴責緬甸政府軍襲北部叛軍據點實皆省（Sagaing）的一所學校，造成至少13人死亡，其中包括11名兒童。古特瑞斯發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，古特瑞斯向受難者家屬表示最深切的哀悼。他強調，即便在武裝衝突時期，學校也必須是兒童獲得保護和安全學習的場所。根據國際人道主義法，作戰人員不得直接攻擊包括兒童在內等市民，以及任何民用物品及設施。在緬甸犯下所有國際罪刑者必須被究責。

對此，緬甸軍政府表示，軍方攻擊的目標是藏匿該地區的叛亂分子。軍方證實，他們收到反叛組織「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army）和其他反政變民兵組織戰士正在該地區運送武器的消息，他們旋即派出兩架武裝直升機前往該村應對。軍方同時也指控是叛軍將平民當作人肉盾牌，並稱已在村內繳獲地雷和炸藥。



面對批評聲浪，緬甸軍方反應強硬。據《路透社》報導，緬甸軍方發言人卓敏吞（Zaw Min Tun）20日表示，大眾不應對「恐怖主義」等運動表現出道義上的支持，且警告大眾在社群媒體上按讚或分享緬甸平行政府「民族團結政府」（National Unity Government，NUG）或其武裝附屬機構「人民防衛部隊」（People’s Defense Force, PDF）發布的相關內容，可能會招致3至10年監禁。