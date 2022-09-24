【東南亞週報】赤柬特別法庭終審僅存領袖無期徒刑定讞｜菲小馬可仕訪美會拜登｜星開設反恐設施
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聯合國支持設立的柬埔寨特別法庭審理「紅色高棉」戰爭罪行，在9月22日做出最終判決，對當年赤柬政權的最後一名在世領袖喬森潘（Khieu Samphan），維持屠殺罪名和無期徒刑的判決。該特別法庭在2007年成立，總共耗時16年，耗資超過3.3億美元，終於在此判決畫上句點。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第189期，為讀者挑選2022年9月17日至9月23日期間，有關菲律賓、新加坡、柬埔寨、緬甸、越南與馬來西亞的六則東協區域大事。
菲律賓｜小馬可仕訪美 會晤拜登聚焦南海議題
菲律賓總統小馬可仕本週展開為期六天的美國出訪行程，首站在紐約聯合國大會發表演說，並與美國總統拜登會談。
小馬可仕於9月20日在聯合國大會發表演說，講題除聚焦在氣候變遷、管制先進技術發展、地緣政治、以及國際和國內發展不平等的挑戰，更呼籲國際社會要尊重國際法，以和平、穩定、可預測的機制解決爭端，但並未特別指名南海爭議。小馬可仕更表明，在區域政治與安全議題上，美國是菲律賓的重要夥伴。政治分析認為，小馬可仕正在扭轉前任杜特蒂的親中方向。小馬可仕並於聯合國大會場邊和其他國家領導人見面，包含日本首相岸田文雄，談及菲日兩國將加強經濟與區域安全上的合作。
小馬可仕於22日與美國總統拜登會面，談及南海及相關爭端，小馬可仕和拜登皆表示支持南海航行及飛行自由、以和平方式解決爭端。會中拜登重申美國對協助菲律賓防衛的堅定承諾，小馬可仕則回應，區域內國家都對美國在地緣政治上維持和平的角色表示感謝。除此之外，根據白宮發布新聞稿，雙邊領導人亦針對兩國在能源安全、氣候行動、基礎建設的合作展開討論，也談及烏俄戰爭下的能源價格與糧食安全、還有東南亞區域的緬甸議題。
（小馬可仕與拜登會面。）
新加坡｜打擊恐怖主義 星開設反恐設施加強區域合作及資訊共享
由新加坡國防部成立、目的在加強東南亞國家合作打擊恐怖主義的「反恐資訊設施」（Counter-Terrorism Information Facility）於9月21日在新加坡樟宜正式開幕。新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）主持開幕儀式時表示，恐怖組織的網絡愈加複雜，恐怖主義威脅仍高且變幻莫測，因此有賴各協作夥伴共同合作。他肯定該設施在監測區域極端主義、讓區域安全機構能採取跟進行動的能力。同時他也表示，此反恐資訊設施的成立展現了各方打擊恐怖主義的決心。
據星國國防部表示，這個多邊反恐資訊設施有助於各國共享情報，集合各自的監測和分析能力，共同為區域反恐。該設施自2021年1月運作後，已同合作國家推出即時情報，協助區域反恐。黃永宏在臉書上也表示，反恐設施的設立是一項重要里程碑，也是新加坡防止恐怖襲擊的重要設施。他感謝各國派遣人員進駐設施，與星國共同應對恐怖威脅，「新加坡不能憑一己之力反恐」。
除了恐怖主義，東協的跨境詐騙案也有增長的跡象。新加坡內政部兼國家發展部政務部長費紹爾（Muhammad Faishal Ibrahim）於同日出席第16屆東協打擊跨國犯罪部長級會議（16th AMMTC）時，強調東協成員國應緊密合作應對網路犯罪、恐怖主義和毒品販運等威脅。
（新加坡國防部長黃永宏9月21日主持反恐資訊設施開幕儀式。）
柬埔寨｜赤柬特別法庭經16年終審 僅存領袖無期徒刑定讞
聯合國支持設立的柬埔寨特別法庭審理「紅色高棉」（Khmer Rouge，又稱赤柬）戰爭罪行，在9月22日做出最終判決，對當年赤柬政權的最後一名在世領袖喬森潘（Khieu Samphan），維持屠殺罪名和無期徒刑的判決。該特別法庭在2007年成立，總共耗時16年，耗資超過3.3億美元（大約新台幣106億元），終於在此判決畫上句點。
赤柬特別法庭最後一場審判，是針對最後一位仍在世的赤柬領導人、前國家主席喬森潘的種族滅絕罪、違反人道罪和戰爭罪做出判決。喬森潘在最後陳辯中指出，他在赤柬政府並無實權，但法庭將他的上訴幾乎全部駁回。
此特別法庭主要針對赤柬5名領袖的罪行而設，但其中2名在審判中途就逝世。另3名赤柬領袖中，除喬森潘以外，另外兩人為赤柬「二號人物」前共黨中央委員會副書記努謝（Nuon Chea）及金邊集中營指揮官康克由（Kaing Guek Eav），兩人皆在服刑時過世。人稱「老大哥」的赤柬政權領袖波布（Pol Pot）卻從未受審，在特別法庭成立之前就於1998年過世。
法新社報導，紅色高棉共黨政權在1975年至1979年統治期間，透過飢餓、酷刑、強迫勞動和大規模處決等方式，約屠殺了200萬人，相當於當時柬埔寨人口的四分之一。特別法庭在宣判判決時表示，赤柬可謂是20世紀中最為殘暴的政權之一。
緬甸｜聯合國譴責緬甸軍方空襲行動導致11名兒童死亡
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）9月20日強烈譴責緬甸政府軍襲北部叛軍據點實皆省（Sagaing）的一所學校，造成至少13人死亡，其中包括11名兒童。古特瑞斯發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，古特瑞斯向受難者家屬表示最深切的哀悼。他強調，即便在武裝衝突時期，學校也必須是兒童獲得保護和安全學習的場所。根據國際人道主義法，作戰人員不得直接攻擊包括兒童在內等市民，以及任何民用物品及設施。在緬甸犯下所有國際罪刑者必須被究責。
對此，緬甸軍政府表示，軍方攻擊的目標是藏匿該地區的叛亂分子。軍方證實，他們收到反叛組織「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army）和其他反政變民兵組織戰士正在該地區運送武器的消息，他們旋即派出兩架武裝直升機前往該村應對。軍方同時也指控是叛軍將平民當作人肉盾牌，並稱已在村內繳獲地雷和炸藥。
面對批評聲浪，緬甸軍方反應強硬。據《路透社》報導，緬甸軍方發言人卓敏吞（Zaw Min Tun）20日表示，大眾不應對「恐怖主義」等運動表現出道義上的支持，且警告大眾在社群媒體上按讚或分享緬甸平行政府「民族團結政府」（National Unity Government，NUG）或其武裝附屬機構「人民防衛部隊」（People’s Defense Force, PDF）發布的相關內容，可能會招致3至10年監禁。
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。