中國大陸堅持「動態清零」，為何香港率先開關？

文：葉靖斯（BBC中文記者 香港報道）

9月伊始，香港新冠病毒病（COVID-19）單日確診再次破萬之後，近日數字持續回落。在多方呼聲下，香港政府終於宣佈面向國際與台灣撤銷入境隔離檢疫措施，並將便利大陸與澳門居民進出香港措施擴展至全中國。

香港行政長官李家超9月23日宣佈，有關措施從26日起實施。他強調這是隨著確診數字漸趨平穩，平衡多方面因素以後所作出的決定。

在此之前，特區財政司司長陳茂波稱，香港本財政年度恐將錄得1000億港元赤字（127.39億美元；897.83億元人民幣），並警告2022年香港經濟瀕臨負增長邊緣。商界也公開表達了擔憂香港經濟走向心急如焚的聲音。

在經濟壓力增加之際，特區政府首席抗疫顧問袁國勇教授領頭撰文，強調香港「完全有條件」恢復正常，並指出新冠病毒病成為風土病的「事實」，間接說明中國堅持的「動態清零」政策在香港已不再可行。

Photo Credit: AFP/ BBC NEWS 香港商界近期迫切呼籲政府撤銷入境酒店隔離檢疫，以至於進一步恢復常態。

後疫情恢復措施：恍如骨牌的24小時

根據李家超的宣佈，9月26日香港時間早上6時起，檢疫措施放寬以後，目前的「3+4」——從外國或台灣入境香港當天起接受三天酒店隔離檢疫，後續四天自我醫學監察——將改為「0+3」，但該三天內維持不許進入餐館食店、酒吧等指定場所。

近日香港商界與醫學界討論社會如何從抗疫狀態恢復正常時，主流聲音為先實施「0+7」。現在的正式公布還少了四天。

其次，搭乘飛機前往香港前無須再提交起飛前48小時內核酸檢測陰性證明，改以登機前24小時內快速抗原檢測陰性結果代替。同時，未完成接種疫苗的香港居民也可以登機回港，但抵港後須依法完成接種，以取得日常外出所需的「疫苗通行證」。

供香港居民從中國大陸免檢疫返回香港的「回港易」與供非香港居民免檢赴港的「來港易」機制，也將從26日起變成不設限額，適用範圍更擴展至大陸全部省市區與澳門特區。

此外，隨著「0+3」實施，機場入境居民與旅客雖然仍需接受核酸檢測，但不再需要在機場「檢測待行」，而是在接受採樣之後「檢測放行」，並可自由選擇交通工具離開機場。

Photo Credit: Xinhua/ BBC NEWS 撤銷酒店隔離政策，李家超仍堅稱香港抗疫「不躺平」。

香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻博士聽後覺得：「誰都會袋住先（先收著），但可以更好。」

阮穎嫻博士給《BBC中文》評論新措施時首先指出：「你知道去東京的機票都給搶貴了。那我要是去旅遊的話，我會擔心，要是中招（確診）了，我會不會給隔離呢？」

她之所以有此一說，是因為港府公布其放寬措施前的大約24小時內，整個東亞所發生的事情。

22日上午，台灣宣佈最快將從10月13日起實施入境「0+7」，台灣行政院長蘇貞昌表示，在此之前將分階段解封邊境。

同一天稍後時間，正在紐約出席聯合國大會的日本首相岸田文雄宣佈，日本將在10月11日取消入境人數上限，並開放自由行與短期免簽證旅客入境。

26日早晨，早於9月初已撤銷入境隔離措施的韓國，宣佈將在26日解除戶外佩戴口罩命令，只繼續強制室內戴口罩。

順帶一提，澳門雖然仍在實施比香港嚴格，與中國大陸一致的「7+3」措施，但由國有中國國際航空公司與澳門特區政府主要持股的澳門航空宣佈，將從10月12日起恢復來往越南河內與日本東京航線，並計劃於11月恢復往返台北航線。澳門特區衛生局傳染病防控處處長梁亦好稱，當局正收集不同地方數據，進一步研判縮減隔離醫學觀察的可行性。

攜程旅行網香港分公司（Trip.com香港）發佈數據稱，23日香港時間00:00至15:45之間，航班瀏覽人次與上周同比「激增120倍」；前五個出境目的地依次為日本東京、泰國曼谷、日本大阪、韓國首爾和新加坡，其中，東京機票訂單增幅與上周同比增長650%。

對於特區政府公布新措施的時機，阮穎嫻博士認為：「從地區競爭的角度講，你都講了，最好我也馬上講，不然在信息傳播上很吃虧……要是一公布出來，這三家都開了，就差你不說，那你會被遺忘。」

阮穎嫻相信，特區政府現在的決定，始終還是與中國大陸堅持的「動態清零」政策有關，現階段削減管制，但又留一手，例如繼續實施「安心出行」場所掃碼追蹤等，可避免遭大陸責罵港府「躺平」。

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特首李家超在23日的新聞發佈會上說：「我重申特區政府的防疫政策，包括：第一，不躺平，要控制確診數字，確保醫療系統的負荷力；第二，減重症和減死亡；第三，保護高風險人士，包括『一老一幼』和長期病患者。」

「第四，以科學精凖方法識別不同風險級別人士，減低管控的人數和管控的範圍，容許最多日常活動和涉及的人數；第五，平衡風險和經濟動力，在風險可控的情況下維護民生活動和香港競爭力，盡量給予社會最大動能和經濟活力。」

標普全球評級公司（S&P Global Ratings）亞太區首席經濟學家高路易（Louis Kuijs）對《BBC》評論說，香港撤銷酒店隔離政策，外界期待已久。這將對香港經濟，以及香港維持其國際金融樞紐地位提供重要的刺激。

高路易說：「即使中國大陸維持其對抗新冠立場基本不變，香港仍能邁出一步，有助於強化『一國兩制』中的『兩制』。此城市將能在日後發揮其作用，包括在粵港澳大灣區倡議之下。」

新衛生首長的論戰