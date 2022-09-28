中國大陸堅持「動態清零」，為何香港率先開關？
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劉銳紹說，特區政府在防疫決策上始終受到多方面拉扯，包括港府在中國「動態清零」面前不敢隨意「減辣」，新加坡在香港繼續處於封閉的狀態下「躺贏」，還有以親建制為主流的本地商界擔憂「同歸於盡」而向港府施壓。
文：葉靖斯（BBC中文記者 香港報道）
9月伊始，香港新冠病毒病（COVID-19）單日確診再次破萬之後，近日數字持續回落。在多方呼聲下，香港政府終於宣佈面向國際與台灣撤銷入境隔離檢疫措施，並將便利大陸與澳門居民進出香港措施擴展至全中國。
香港行政長官李家超9月23日宣佈，有關措施從26日起實施。他強調這是隨著確診數字漸趨平穩，平衡多方面因素以後所作出的決定。
在此之前，特區財政司司長陳茂波稱，香港本財政年度恐將錄得1000億港元赤字（127.39億美元；897.83億元人民幣），並警告2022年香港經濟瀕臨負增長邊緣。商界也公開表達了擔憂香港經濟走向心急如焚的聲音。
在經濟壓力增加之際，特區政府首席抗疫顧問袁國勇教授領頭撰文，強調香港「完全有條件」恢復正常，並指出新冠病毒病成為風土病的「事實」，間接說明中國堅持的「動態清零」政策在香港已不再可行。
後疫情恢復措施：恍如骨牌的24小時
根據李家超的宣佈，9月26日香港時間早上6時起，檢疫措施放寬以後，目前的「3+4」——從外國或台灣入境香港當天起接受三天酒店隔離檢疫，後續四天自我醫學監察——將改為「0+3」，但該三天內維持不許進入餐館食店、酒吧等指定場所。
近日香港商界與醫學界討論社會如何從抗疫狀態恢復正常時，主流聲音為先實施「0+7」。現在的正式公布還少了四天。
其次，搭乘飛機前往香港前無須再提交起飛前48小時內核酸檢測陰性證明，改以登機前24小時內快速抗原檢測陰性結果代替。同時，未完成接種疫苗的香港居民也可以登機回港，但抵港後須依法完成接種，以取得日常外出所需的「疫苗通行證」。
供香港居民從中國大陸免檢疫返回香港的「回港易」與供非香港居民免檢赴港的「來港易」機制，也將從26日起變成不設限額，適用範圍更擴展至大陸全部省市區與澳門特區。
此外，隨著「0+3」實施，機場入境居民與旅客雖然仍需接受核酸檢測，但不再需要在機場「檢測待行」，而是在接受採樣之後「檢測放行」，並可自由選擇交通工具離開機場。
香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻博士聽後覺得：「誰都會袋住先（先收著），但可以更好。」
阮穎嫻博士給《BBC中文》評論新措施時首先指出：「你知道去東京的機票都給搶貴了。那我要是去旅遊的話，我會擔心，要是中招（確診）了，我會不會給隔離呢？」
她之所以有此一說，是因為港府公布其放寬措施前的大約24小時內，整個東亞所發生的事情。
22日上午，台灣宣佈最快將從10月13日起實施入境「0+7」，台灣行政院長蘇貞昌表示，在此之前將分階段解封邊境。
同一天稍後時間，正在紐約出席聯合國大會的日本首相岸田文雄宣佈，日本將在10月11日取消入境人數上限，並開放自由行與短期免簽證旅客入境。
26日早晨，早於9月初已撤銷入境隔離措施的韓國，宣佈將在26日解除戶外佩戴口罩命令，只繼續強制室內戴口罩。
順帶一提，澳門雖然仍在實施比香港嚴格，與中國大陸一致的「7+3」措施，但由國有中國國際航空公司與澳門特區政府主要持股的澳門航空宣佈，將從10月12日起恢復來往越南河內與日本東京航線，並計劃於11月恢復往返台北航線。澳門特區衛生局傳染病防控處處長梁亦好稱，當局正收集不同地方數據，進一步研判縮減隔離醫學觀察的可行性。
攜程旅行網香港分公司（Trip.com香港）發佈數據稱，23日香港時間00:00至15:45之間，航班瀏覽人次與上周同比「激增120倍」；前五個出境目的地依次為日本東京、泰國曼谷、日本大阪、韓國首爾和新加坡，其中，東京機票訂單增幅與上周同比增長650%。
對於特區政府公布新措施的時機，阮穎嫻博士認為：「從地區競爭的角度講，你都講了，最好我也馬上講，不然在信息傳播上很吃虧……要是一公布出來，這三家都開了，就差你不說，那你會被遺忘。」
阮穎嫻相信，特區政府現在的決定，始終還是與中國大陸堅持的「動態清零」政策有關，現階段削減管制，但又留一手，例如繼續實施「安心出行」場所掃碼追蹤等，可避免遭大陸責罵港府「躺平」。
特首李家超在23日的新聞發佈會上說：「我重申特區政府的防疫政策，包括：第一，不躺平，要控制確診數字，確保醫療系統的負荷力；第二，減重症和減死亡；第三，保護高風險人士，包括『一老一幼』和長期病患者。」
「第四，以科學精凖方法識別不同風險級別人士，減低管控的人數和管控的範圍，容許最多日常活動和涉及的人數；第五，平衡風險和經濟動力，在風險可控的情況下維護民生活動和香港競爭力，盡量給予社會最大動能和經濟活力。」
標普全球評級公司（S&P Global Ratings）亞太區首席經濟學家高路易（Louis Kuijs）對《BBC》評論說，香港撤銷酒店隔離政策，外界期待已久。這將對香港經濟，以及香港維持其國際金融樞紐地位提供重要的刺激。
高路易說：「即使中國大陸維持其對抗新冠立場基本不變，香港仍能邁出一步，有助於強化『一國兩制』中的『兩制』。此城市將能在日後發揮其作用，包括在粵港澳大灣區倡議之下。」
新衛生首長的論戰
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台美減碳有「共同國家策略」！專家看好低碳汽油合作
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財團法人環境與發展基金會攜手美國穀物協會舉辦「全球推動低碳汽油融入淨零碳排趨勢系列座談」，邀請台美專家共同與談，專家表示，低碳汽油減碳成效佳，已助力全球60餘國的運輸減碳，台灣應將低碳汽油納入2050淨零碳排國家戰略，加速運輸部門邁向零碳。
財團法人環境與發展基金會、美國穀物協會日前舉辦「全球推動低碳汽油融入淨零碳排趨勢系列座談」，包括美國在台協會、行政院能源減碳辦公室、經濟部、環保署、台灣中油、台塑石化以及國內外專家共同與會，針對台灣導入低碳汽油，加速運輸部門邁向零碳進行討論。環境與發展基金會蔡俊鴻董事長表示，低碳汽油已在超過60個國家普遍採用，導入低碳汽油對於運輸部門有立即的減碳效果。台灣2050淨零碳排轉型是整體性的國家戰略，任何助於減碳的策略都應被討論，重點在於國家是否真的有減碳的決心。
全球正面臨氣候變遷與能源轉型的重大挑戰，亟需有效且可行的減碳方法。美國在台協會王睿珂組長致詞時表示，台灣與美國都有邁向淨零碳排的目標。美國是全球推動低碳汽油的先驅，美國長年採用低碳汽油作為解決溫室氣體排放的策略之一，不僅減碳效果立竿見影，更提供消費者減碳的選擇。台美是重要的能源戰略合作夥伴，盼透過此次座談交流，促使雙方在減碳路上更進一步合作，實現淨零碳排的願景。
環保署氣候變遷辦公室蔡玲儀主任強調，台灣正在研擬2050淨零路徑規劃，總共12項關鍵戰略，其中也包括運具邁向無碳化。確實政策推動不可能一次到位，一定是從低碳逐漸邁向無碳，機車就是很好的例子。台灣運輸部門的主要排放源是汽車和機車1400萬輛，目前環保署鼓勵淘汰老舊機車，也有助於減碳。低碳汽油在世界各國早已廣泛運用，最重要的是如何進行社會影響面評估，做好公眾溝通，讓民眾能夠接受。此次座談針對技術面、產業面問題都有探討，相信資料彙整後對運輸部門如何減碳有更多的幫助。
美國穀物協會乙醇技術顧問Rowena Torres-Ordonez以美國推動低碳汽油基礎設施以及車輛適用性評估進行專題演講分享。她表示，美國推動低碳汽油已有近半世紀的歷史，從歷年的統計數據來看，汽車兼容E10低碳汽油已不是問題，所有廠牌汽車皆可直接使用。尤其低碳汽油具有親水性的問題，美國已經建立完善的指導原則和知識體系，透過核心技術將乙醇和水相分離（phase separation），以穩定油品的品質，確保低碳汽油輸配系統全程保持乾燥。例如每個配送點都會檢測含水量，避免水干擾問題，而對比過去E3低碳汽油，E10低碳汽油對水份的抵抗能力更強，並不會影響到行車安全。Rowena更進一步表示，減碳、低污染必須倚靠多元策略並進。低碳汽油非常容易推動，唯一要做的就只是替換原本的汽油，對於民眾、社會不易造成影響，卻能立即減碳。Rowena強調「假設 2040 是淨零碳排階段目標，那我們該如何思考從現在過渡到2040？低碳汽油與電動車策略完全不衝突，可以同時共進」。
國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授認為，在社會公正轉型的基礎上，低碳汽油在技術上絕對是解決氣候變遷的可行解方。曾有民調指出，許多民眾認為電動車是高價產品，負擔不起，導致短時間內電動車無法普及。淨零轉型的過程必須特別注重社會階級的公平、公正，若能直接從傳統燃油的成分調整達到減碳效果，是相當務實的做法。另一方面，從實務上來看，電動車所需的電力仍有八成以上倚靠火力發電，因此運具全面電動化並非淨零碳排的終點。況且，能源選項的多元化，其實是對台灣能源安全的保障。葉欣誠教授強調，關鍵還是在於政策推動的決心，尤其政府單位應由誰主責，低碳汽油的推動涉及行政院能源減碳辦公室、環保署、經濟部、交通部等多個單位，必須有明確的任務賦予。
台塑石化股份有限公司洪宗益協理表示，只要政府政策明確，推動E10低碳汽油在技術上不是問題，若能循序漸進推動轉型，配合誘因機制和輔導，消費者應該可以接受低碳汽油，畢竟電動車政策無法一步到位。公正轉型絕對是減碳過程中必須關注的環節，尤其年輕世代，機車擔任主要的短程工具，更是經濟弱勢族群的移動需求核心，如何讓他們也能參與減碳是政府必須思考的。這也帶出一個思考的出發點，減碳轉型究竟只能從購買運具更換的思維出發，還是可以讓既有交通運具也能扮演減碳的角色？
中華氣候變遷暨農業發展學會張學義委員表示，社會對於低碳汽油的原料一直有所誤解，目前仍有人認為能源作物可能與糧食相互競爭。事實上全球農作物生產效能歷經數次突破性成長，其產能用於供應生質燃料的比例不到5%，影響微乎其微，燃料會與糧食競爭的說法早已是過去式，這點政府有責任廣為宣導。低碳汽油能直接達到減碳、減少空污的效果，包括美國在內的先進國家已經提供很多極好的導入經驗，油品問題無須擔憂，只是過往E3低碳汽油效果有限，E10的效益相對顯著。張學義委員補充，台灣電力供應源的轉換各界都有疑慮，思維不應綁在運具轉換，而是整體上如何導入乾淨能源。
台灣綜合研究院柯亮群所長指出，從策略規劃的角度，所有有助減碳之選項都應納入思考範圍。資料顯示低碳汽油生產的碳強度在持續下降，若要驗證所使用的原料是否永續，可以參考德國生質能源料源之永續性認證制度、或歐盟永續性生質燃料標準。若從整個生命週期證實是有減碳效益，對未來社會大眾推廣也有幫助。其次，淨零碳排轉型的過程，公正轉型絕對是重要議題。尤其台灣具有大量機車的社會特殊性，其代表轉型的背後，受影響的不只是燃油車廠商，更包括不一定有能力轉換電動運具的一般民眾。建議政府可盤點目前低碳汽油適用機車類型，以明確低碳汽油在轉型過程中可帶來之「公正」社會效益。
循環台灣基金會黃育徵董事長則表示，淨零碳排必須是跨國、跨產業的合作行動，才可能共解氣候危機，這不是單純的貿易關係。樂見台美能源戰略夥伴有更緊密的合作。黃育徵也補充，要達成淨零碳排目標，整個社會都必須思考新經濟模式，非僅有供給端的改變，更需要考量需求端的槓桿角色。民眾必須有意識的改變自己邁向淨零生活，才能帶動淨零生產。
行政院能源及減碳辦公室黃錦明科長表示，不論是從消費端推動低碳汽油、或從產業端推動電動車，同樣都可以協助運輸部門減碳，對運輸部門達成2050淨零排放的階段減碳目標有很大幫助。目前應優先評估是否納入國家淨零碳排減碳戰略中，確定納入國家政策推動方向後，再由主政部門規劃具體推動作法與分工，較為可行。黃錦明科長認為，導入低碳汽油最重要的是相關標準的訂定，可由公協會依照市場需求提出E10低碳汽油的油品標準，提供給標檢局審查，同時參考國際經驗建立相關的標準作業程序，減少運輸、摻配、貯存過程中可能讓汽油變質的問題。建議系列座談未來可更務實討論，包括交通部公路總局、經濟部國營事業委員會、經濟部標準檢驗局、汽機車相關公協會都應參與討論。
在車輛適用性的問題上，國際上雖然已有相當豐富的證實研究，美國再生能源協會（RFA）也在全球七國進行研究，機車也能直接使用低碳汽油，經濟部永續發展組潘建成科長仍建議，若要增加對民眾的信心，應要有本土科學數據的研究，才能夠提高民眾的信任。經濟部能源局蔡秀芬組長也表示，品牌車廠角色也可加入討論，讓原廠能夠向車主說明低碳汽油的適用性，民眾的疑慮也會降低。
美國穀物協會盧智卿駐台代表結語時表示，低碳汽油已為全球超過60個國家帶來相當可觀的減碳效益，甚至帶動農業的升級轉型。美國十分願意與台灣政府、民間共同努力，將成功的經驗、技術專業等資訊與大眾進行交流，與台灣政府一同達成2050淨零碳排目標。