當太陽的壽命到了盡頭，恆星死亡時會發生什麼事？
我們想讓你知道的是
關於太陽最後的活動還有很多未知。例如，儘管木星不是恆星，但它仍然足夠大，可以吸引來自太陽的物質，並為吸積盤提供能量。科學家說，「我認為木星會形成一個非常小的螺旋。即使在我們的模擬中，你也可以看到它對太陽風的影響。」如果是這樣，那麼我們的太陽也可能會有一個華麗的謝幕。
數十億年之後，當太陽的壽命接近盡頭，其核心的氦核開始融合，它將急劇膨脹，變成所謂的紅巨星。在吞併了水星、金星和地球之後，它會變得非常大，以至於不能再吸住最外層的氣體和塵埃。
在輝煌的結局中，它將把這些外層彈射到太空中，形成一個美麗的光幕，這些光幕將像霓虹燈一樣發光數千年，然後消失。
銀河系中散布著成千上萬個這樣絢爛的遺跡，被稱為行星狀星雲。對於那些質量從太陽的一半到太陽八倍不等的恆星來說，這是正常的結束階段。質量更大的恆星的結局要劇烈得多，那種爆炸被稱為超新星。
行星狀星雲有著令人驚嘆的各種形狀，如南方蟹狀星雲（Southern Crab）、貓眼星雲（Cat's Eye）和蝴蝶星雲（Butterfly）。雖然它們很美麗，但對天文學家來說也是一個謎。蝴蝶星雲是如何從一顆紅巨星看似平淡無奇的圓形繭中出現的呢？
現在，觀測和計算機模型都給出了一個30年前看起來很奇怪的解釋：大多數紅巨星都有一個小得多的伴星隱藏在它們的引力中。這第二顆恆星通過這個過程塑造成行星狀星雲，就像陶工在轉盤上塑造器皿一樣。
在上圖的左邊，一幅近紅外圖像顯示了壯觀的南環星雲（Southern Ring Nebula）的氣體同心殼，這是一個位於船帆座（Vela）中，距地球大約2500光年遠的行星狀星雲。這些殼記錄了垂死恆星爆發的歷史。
在右邊，一張中紅外圖像很容易地將星雲中心垂死的恆星（紅色）和它的伴星（藍色）區分開來。星雲中所有的氣體和塵埃都被那顆紅色的恆星驅散了。
巨殼
以前行星狀星雲形成的主導理論只涉及一顆恆星——紅巨星本身。由於外層只有微弱的引力作用，它在生命末期非常迅速地流失質量，每世紀流失1%。它還像一鍋沸騰的水一樣在表面下攪動，導致外層脈衝進出。
天文學家的理論認為，這些脈動產生的衝擊波會將氣體和塵埃噴射到太空中，形成所謂的恆星風。然而，要將這些物質完全排出而不落回恆星，需要耗費大量的能量。它不能是溫和的風，這種風需要有火箭爆炸的強度才能形成噴射。
恆星的外層逃逸後，小得多的內層坍縮成一顆白矮星。這顆恆星比原來的紅巨星更熱、更亮，它照亮並加熱了逸出的氣體，直到氣體開始自己發光——於是我們看到了一個行星狀星雲。整個過程在天文學的標凖下是非常快的，但在人類的標凖下是緩慢的，通常需要幾個世紀到幾千年。
華盛頓大學（University of Washington）的天文學家布魯斯・巴里克（Bruce Balick）說，在哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）於1990年使用之前，「我們非常確定是循著正途」了解這一過程。
然後他和他的同事，紐約羅徹斯特大學（University of Rochester）的亞當・法蘭克（Adam Frank），在奧地利的一次會議上看到了哈伯第一張行星狀星雲的照片。「我們出去喝咖啡，看到了照片，我們知道研究路徑已經改變了。」巴里克說。
天文學家假設紅巨星是球形對稱的，圓形的恆星應該產生圓形的行星狀星雲。但這不是哈伯看到的——甚至不是近距離的。「很明顯，許多行星狀星雲都有奇異的軸對稱結構，」羅徹斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）的天文學家喬・卡斯特納（Joel Kastner）說。哈伯揭示了奇妙的葉狀體、翅膀和其他結構，它們不是圓形的，但圍繞著星雲的主軸對稱，就像在陶工轉盤上轉動一樣。
在上面這張由哈伯太空望遠鏡拍攝的圖片中，南蟹狀星雲（Southern Crab Nebula）並不是有四條腿，而是有兩個氣泡。氣泡的中心顯示了兩個帶「結」的氣體噴流，當它們遇到恆星之間的氣體時可能會發光。
南蟹位於距離地球幾千光年的半人馬座，似乎發生過兩次氣體釋放事件。大約5500年前的一次事件創造了外部的「沙漏」，2300年前的一次類似事件創造了內部的一個小得多的沙漏。
隱藏的同伴
巴里克和法蘭克2002年在《天文學與天體物理學年度評論》（Annual Review of Astronomy and Astrophysics）上發表的一篇文章談及，當時關於這些結構起源的爭論。一些科學家提出，軸對稱源於紅巨星的旋轉方式或其磁場的表現，但這兩種想法都未能通過一些基本的測試。隨著恆星變大，旋轉和磁場都應該變得更弱，但紅巨星的質量損失率在它們生命的最後加速。
另一種說法是，大多數行星狀星雲不是由一顆恆星形成的，而是由一對恆星形成的——悉尼麥考瑞大學（Macquarie University）的天文學家奧蘇拉・德馬爾科（Orsola De Marco）將其命名為「雙星假說」。
在這種情況下，第二顆恆星要比紅巨星小得多，亮度要低幾千倍，可能就像木星離太陽那麼遠。因此它在足夠遠的距離內破壞這顆紅巨星，而不會被吞噬。（其他的可能性也存在，比如俯衝接近軌道，在這個軌道上，第二顆恆星每隔幾百年就會接近這顆紅巨星，從它身上剝落一層殼。）
雙星假說很好地解釋了一顆垂死恆星變形的第一階段。當伴星將塵埃和氣體從主恆星拉離時，它們不會立即被吸入伴星，而是在伴星的軌道面上，形成一個旋轉的物質盤，稱為吸積盤。這個吸積盤就彷彿是制陶輪。如果圓盤有磁場，它將推動任何帶電氣體離開圓盤平面，並朝向旋轉軸。
Tags：
一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon