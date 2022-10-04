英國科學家「化敵為友」改造病毒破壞癌細胞，新療法於早期人體試驗效果顯著

英國科學家說，一種使用普通病毒來感染和破壞癌細胞的新療法，在早期人體試驗中效果顯著。其中一名病人的癌症徹底消失，其他患者的腫瘤也縮小了。

該藥物透過對唇皰疹病毒（cold sore virus）的弱化版進行改造，並用它殺死腫瘤。唇皰疹病毒是單純皰疹病毒（herpes simplex）的一種。

接下來還需要進行更大規模和更長時間的研究，但專家說，這種病毒注射療法最終會給更多晚期癌症患者提供一線生機。

癌症消失

39歲的沃伊科夫斯基（Krzysztof Wojkowski）是西倫敦的一名建築工人，是參與正在進行的人體安全試驗中的一名患者，該試驗由英國皇家馬斯登NHS信託基金會癌症研究所負責。

沃伊科夫斯基在2017年被確診為唾液腺癌，靠近嘴部。儘管當時接受了手術以及其他一些治療，但癌症繼續生長。

沃伊科夫斯基說，「我被告知別無選擇了，當時正在接受臨終關懷。很可怕。因此，能有機會參加這一試驗令人難以置信。」

接受短期病毒療法──即單純皰疹病毒的特殊修改版──之後，他的癌症看起來消失了。

他說：「我每2週接受一次注射治療，連續5週。我的癌症被徹底根除了。我現在已經2年沒有癌症了。」

雙管齊下

Photo Credit: Getty Images / BBC News 該療法對包括食道癌在內的許多晚期癌症治療效果不錯。抽菸喝酒是導致食道癌的風險因素。

這種直接把病毒注射到腫瘤裡的療法，以兩種方式攻擊癌症：透過侵入癌細胞並使其破裂，以及透過活化免疫系統。

作為試驗的一部分，大約有40名患者參與了治療。一些患者只接受了名為RP2的單獨病毒注射；其他一些人在病毒注射之外還接受另一種癌症藥物納武利尤單抗（nivolumab）的治療。

在法國巴黎舉行的醫學大會上所發表的這一研究結果顯示：

在9名只接受RP2注射治療的患者中，有3人（其中包括沃伊科夫斯基）腫瘤縮小

30名接受聯合治療的人中有7人病症似乎改善

疲倦等副作用一般都很輕微

領導該試驗的研究人員哈靈頓教授（Prof Kevin Harrington）對BBC表示，在包括對食道癌以及一種罕見眼癌等一系列晚期癌症的治療中，所看到的治療效果「真的非常不錯」。

「在早期臨床試驗中能看到如此好的療效比例很罕見，因為他們主要目的是為了測試治療的安全性。參與人都是晚期癌症患者，他們目前所接受的現有治療已經不起作用了。」他說。

哈靈頓教授還說：「我特別想知道，隨著我們治療越來越多的患者，是否還能繼續看到效果。」

並非首次

這並不是科學家第一次使用病毒來對付癌症。幾年前，英國全民健康系統（NHS）已經批准了一種基於感冒病毒的療法，叫做T-Vec，用它來治療晚期皮膚癌。

哈靈頓教授把RP2稱為T-Vec的加強版或升級版。

他說，它對病毒進行了其它修改，讓它在進入癌細胞之後可以有效地殺死它們。

英國癌症研究基金會的貝克博士表示，這一令人鼓舞的發現可能改變癌症治療的進程。

貝克博士表示，100年前科學家就發現病毒可以幫助治療癌症，但如何安全有效地使用它們則一直是一種挑戰。

貝克博士說，「這一新病毒療法在小規模早期試驗中顯示出令人鼓舞的效果，現在我們需要更多研究來了解它效果到底有多好。研究顯示，結合多種治療方法是更有效的策略，而像這樣的病毒療法可以成為我們戰勝癌症工具包的一部分。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航