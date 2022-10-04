英國科學家「化敵為友」改造病毒破壞癌細胞，新療法於早期人體試驗效果顯著
我們想讓你知道的是
這種直接把病毒注射到腫瘤裡的療法，以兩種方式攻擊癌症：透過侵入癌細胞並使其破裂，以及透過活化免疫系統。接受短期病毒療法之後，沃伊科夫斯基的癌症看起來消失了，「我每2週接受一次注射治療，連續5週。我的癌症被徹底根除了。我現在已經2年沒有癌症了。」
英國科學家說，一種使用普通病毒來感染和破壞癌細胞的新療法，在早期人體試驗中效果顯著。其中一名病人的癌症徹底消失，其他患者的腫瘤也縮小了。
該藥物透過對唇皰疹病毒（cold sore virus）的弱化版進行改造，並用它殺死腫瘤。唇皰疹病毒是單純皰疹病毒（herpes simplex）的一種。
接下來還需要進行更大規模和更長時間的研究，但專家說，這種病毒注射療法最終會給更多晚期癌症患者提供一線生機。
癌症消失
39歲的沃伊科夫斯基（Krzysztof Wojkowski）是西倫敦的一名建築工人，是參與正在進行的人體安全試驗中的一名患者，該試驗由英國皇家馬斯登NHS信託基金會癌症研究所負責。
沃伊科夫斯基在2017年被確診為唾液腺癌，靠近嘴部。儘管當時接受了手術以及其他一些治療，但癌症繼續生長。
沃伊科夫斯基說，「我被告知別無選擇了，當時正在接受臨終關懷。很可怕。因此，能有機會參加這一試驗令人難以置信。」
接受短期病毒療法──即單純皰疹病毒的特殊修改版──之後，他的癌症看起來消失了。
他說：「我每2週接受一次注射治療，連續5週。我的癌症被徹底根除了。我現在已經2年沒有癌症了。」
雙管齊下
這種直接把病毒注射到腫瘤裡的療法，以兩種方式攻擊癌症：透過侵入癌細胞並使其破裂，以及透過活化免疫系統。
作為試驗的一部分，大約有40名患者參與了治療。一些患者只接受了名為RP2的單獨病毒注射；其他一些人在病毒注射之外還接受另一種癌症藥物納武利尤單抗（nivolumab）的治療。
在法國巴黎舉行的醫學大會上所發表的這一研究結果顯示：
- 在9名只接受RP2注射治療的患者中，有3人（其中包括沃伊科夫斯基）腫瘤縮小
- 30名接受聯合治療的人中有7人病症似乎改善
- 疲倦等副作用一般都很輕微
領導該試驗的研究人員哈靈頓教授（Prof Kevin Harrington）對BBC表示，在包括對食道癌以及一種罕見眼癌等一系列晚期癌症的治療中，所看到的治療效果「真的非常不錯」。
「在早期臨床試驗中能看到如此好的療效比例很罕見，因為他們主要目的是為了測試治療的安全性。參與人都是晚期癌症患者，他們目前所接受的現有治療已經不起作用了。」他說。
哈靈頓教授還說：「我特別想知道，隨著我們治療越來越多的患者，是否還能繼續看到效果。」
並非首次
這並不是科學家第一次使用病毒來對付癌症。幾年前，英國全民健康系統（NHS）已經批准了一種基於感冒病毒的療法，叫做T-Vec，用它來治療晚期皮膚癌。
哈靈頓教授把RP2稱為T-Vec的加強版或升級版。
他說，它對病毒進行了其它修改，讓它在進入癌細胞之後可以有效地殺死它們。
英國癌症研究基金會的貝克博士表示，這一令人鼓舞的發現可能改變癌症治療的進程。
貝克博士表示，100年前科學家就發現病毒可以幫助治療癌症，但如何安全有效地使用它們則一直是一種挑戰。
貝克博士說，「這一新病毒療法在小規模早期試驗中顯示出令人鼓舞的效果，現在我們需要更多研究來了解它效果到底有多好。研究顯示，結合多種治療方法是更有效的策略，而像這樣的病毒療法可以成為我們戰勝癌症工具包的一部分。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
我們想讓你知道的是
日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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