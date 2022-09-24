台美混血卡洛爾登大聯盟，從母親身上學到的台灣人特質是「聰明打球」
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卡洛爾從小就發現自己跑得比其他孩子快，速度這項優勢正是自己一直努力之處，而他不只要跑得比別人快，還要成為最快的那一個。
（中央社）台美混血、年僅22歲的棒球好手卡洛爾（Corbin Carroll）憑著驚人的速度站上美國職棒大聯盟；他接受《中央社》專訪談到，從母親身上學到的台灣人特質是「聰明打球」。
卡洛爾是亞利桑那響尾蛇2019年選秀會第一指名，在小聯盟歷練不到4年的時間，中間經歷肩傷開刀、2020年小聯盟球季因疫情取消，今年8月底，他以頂級新秀之姿升上大聯盟，跑壘速度被評為大聯盟頂尖。本季出賽20場，打擊率0.292，有3支全壘打。
響尾蛇今天客場出戰洛杉磯道奇隊，卡洛爾擔任先發第2棒左外野手，賽前在球員休息室接受中央社記者訪問。
卡洛爾得知許多台灣球迷關注他的表現，對此表示非常感謝。卡洛爾的母親蔡珮琳（Pey-Lin Carroll Tsai）在台灣出生、6歲時隨家人移居美國路易斯安那州（Louisiana）。卡洛爾在西雅圖長大，13歲曾隨母親到台灣探望家人，停留花蓮與台北，至今印象深刻。談到台灣他說：「我很喜歡那裡，我愛台灣的食物，台灣真的非常美麗。」
許多台灣小朋友熱愛棒球，夢想有一天在大聯盟打球，卡洛爾給予建議：「首先你必須非常努力練習，但我認為最重要的一件事是，你必須找到你對棒球的熱情與愛。一旦如此，無論多辛苦的練習都會變得很容易。」
卡洛爾對棒球熱情從5歲萌芽，當時父母送他去打樂樂棒球。問他如何從一個愛玩球的小孩，後來成為大聯盟選秀會簽約金達370萬美元（約新台幣1.1億元）的第一輪指名，他坦言：「其中部分是天賦，但要成為一個最好球員，無疑的你必須非常努力。」
他說，從小就發現自己跑得比其他孩子快，速度這項優勢正是自己一直努力之處，不只跑得比別人快，還要成為最快的那一個。
擁有首輪指名、頂級新秀等光環，卡洛爾分享頂級身手的秘密：他從學生時代就花很多時間在球場、打擊籠和重訓室，注重正確的飲食習慣與充足睡眠時間，此外努力在棒球訓練與學校課業之間保持平衡，不因打球而荒廢學業。
卡洛爾說，從媽媽身上學到的台灣人特質是，不只努力工作，更要「聰明工作」（working smart）。
他說，媽媽是自己最重要的家人，最欣賞她的一點是「她是一位偉大的女性，總是無私關照身邊的每一個人」。被問到從小到大的家庭教育中，從媽媽身上學到什麼台灣人的特質，他回答「勤勞、自律，同時聰明工作」。
擁有過人的運動天分、學生時代投入大量時間訓練，卡洛爾進入職業之後，把媽媽教的「聰明打球」發揮淋漓盡致。他運用球隊的情搜資料與數據，加強自己的優點，把棒球當一門學問研究。
卡洛爾表示，努力研讀資料是希望盡量讓自己做好準備，他現在把棒球當做一份工作，不再只靠天分打球，在大聯盟比賽有許多細節要注意，他希望在場上發揮自己最好的一面。
他向《中央社》說明，能夠在這麼短的時間升上大聯盟，存在許多因素，但他認為最重要的一件事是「對自己保持真心，瞭解自己、相信自己」。
卡洛爾升上大聯盟之後，台灣球迷熱烈討論他台美混血的背景，更對他明年3月代表台灣參加世界棒球經典賽（WBC）抱持一絲希望。根據WBC規定，只要球員雙親之一擁有該國國籍，就有資格代表國家隊出賽。
記者詢問「台灣球迷期盼你能代表台灣打WBC，對此你有什麼看法？有機會成真嗎？」卡洛爾回答：「我還沒有認真想過這件事，現階段我專注在比賽場上，球季剩下兩個星期，希望在球季尾聲繳出好成績。」
卡洛爾表示，目前沒有收到任何來自台灣隊的聯繫， 他現在的重心專注在球場，球季結束之後一直到明年自己也有很多計畫要做，「目前為止我沒有想那麼多」。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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