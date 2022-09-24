【專訪】義大利總理熱門人選梅洛尼：高中學歷打破政治天花板，承諾當選後加強與台灣合作
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梅洛尼未曾上大學，她在15歲那年，因為看到一位打擊黑手黨的法官遭到暗殺，決定加入新法西斯保守主義政黨的青年側翼，之後憑著出色的口才與人格魅力平步青雲，刷新各項紀錄......
（中央社）近日可望成為義大利首位女性總理的梅洛尼告訴《中央社》，她所領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，她若能領導新一屆政府，將推動更多義台雙邊合作。這是多年來首次有義大利政壇領袖接受台灣媒體的訪問。
梅洛尼（Giorgia Meloni）在25日的國會選舉前接受《中央社》書面專訪時說，台灣是義大利與歐盟的戰略貿易夥伴，台海若發生軍事衝突，很明顯將對歐洲造成直接影響。她說，她領導的義大利兄弟黨（Brothers of Italy）與自由世界的民主國家一致強烈譴責中國對台軍事威脅，而歐盟應該運用一切政治與外交手段，盡全力施壓，以避免台海發生衝突。
她並指出：「別忘了歐盟也是中國的主要出口市場，若他們決定攻台，可能導致市場（對中國出口商品）關閉。」
梅洛尼從2014年開始擔任義大利兄弟黨的黨魁，根據選前民調，這個右派政黨選後可望成為國會最大黨，與其他政黨合組執政聯盟，或甚至單獨過半贏得政權。
義大利兄弟黨對台友好，25日選後可望執政
義大利兄弟黨對台灣高度友好，如果主導下屆政府，義大利未來與台灣的關係值得期待。梅洛尼在訪問中表示，若以義大利兄弟黨為首的中間偏右聯盟在選後執政，「毫無疑問，台灣將會是義大利的重要關切事項」。
她表示，如果未來執政，她將與台灣推動更密切的新一輪合作，領域包括文化交流、觀光、公衛危機預防和管理、科學研究，以及台灣領先全球的半導體關鍵產業。她說：「這些只是我想要探索的部分領域。」
45歲的梅洛尼表示，她曾特別關注總統蔡英文在2020年成功連任一事，「儘管我們政治理念不同，但我相信，若人民託付於我，台灣與義大利在上述議題將能有成果豐碩的合作」。她沒有細說在哪些議題上與蔡總統有不同的立場，但眾所周知，梅洛尼反對同性婚姻，這點迥異於蔡政府的開放態度。
梅洛尼在訪問中說，希望25日的大選終能為義大利產生一位女性總理，「這將會是一個很好的徵兆」。
梅洛尼關注蔡總統連任，盼成為義大利首位女總理
義大利總理德拉吉（Mario Draghi）7月遭聯合政府的主要盟友杯葛，無法獲得國會多數支持而辭職，國會大選因此提前8個月舉行。目前德拉吉是以看守總理身分領導政府。
根據近期民調，右翼政黨義大利兄弟黨獲得約25%選民的支持，高於眾多其他政黨，由義大利兄弟黨主導的中間偏右聯盟支持度則在45%以上，主要對手中間偏左聯盟的支持度不到30%。
梅洛尼對民主台灣友好，對中國集權體制也立場鮮明。她在2008年出任貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）內閣的青年事務部長後，就曾批評中國對西藏的政策，並呼籲義大利運動員杯葛那一年北京奧運的開幕式。她還曾為此遭到當時的總理貝魯斯柯尼與外長佛拉第尼（Franco Frattini）的批評。
在立場親美的德拉吉於2021年2月出任總理之前，中國國家主席習近平於2019年3月訪問義大利，並與前一任由孔蒂（Giuseppe Conte）領導的政府簽署「一帶一路」備忘錄。義大利成為唯一簽署這類文件的西歐國家與七大工業國（G7）成員。
這項備忘錄在2024年滿5年時，如果兩國政府沒有異議，就會繼續有效。《中央社》詢問梅洛尼如果當選，是否會同意讓備忘錄效期延續下去。梅洛尼回覆說：「若明早必須簽署備忘錄更新，我幾乎看不到適合的政治條件。」
質疑義中一帶一路備忘錄，傾向不續簽
梅洛尼指出，當年義大利兄弟黨就曾嚴厲批評前任政府的決定，並把這項備忘錄形容為「由親中政黨五星運動（Five Star Movement）所鑄下的巨大錯誤」。她說，此後局勢惡化，包括中國當局隱匿疫情、鎮壓香港異議人士與迫害維吾爾等少數族群、對俄國侵略烏克蘭採取模糊立場，以及逐漸升高對台灣的軍事威脅。
她希望北京遵守自由人權與國際義務，也將致力盡快執行歐盟投資基礎建設的「全球門戶」計畫（Global Gateway），好讓其他國家能有「中國滲透之外的其他選項」。
梅洛尼說，政黨的核心價值是捍衛國家主權。如果勝選擔任總理，她的政府將持續在軍事、網路安全與訊息流通等面向捍衛主權，「以應對俄、中干預的企圖」。
她強調，如今大家都知道俄、中等威權國家正大規模滲透全球，「由於歐洲和西方的疏忽，任由他們滲透巴爾幹半島西部、非洲、印太和拉美地區。我們必須在此捲土重來」。
梅洛尼認同世界正在面臨民主與專制的鬥爭，而且烏克蘭等民主國家社會的生存正遭受威脅，她說，正因如此，義大利兄弟黨是義大利最早公開聲援烏克蘭的政黨。
梅洛尼原本主張與俄國維持良好關係，但在俄軍於今年2月24日入侵烏克蘭之後，她曾譴責莫斯科的行動，並且支持北約提供武器給烏克蘭。
梅洛尼參政編年史：僅靠高中學歷，打破政治天花板
《中央社》報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）在1977年出生於羅馬市郊區，以稅務顧問為業的父親在她11歲時離家，兩姊妹由母親獨力撫養，還一度意外把公寓燒毀。她在自傳中說，失去童年的住所後，一家三口搬到羅馬市南部工人階層社區，讓她有了勇氣找到政壇的家。
梅洛尼與在電視台擔任記者的伴侶詹布魯諾（Andrea Giambruno）育有一女。
梅洛尼未曾上大學，倒是在青少年時期便開始展現對政治的興趣和天份。她在15歲那年，因為看到一位打擊黑手黨的右派法官遭到暗殺的新聞，決定加入新法西斯保守主義政黨義大利社會運動（MSI）的青年側翼，很快便嶄露頭角。
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
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兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
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