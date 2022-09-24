【專訪】義大利總理熱門人選梅洛尼：高中學歷打破政治天花板，承諾當選後加強與台灣合作

（中央社）近日可望成為義大利首位女性總理的梅洛尼告訴《中央社》，她所領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，她若能領導新一屆政府，將推動更多義台雙邊合作。這是多年來首次有義大利政壇領袖接受台灣媒體的訪問。

梅洛尼（Giorgia Meloni）在25日的國會選舉前接受《中央社》書面專訪時說，台灣是義大利與歐盟的戰略貿易夥伴，台海若發生軍事衝突，很明顯將對歐洲造成直接影響。她說，她領導的義大利兄弟黨（Brothers of Italy）與自由世界的民主國家一致強烈譴責中國對台軍事威脅，而歐盟應該運用一切政治與外交手段，盡全力施壓，以避免台海發生衝突。

她並指出：「別忘了歐盟也是中國的主要出口市場，若他們決定攻台，可能導致市場（對中國出口商品）關閉。」

梅洛尼從2014年開始擔任義大利兄弟黨的黨魁，根據選前民調，這個右派政黨選後可望成為國會最大黨，與其他政黨合組執政聯盟，或甚至單獨過半贏得政權。

義大利兄弟黨對台友好，25日選後可望執政

義大利兄弟黨對台灣高度友好，如果主導下屆政府，義大利未來與台灣的關係值得期待。梅洛尼在訪問中表示，若以義大利兄弟黨為首的中間偏右聯盟在選後執政，「毫無疑問，台灣將會是義大利的重要關切事項」。

她表示，如果未來執政，她將與台灣推動更密切的新一輪合作，領域包括文化交流、觀光、公衛危機預防和管理、科學研究，以及台灣領先全球的半導體關鍵產業。她說：「這些只是我想要探索的部分領域。」

45歲的梅洛尼表示，她曾特別關注總統蔡英文在2020年成功連任一事，「儘管我們政治理念不同，但我相信，若人民託付於我，台灣與義大利在上述議題將能有成果豐碩的合作」。她沒有細說在哪些議題上與蔡總統有不同的立場，但眾所周知，梅洛尼反對同性婚姻，這點迥異於蔡政府的開放態度。

梅洛尼在訪問中說，希望25日的大選終能為義大利產生一位女性總理，「這將會是一個很好的徵兆」。

梅洛尼關注蔡總統連任，盼成為義大利首位女總理

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）7月遭聯合政府的主要盟友杯葛，無法獲得國會多數支持而辭職，國會大選因此提前8個月舉行。目前德拉吉是以看守總理身分領導政府。

根據近期民調，右翼政黨義大利兄弟黨獲得約25%選民的支持，高於眾多其他政黨，由義大利兄弟黨主導的中間偏右聯盟支持度則在45%以上，主要對手中間偏左聯盟的支持度不到30%。

梅洛尼對民主台灣友好，對中國集權體制也立場鮮明。她在2008年出任貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）內閣的青年事務部長後，就曾批評中國對西藏的政策，並呼籲義大利運動員杯葛那一年北京奧運的開幕式。她還曾為此遭到當時的總理貝魯斯柯尼與外長佛拉第尼（Franco Frattini）的批評。

在立場親美的德拉吉於2021年2月出任總理之前，中國國家主席習近平於2019年3月訪問義大利，並與前一任由孔蒂（Giuseppe Conte）領導的政府簽署「一帶一路」備忘錄。義大利成為唯一簽署這類文件的西歐國家與七大工業國（G7）成員。

這項備忘錄在2024年滿5年時，如果兩國政府沒有異議，就會繼續有效。《中央社》詢問梅洛尼如果當選，是否會同意讓備忘錄效期延續下去。梅洛尼回覆說：「若明早必須簽署備忘錄更新，我幾乎看不到適合的政治條件。」

質疑義中一帶一路備忘錄，傾向不續簽

梅洛尼指出，當年義大利兄弟黨就曾嚴厲批評前任政府的決定，並把這項備忘錄形容為「由親中政黨五星運動（Five Star Movement）所鑄下的巨大錯誤」。她說，此後局勢惡化，包括中國當局隱匿疫情、鎮壓香港異議人士與迫害維吾爾等少數族群、對俄國侵略烏克蘭採取模糊立場，以及逐漸升高對台灣的軍事威脅。

她希望北京遵守自由人權與國際義務，也將致力盡快執行歐盟投資基礎建設的「全球門戶」計畫（Global Gateway），好讓其他國家能有「中國滲透之外的其他選項」。

梅洛尼說，政黨的核心價值是捍衛國家主權。如果勝選擔任總理，她的政府將持續在軍事、網路安全與訊息流通等面向捍衛主權，「以應對俄、中干預的企圖」。

她強調，如今大家都知道俄、中等威權國家正大規模滲透全球，「由於歐洲和西方的疏忽，任由他們滲透巴爾幹半島西部、非洲、印太和拉美地區。我們必須在此捲土重來」。

梅洛尼認同世界正在面臨民主與專制的鬥爭，而且烏克蘭等民主國家社會的生存正遭受威脅，她說，正因如此，義大利兄弟黨是義大利最早公開聲援烏克蘭的政黨。

梅洛尼原本主張與俄國維持良好關係，但在俄軍於今年2月24日入侵烏克蘭之後，她曾譴責莫斯科的行動，並且支持北約提供武器給烏克蘭。

Photo Credit: Reuters/達志影像 充滿爭議的義大利前總理貝魯斯柯尼（中），梅洛尼在左

梅洛尼參政編年史：僅靠高中學歷，打破政治天花板

《中央社》報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）在1977年出生於羅馬市郊區，以稅務顧問為業的父親在她11歲時離家，兩姊妹由母親獨力撫養，還一度意外把公寓燒毀。她在自傳中說，失去童年的住所後，一家三口搬到羅馬市南部工人階層社區，讓她有了勇氣找到政壇的家。

梅洛尼與在電視台擔任記者的伴侶詹布魯諾（Andrea Giambruno）育有一女。

梅洛尼未曾上大學，倒是在青少年時期便開始展現對政治的興趣和天份。她在15歲那年，因為看到一位打擊黑手黨的右派法官遭到暗殺的新聞，決定加入新法西斯保守主義政黨義大利社會運動（MSI）的青年側翼，很快便嶄露頭角。