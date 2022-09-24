國軍被滲透？中媒刊出政戰局長赴美行程，國防部稱「認知作戰」，藍委：美方會懷疑台灣保密能力
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政戰局訪團8月出訪夏威夷行程細節遭《中華時報》報導，國防部發表聲明表示是「刻意誇大渲染，為敵錯假訊息對台認知作戰的典型作法」，立委則提醒這恐讓美方懷疑台灣保密、預防滲透的能力，機密性合作會因擔心遭洩漏而不敢給台灣。
繼國安局長陳明通7月赴泰國時，遭不明推特帳號爆料行程、搭機紀錄，甚至是飯店帳單和出入境海關照片。9月22日，中國媒體《中華時報》再度刊出報導，公布國防部政戰局長簡士偉中將於8月時率幹部赴夏威夷檀香山與美軍交流的行程，甚至展示座車配置、用餐菜單等細節，國軍保密疑似遭到滲透。
政戰局長赴美行程，疑似遭到掌握
媒體《中華時報》日前刊出報導，公布台灣國防部中將局長、青年日報社社長、政戰局心戰科科長、文宣處上校參謀、心戰大隊中校中隊長及文宣處少校參謀等6人，於8月5至10日，赴夏威夷檀香山進行「隨隊觀摩」的行程，並指控其「名義赴美『觀摩』實則觀光購物」。
《中國時報》指出，《中華時報》報導疑似掌握國防部參訪團的行程手冊，接露包括8月6日赴購物中心、7日歐胡島文化之旅和餐廳與購物、8日參訪夏威夷州國民兵並會晤太平洋特戰指揮官、9日會晤美軍太平洋陸軍G3處長、太平洋陸戰副指揮官等詳細行程。
《中華時報》報導也提到，由於美方高官臨時要務纏身沒來，整個行程主要是和已退休的華裔美軍官展開「敘舊互動」。
《中國時報》提到，《中華時報》聯繫地址位於福建省廈門市，但其簡介說明創立於1991年10月，為台灣合法登記的可以公開發行刊物，在台灣各地設立26個分社及管理處，總社位於新北市，於2012、2013年分別獲對岸同意在廈門、北京設立駐點採訪中心。
實際觀察，《中華時報》的網站已經一段時間沒更新，首頁許多新聞是2020至2021年的訊息，至於揭露軍方訪美團的報導連結，目前已經失效。
國防部：錯假訊息，認知作戰戰法
立委：美方恐擔心情報洩漏，減少與台灣合作
針對政戰局訪團8月出訪夏威夷是「假觀摩真遊玩」之指控，國防部發表聲明表示是「刻意誇大渲染，為敵錯假訊息對台認知作戰的典型作法」。
《中央社》引述國防部新聞稿，指出《中華時報》是設於中國福建、由國台辦主管的媒體，報導內容經查證，為敵軍以錯假訊息操弄對台認知的典型作法，目的在打擊台灣協同友盟、提升戰力相關工作。
國防部也強調，中共利用台灣新聞自由環境，以「假報導、再下架」等多種方式實施認知作戰，混亂台灣內部穩定。國防部將持續強化文宣反制措施，綿密涉外交流保密，嚴格各項安全管控機制，以確保國防安全。
對於國軍軍官訪美行程遭爆料的狀況，國民黨立委江啟臣認為這「若非已被滲透，就是有內賊」，也要擔心總統、副總統、行政院長是否也已被監視。
《中國時報》報導，江啟臣指出，陳明通以及簡士偉都被以類似手法對外接露行程，擺明要讓台灣知道「I am watching you」，恐怕也是藉此警告美國，讓美方懷疑台灣保密、預防滲透的能力，未來包括情報、情蒐、武器、科技技術等機密性合作，會因擔心遭洩漏而不敢給台灣。
國民黨立委李德維則表示「政戰局長在夏威夷被掌握，難道美國系統也被中國大陸駭進去？這次總不能再把問題往外推。」並要求國安、國防系統上緊發條，「若滿腦子只想把責任推給別人，問題將繼續發生。」
民進黨立委何志偉也擔心，這是中共解放軍在展示偵蒐能力，或可懷疑台灣有內鬼，未來不知道還會有多少類似訊息流出，國防部不可不慎。
本次遭媒體暴露行程的國防部政戰主任簡士偉中將，畢業於政戰學校74年班，歷任政戰總隊總隊長、陸軍第6軍團、後備指揮部、國防大學、陸軍司令部政戰主任。
根據《菱傳媒》2022年初報導，簡士偉原本預計在2022年3月1日退伍，但在國防部多方考量並規勸簡士偉暫緩退伍後，簡士偉決定遵從國防部的指示留任。
《中國時報》指出，簡士偉將任職至9月底，遺缺將由陸軍司令部政戰主任楊安中將接任，而原本的政戰局副局長陳育琳將晉升中將接任楊安遺缺，成為國軍史上首位女性中將。
新聞來源
- 政戰局長赴美 行蹤全被掌握（中國時報）
- 網傳稱政戰局出訪假觀摩 國防部：敵軍錯假訊息（中央社）
- 滲透？內鬼？ 朝野轟國安破大洞（中國時報）
- 獨家／金防部前政戰主任劉強華少將遭拔官 國防部核定政戰局處長張榮順接任（菱傳媒）
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。