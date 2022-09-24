國軍被滲透？中媒刊出政戰局長赴美行程，國防部稱「認知作戰」，藍委：美方會懷疑台灣保密能力

繼國安局長陳明通7月赴泰國時，遭不明推特帳號爆料行程、搭機紀錄，甚至是飯店帳單和出入境海關照片。9月22日，中國媒體《中華時報》再度刊出報導，公布國防部政戰局長簡士偉中將於8月時率幹部赴夏威夷檀香山與美軍交流的行程，甚至展示座車配置、用餐菜單等細節，國軍保密疑似遭到滲透。

政戰局長赴美行程，疑似遭到掌握

媒體《中華時報》日前刊出報導，公布台灣國防部中將局長、青年日報社社長、政戰局心戰科科長、文宣處上校參謀、心戰大隊中校中隊長及文宣處少校參謀等6人，於8月5至10日，赴夏威夷檀香山進行「隨隊觀摩」的行程，並指控其「名義赴美『觀摩』實則觀光購物」。

《中國時報》指出，《中華時報》報導疑似掌握國防部參訪團的行程手冊，接露包括8月6日赴購物中心、7日歐胡島文化之旅和餐廳與購物、8日參訪夏威夷州國民兵並會晤太平洋特戰指揮官、9日會晤美軍太平洋陸軍G3處長、太平洋陸戰副指揮官等詳細行程。

《中華時報》報導也提到，由於美方高官臨時要務纏身沒來，整個行程主要是和已退休的華裔美軍官展開「敘舊互動」。

截自《中華時報》 《中華時報》所公布的行程內容

《中國時報》提到，《中華時報》聯繫地址位於福建省廈門市，但其簡介說明創立於1991年10月，為台灣合法登記的可以公開發行刊物，在台灣各地設立26個分社及管理處，總社位於新北市，於2012、2013年分別獲對岸同意在廈門、北京設立駐點採訪中心。

實際觀察，《中華時報》的網站已經一段時間沒更新，首頁許多新聞是2020至2021年的訊息，至於揭露軍方訪美團的報導連結，目前已經失效。

國防部：錯假訊息，認知作戰戰法

立委：美方恐擔心情報洩漏，減少與台灣合作

針對政戰局訪團8月出訪夏威夷是「假觀摩真遊玩」之指控，國防部發表聲明表示是「刻意誇大渲染，為敵錯假訊息對台認知作戰的典型作法」。

《中央社》引述國防部新聞稿，指出《中華時報》是設於中國福建、由國台辦主管的媒體，報導內容經查證，為敵軍以錯假訊息操弄對台認知的典型作法，目的在打擊台灣協同友盟、提升戰力相關工作。

國防部也強調，中共利用台灣新聞自由環境，以「假報導、再下架」等多種方式實施認知作戰，混亂台灣內部穩定。國防部將持續強化文宣反制措施，綿密涉外交流保密，嚴格各項安全管控機制，以確保國防安全。

對於國軍軍官訪美行程遭爆料的狀況，國民黨立委江啟臣認為這「若非已被滲透，就是有內賊」，也要擔心總統、副總統、行政院長是否也已被監視。

《中國時報》報導，江啟臣指出，陳明通以及簡士偉都被以類似手法對外接露行程，擺明要讓台灣知道「I am watching you」，恐怕也是藉此警告美國，讓美方懷疑台灣保密、預防滲透的能力，未來包括情報、情蒐、武器、科技技術等機密性合作，會因擔心遭洩漏而不敢給台灣。

國民黨立委李德維則表示「政戰局長在夏威夷被掌握，難道美國系統也被中國大陸駭進去？這次總不能再把問題往外推。」並要求國安、國防系統上緊發條，「若滿腦子只想把責任推給別人，問題將繼續發生。」

民進黨立委何志偉也擔心，這是中共解放軍在展示偵蒐能力，或可懷疑台灣有內鬼，未來不知道還會有多少類似訊息流出，國防部不可不慎。

Photo Credit: 中央社 國民黨立法委員江啟臣

本次遭媒體暴露行程的國防部政戰主任簡士偉中將，畢業於政戰學校74年班，歷任政戰總隊總隊長、陸軍第6軍團、後備指揮部、國防大學、陸軍司令部政戰主任。

根據《菱傳媒》2022年初報導，簡士偉原本預計在2022年3月1日退伍，但在國防部多方考量並規勸簡士偉暫緩退伍後，簡士偉決定遵從國防部的指示留任。

《中國時報》指出，簡士偉將任職至9月底，遺缺將由陸軍司令部政戰主任楊安中將接任，而原本的政戰局副局長陳育琳將晉升中將接任楊安遺缺，成為國軍史上首位女性中將。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航