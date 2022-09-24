俄媒揭普亭動員令「不是30萬人，是100萬人」，歐洲鄰國如何因應「俄羅斯逃難潮」？
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俄羅斯總統普亭為升級對烏克蘭的軍事行動，21日頒布局部動員令徵召30萬人參戰，但遭披露有項機密條款可允許召集多達100萬後備軍人。同時，大量不願入伍的俄國人，也開始湧向邊界、逃往國外......
《中央社》報導，俄羅斯獨立人權組織OVD-Info於23日表示，因抗議俄國總統普亭（Vladimir Putin）軍事動員而被拘留的民眾中，已有部分收到入伍令。俄國法律規定，無故逃避徵兵恐面臨數年刑期及鉅額罰款。
路透社報導，普亭9月29日宣布在俄國實施第二次世界大戰以來首次大規模動員，隨後離開俄國的航班售罄，全國各地城市出現抗議活動，但迅速遭警方驅散。
OVD-Info表示，至少有1310名抗議者遭拘留，有些人已收到入伍令；此外，莫斯科有抗議人士因拒絕接受入伍命令，被告知將面臨10年刑期。
根據俄國法律，警察有權阻止被認為想逃避動員令的人。另外也規定，未依法取得豁免的逃兵者，可能被處以數年刑期及鉅額罰款。
OVD-Info在聲明中表示：「從15個警察部門收到的消息顯示，被拘留的男性收到徵召令，要到軍事登記和入伍辦公室。」
對於報導稱部分抗議群眾收到入伍令一事，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）並未否認，僅說「這不違法」。
有消息傳出，就連記者也受波及。俄羅斯獨立新聞台「雨」（Dozhd）報導，獨立媒體SOTA的記者克魯格（Artem Kriger）在莫斯科採訪反動員抗議活動時被捕，隨後也收到了入伍令。
普亭下令軍事動員後，開始有俄國男子湧向邊境，與俄國接壤的芬蘭和喬治亞邊境口岸交通量激增，從莫斯科離境的機票價格也飆升。
俄羅斯爆逃難潮湧邊境，周邊國家接納「俄國難民」態度各有不同
羅斯因與烏克蘭戰爭並下令局部動員而引發俄羅斯民眾大舉逃出國，歐洲聯盟執行委員會今天表示，歐盟會員國對於俄國人尋求入境一事將須建立共同立場。
《中央社》報導，歐盟執行委員會（European Commission）表示，會員國須逐案評估俄國人的入境申請，同時考量到基本權利和庇護程序立法。以下列出鄰近俄國的歐洲國家，對逃離徵召俄國人的因應措施：
- 俄人若欲逃離徵召，捷克不發簽證
捷克共和國23日表示，不會對逃離祖國以避開動員令的俄國人核發人道主義簽證，採取的立場與其他一些歐盟會員國不同。
捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）在法新社取得的聲明中說：「我知道俄國人正逃離普亭令人日益絕望的決定。但那些因不想履行祖國規定的職責而逃出國的人，不符合獲得人道主義簽證的標準。」
捷克目前是歐盟輪值主席國，在俄羅斯入侵烏克蘭後曾停止對俄國人核發簽證，但後來將人道主義案件列為例外。
- 與捷克不同調，德國願讓部分俄人入境
德國23日表示，願意讓部分逃離徵召令的俄國人入境。
根據「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問節錄，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）說：「受嚴重打壓威脅的逃亡者通常可在德國獲得國際保護。」
她說：「任何勇敢反對普亭政權並因此陷入極大危險的人，都能以政治迫害為由申請庇護。」不過她也提到，政治庇護不是自動授予，申請人首先要接受安全檢查。
- 芬蘭考慮禁止俄人入境
普亭下令局部動員後，芬蘭東部邊界湧現跨境的車潮。芬蘭23日表示，已在考慮禁止大多數俄國人入境。
在俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家陸續對俄關閉邊界和領空後，芬蘭陸地邊境口岸仍是俄國人進入歐洲的極少數入境點之一。
芬蘭總理馬林（Sanna Marin）說，政府已在評估俄國人借道芬蘭所構成的風險，並考慮各種大幅減少俄國人過境的方法。
馬林告訴媒體：「政府的意願非常明確，我方認為必須停止讓俄羅斯人（到芬蘭）觀光以及過境芬蘭。在昨天的消息傳出後，我認為情況需要重新評估。」她是指普亭的局部動員。
- 波羅的海三國不為逃離動員令俄人提供庇護
愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛以及波蘭自本月19日起，正式禁止所有持短期申根簽證的俄羅斯公民入境，並於22日宣布不會為任何逃離動員令的俄國人提供庇護。
不過，這項禁令對象不包括在歐盟尋求庇護的俄國異議人士，以及卡車司機、難民、歐盟國家永久居民以及探親者。
愛沙尼亞外長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）透過電郵告訴路透社，部分俄國公民「拒絕在國內履行公民義務，或是希望這樣做，並不構成在另一國獲得庇護的充分理由」。
拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）也在推特上提及基於安全憂慮，拒絕提供庇護。立陶宛內政部則表示，每個庇護申請案件都將單獨審核。
俄媒揭露動員令「不是30萬人，是100萬人」，俄國防部表示部分業別不會受徵召
俄羅斯總統普亭為升級對烏克蘭的軍事行動，21日頒布局部動員令，估計再徵召30萬人參戰。但俄國獨立媒體披露，動員令有項機密條款可允許召集多達100萬後備軍人。
《中央社》引述法新社報導，普亭（Vladimir Putin）頒布動員令當天，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）接受國家電視台訪問時表示，部分動員令將額外徵召約30萬後備軍人入伍，但全國數百萬後備軍人多數不會被徵召。
不過，俄羅斯獨立報媒「新報」歐洲版（Novaya Gazeta Europe）22日引述俄國總統府消息人士報導，動員令當中有項機密條款，內容其實是允許俄國國防部徵召100萬後備軍人。報導還提到，動員令第7項被隱去，並註明「供官方使用」。
克里姆林宮否認新報的報導，重申徵召後備軍人數量是30萬。官媒俄羅斯新聞社（RIA）指出，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稱報導是「謊言」，但他同樣拒絕透露動員令第7項的內文。
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【圖解】五個問題，看出你靈魂深處的Adobe創作型人格
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開發與領導大型企劃的製作，完美的交出成績單，進一步獲得獎項的肯定，是刺激著Photoshop型創作者不斷前進的驅動力。你們強大且才華洋溢，擁有國際級的視野與深刻、多角度的觀察力，同時也非常需要肯定。就像Photoshop內建強大的多種功能，可以解決使用者所有在修圖上的問題，甚至給予使用者靈感，創作出更棒的圖像。擁有Ps型人格的你，天生無法內斂低調，大膽的帶領團隊，展現創作光芒吧！
選擇C最多的你－Acrobat型人格
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