王毅會見布林肯，批拜登表態協防台灣，中國學者：「台灣政策法案」代表美國走向「戰略清晰」
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中國學者分析，「台灣政策法案」是美國對台政策從戰略模糊走向戰略清晰的重要一步，若法案最終成為美國內法，將從根本上改寫美國的一個中國政策。
（中央社）新華社報導，中國國務委員兼外長王毅23日會見美國國務卿布林肯時聲稱，美方在台灣議題上的行動與政治承諾「背道而馳」，甚至表態協防台灣，發出了「十分錯誤和危險的信號」。
根據報導，布林肯（Antony Blinken）則表示，美中關係當前處於「困難時期」，推動雙邊關係重回穩定軌道「符合雙方利益」。兩國以往曾成功管控分歧，美方願與中方坦誠溝通對話，避免誤解誤判，找到前行道路。並重申美方不尋求「打新冷戰」，「一個中國政策」沒有改變，不支持台獨。
王毅、布林肯是於美東時間23日在中國常駐聯合國代表團駐地會見。報導並形容，雙方認為會晤是「坦誠、建設性和重要的」，同意繼續保持溝通。此外，雙方還就烏克蘭局勢等交換了意見，但報導並未提到具體內容。
報導形容，王毅在會見時，重點針對近期美方在台灣問題上的「錯誤行徑」，全面闡述了中方的「嚴正立場」。他宣稱，「台灣問題是中國內政，以什麼方式解決美方無權干預」。中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針。
但王毅聲稱，「和平解決與台獨分裂水火不容。台獨活動越猖獗，和平解決的可能性就越消減」。要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何台獨行徑。
他又說，台灣問題是「中國核心利益中的核心」，在中國人心中的「份量重如泰山」。維護國家主權和領土完整是中方的「使命所在，從不含糊」。
王毅宣稱，美方在台灣議題上對中方是有明確政治承諾的。遠有「中美三個聯合公報」，近有美國本屆政府「多次表示不支持台獨」。但美方的行動卻與此背道而馳，企圖「破壞中國的主權和領土完整，阻撓中國的和平統一大業，搞所謂『以台制華』，甚至公開聲稱要協防台灣，發出了十分錯誤和危險的信號」。
他聲稱，美方應原原本本回歸「中美三個聯合公報」和「一個中國原則」，「乾乾淨淨重申一個中國政策，清清楚楚表明反對各種台獨分裂活動」。
王毅說，當前中美關係「遭遇嚴重衝擊」，其中的教訓美方需要汲取。中美關係正處於「關鍵當口」，亟需雙方本着對世界、對歷史、對兩國人民負責的態度，建立兩個大國「正確相處之道」，推動兩國關係止跌回穩。
另外，王毅於美東時間22日在亞洲協會紐約總部發表主旨演講後回答現場提問時又說，美國總統拜登（Joe Biden）曾作出「四不一無意」的表態。但現實情況是，美方執政團隊並未把「四不一無意」體現到具體政策中，更沒有落實在對中行動上。相反地，美對華單邊制裁的清單越拉越長，背離「中美三個聯合公報」越來越遠，在世界各地圍堵中國的小圈子越建越多。
中國學者：台灣政策法若通過，將改寫美一中政策
美國聯邦參議院外交委員會日前通過「台灣政策法案」，中國學者分析，這是美國對台政策從戰略模糊走向戰略清晰的重要一步，若法案最終成為美國內法，將從根本上改寫美國的一個中國政策。
《中央社》報導，中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心研究員、港澳研究所副所長李環21日在「中美聚焦」（China & US Focus）網站發表專文〈美對台政策走向「戰略清晰」？〉，分析美國國會審議中的台灣政策法案。
李環指出，法案涵蓋的行政事務雜項和有關制裁的規範，凸顯美國對台關係的實質提升，矛頭指向拒止中國的統一進程。若法案成為法律，將是美台關係的質變，「美方不支持『台獨』成為紙面文字，支持『一中一台』成為事實」。
她說，當前中美關係仍處於困難期，兩國的較量相持還將持續較長時間，美國利用台灣問題不斷試探中方底線的「邊緣行動」不會停止，台海局勢短期內難以緩和，中國需做好「破局」的萬全準備。
李環表示，即使美國國會最終沒有通過這項法案，或總統沒有簽署，也會成為日後國會續推類似法案的基礎，何況這次推動法案的過程本身就是美國民主與共和兩黨就台灣問題凝聚共識的過程，也是美國對台政策由戰略模糊轉戰略清晰的過程。
李環表示，參照2019年「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的立法程序，先由聯邦參眾兩院於6月中旬同時提出「香港人權與民主法案」，9月25日參眾兩院外委會通過，10月15日眾議院通過，11月19日參議院通過，11月27日總統簽署，也就是只要美國兩院和府會有共識，從提案到成為法律不需要太長時間。
她說，綜合研判近年美國在台灣問題上的動向，尤其是今年以來美方增加試探中國底線的力度，不能低估台灣政策法案通過的機率，甚至可以說通過的機會很高。
美國聯邦參議院外交委員會14日以17票贊成、5票反對的高票，通過集結兩黨議員意見的修正版「台灣政策法案」，法案將送交參院全院審理，但須在這屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。
對於台灣政策法案，涉外人士稍早前表示，由於美國會將休會以及期中選舉，要在有限時間內完成立法的程序相當困難，因此參院幕僚向台灣透露，外委會、軍委會正溝通擬以修正案方式，將攸關軍事安全的法案包裹於國防授權法中通過。
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延伸閱讀
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- 美國《台灣政策法》象徵習近平只用了短短五年，就敗光中共過去40年在西方積累的形象
- 回顧歷史，「戰略清晰」一定比較好嗎？我們不該用聯考邏輯來思考國家戰略
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
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