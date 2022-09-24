王毅會見布林肯，批拜登表態協防台灣，中國學者：「台灣政策法案」代表美國走向「戰略清晰」

（中央社）新華社報導，中國國務委員兼外長王毅23日會見美國國務卿布林肯時聲稱，美方在台灣議題上的行動與政治承諾「背道而馳」，甚至表態協防台灣，發出了「十分錯誤和危險的信號」。

根據報導，布林肯（Antony Blinken）則表示，美中關係當前處於「困難時期」，推動雙邊關係重回穩定軌道「符合雙方利益」。兩國以往曾成功管控分歧，美方願與中方坦誠溝通對話，避免誤解誤判，找到前行道路。並重申美方不尋求「打新冷戰」，「一個中國政策」沒有改變，不支持台獨。

王毅、布林肯是於美東時間23日在中國常駐聯合國代表團駐地會見。報導並形容，雙方認為會晤是「坦誠、建設性和重要的」，同意繼續保持溝通。此外，雙方還就烏克蘭局勢等交換了意見，但報導並未提到具體內容。

報導形容，王毅在會見時，重點針對近期美方在台灣問題上的「錯誤行徑」，全面闡述了中方的「嚴正立場」。他宣稱，「台灣問題是中國內政，以什麼方式解決美方無權干預」。中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針。

但王毅聲稱，「和平解決與台獨分裂水火不容。台獨活動越猖獗，和平解決的可能性就越消減」。要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何台獨行徑。

他又說，台灣問題是「中國核心利益中的核心」，在中國人心中的「份量重如泰山」。維護國家主權和領土完整是中方的「使命所在，從不含糊」。

王毅宣稱，美方在台灣議題上對中方是有明確政治承諾的。遠有「中美三個聯合公報」，近有美國本屆政府「多次表示不支持台獨」。但美方的行動卻與此背道而馳，企圖「破壞中國的主權和領土完整，阻撓中國的和平統一大業，搞所謂『以台制華』，甚至公開聲稱要協防台灣，發出了十分錯誤和危險的信號」。

他聲稱，美方應原原本本回歸「中美三個聯合公報」和「一個中國原則」，「乾乾淨淨重申一個中國政策，清清楚楚表明反對各種台獨分裂活動」。

王毅說，當前中美關係「遭遇嚴重衝擊」，其中的教訓美方需要汲取。中美關係正處於「關鍵當口」，亟需雙方本着對世界、對歷史、對兩國人民負責的態度，建立兩個大國「正確相處之道」，推動兩國關係止跌回穩。

另外，王毅於美東時間22日在亞洲協會紐約總部發表主旨演講後回答現場提問時又說，美國總統拜登（Joe Biden）曾作出「四不一無意」的表態。但現實情況是，美方執政團隊並未把「四不一無意」體現到具體政策中，更沒有落實在對中行動上。相反地，美對華單邊制裁的清單越拉越長，背離「中美三個聯合公報」越來越遠，在世界各地圍堵中國的小圈子越建越多。

中國學者：台灣政策法若通過，將改寫美一中政策

美國聯邦參議院外交委員會日前通過「台灣政策法案」，中國學者分析，這是美國對台政策從戰略模糊走向戰略清晰的重要一步，若法案最終成為美國內法，將從根本上改寫美國的一個中國政策。

《中央社》報導，中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心研究員、港澳研究所副所長李環21日在「中美聚焦」（China & US Focus）網站發表專文〈美對台政策走向「戰略清晰」？〉，分析美國國會審議中的台灣政策法案。

李環指出，法案涵蓋的行政事務雜項和有關制裁的規範，凸顯美國對台關係的實質提升，矛頭指向拒止中國的統一進程。若法案成為法律，將是美台關係的質變，「美方不支持『台獨』成為紙面文字，支持『一中一台』成為事實」。

她說，當前中美關係仍處於困難期，兩國的較量相持還將持續較長時間，美國利用台灣問題不斷試探中方底線的「邊緣行動」不會停止，台海局勢短期內難以緩和，中國需做好「破局」的萬全準備。

李環表示，即使美國國會最終沒有通過這項法案，或總統沒有簽署，也會成為日後國會續推類似法案的基礎，何況這次推動法案的過程本身就是美國民主與共和兩黨就台灣問題凝聚共識的過程，也是美國對台政策由戰略模糊轉戰略清晰的過程。

李環表示，參照2019年「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的立法程序，先由聯邦參眾兩院於6月中旬同時提出「香港人權與民主法案」，9月25日參眾兩院外委會通過，10月15日眾議院通過，11月19日參議院通過，11月27日總統簽署，也就是只要美國兩院和府會有共識，從提案到成為法律不需要太長時間。

她說，綜合研判近年美國在台灣問題上的動向，尤其是今年以來美方增加試探中國底線的力度，不能低估台灣政策法案通過的機率，甚至可以說通過的機會很高。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 美國參議院

美國聯邦參議院外交委員會14日以17票贊成、5票反對的高票，通過集結兩黨議員意見的修正版「台灣政策法案」，法案將送交參院全院審理，但須在這屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。

對於台灣政策法案，涉外人士稍早前表示，由於美國會將休會以及期中選舉，要在有限時間內完成立法的程序相當困難，因此參院幕僚向台灣透露，外委會、軍委會正溝通擬以修正案方式，將攸關軍事安全的法案包裹於國防授權法中通過。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航