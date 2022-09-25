魔性神曲〈可不可以放進去一下下就好〉：非常政治不正確的部落「歪歌」，但你可以這樣看

文：Umav（每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin）

近日TNM 東南美娛樂的歌手「巴大雄」推出了創作新曲和同名MV〈可不可以放進去一下下就好〉，短短兩天創突破百萬次觀看，被許多網友稱為「年度神曲」。

這首歌曲和畫面都營造出十足的荒謬喜劇感，無論是大踩道德紅線的歌詞，或者復刻老式卡拉的曲風和造型，或那位連拍了三部MV，表情都超級欠揍的男主角兼歌手巴大雄本人，但其中最意外並帶來高人氣瀏覽的關鍵，不外乎是當紅歌手A-Lin客串了MV女主角，不計形象擔綱搞笑戲份，成了這部魔性神曲的流量密碼。

隨著爆紅，網路上也紛紛討論這首歌的內容意境，提出了褒揚或針砭，其中包括：

有些人批評當中的爭議訊息

有些人覺得原住民身分的巴大雄，是以此歌展現部落式的幽默

有些人擔心這首歌因此帶來對原住民的刻板印象，或是鼓勵性騷擾

有些人覺得以上都是大驚小怪，好笑才是一切

有些人贊同，如巴大雄對外解釋，這首歌唱出的是「對愛情的強烈渴望」

總之同時被罵跟被喜歡大概也是一種流量密碼。

歌曲有「鼓勵性騷擾」的意圖？

針對是否有「鼓勵性騷擾」的意圖，作者認為「單就歌詞內容」無法定論是單方面的騷擾，因為缺乏了對方想法或感受，主唱方有諮詢動作而非強迫（有問「我想問你可不可以」⋯⋯當然這只是一種觀點），最關鍵的是因為歌詞的模糊／單方的缺席，所以帶來了詮釋的想像。

主唱方想「放進去」的究竟是什麼？是默契？是姓名？是感情？想放進去的地方究竟是哪裡？女方的心裡？女方的配偶欄？女方的地契？

——當然身為成熟又具有聯想力的大人，可能心知肚明這種曖昧氛圍，不外乎是男女雙方追求合意性交的前置（我為何要把約ㄆ寫的這麼學術），但有約到嗎？約得成嗎？還是僅止於主唱方心中苦澀的呢喃？是歌頌永遠的單戀？

兩人後續的互動深度如何，在歌詞裡是完全沒有交代的，MV畫面也點到為止，兩人並非不認識，女方不是厭惡，卻也並沒有任何逾矩的互動。

截圖自YouTube 多次入圍金曲獎的阿美族歌手A-Lin，在MV結尾現身

但是當然，根據性騷擾防治法，如果你擅自對任何人說「可不可以放進去一下下就好」，並不是明智的行為，倘若對方感覺不舒服，你就是在騷擾了。我們不鼓勵任何性騷擾行為的發生，請大家自行把握脈絡和情境來說話。

再者，創作者充分利用語境和語意的雙關性，搭配MV畫面呈現，整個表演情緒是荒謬好笑的，￼刻意營造的土氣低俗風格，我們也不能說這部創作不是在諷刺愛情的盲目愚昧，或追求愛情過程中充滿的謊言、實質的醜陋與不完美。

其二想特別回應的，是關於原住民的問題

先說我絕對不贊成因此以為原住民比較沒有倫理或道德觀、比較開放之類的白痴說法，（這首歌會紅就是因為它低俗，你給我拿去牧師或vuvu（編按：排灣族語的祖父母）面前唱看看，看cina（編按：排灣族語的媽媽）會不會巴你的頭）

很多人提原住民，主要是覺得「這首歌就是很有部落幽默」（晚點再來追究部落幽默這個政治不正確的用詞）。先簡言之，這種歌令某些族人感到共鳴的基底，是一種需要默契理解的幽默感和「語感」（唱的人是誰也很重要）。只是這次巴大雄善用了這個元素且跟主流密碼結合，讓這種魔性公諸於世（？）

這邊我只是想講一點個人感受。

近年，因為性別意識和媒體識讀等素養，很多人回顧巴紮溜樂團幾年前上電視節目的片段，也會批評他們講的笑話造成主流社會的刻板印象、歧視等等。講話好笑、容易踩線，這是不少人對巴大雄的前置印象。

巴大雄是原住民，這我們都知道。其實我最早知道這個人，是因為當年他的《巴紮溜樂團》有一首很鬧的歌曲，曾經也在朋友之間傳唱（對，巴大雄不只一次這樣！）那首歌叫做〈我不是來自泰國〉，我在部落聽到青少年唱這首歌，他們反問我，姊！你不知道這首歌喔！（當時剛從都市搬回部落的我，頓時有一種，啊，我被排擠了！我不知道你們在流行這種歌！）

這種歌曲，包含這次這首，我其實是有一種莫名的親切感，但這種親切感，不是因為我贊同歌詞裡所有內容，而是接觸過這種部落「歪歌」（歪歌內容就是搞笑的、不正經的、踩線的，也不只存在於原住民社群）傳唱的氛圍。

「歪歌」通常只在好友私下聚會，或大家已經茫掉的酒桌上出現，這種歌曲大多是容易重複的曲調，配上直白且戲謔的中文歌詞，是族人通常會懂的哏，或許可說是某種原住民社群特有的次文化，而這種歌常常——不要懷疑——就是爭議和刻板印象，甚至非常政治不正確，也嘲諷男生、也嘲諷女生、嘲諷不美滿的感情、嘲諷可憐人，也不能否認創作這種歌的人，大概就是可憐人本人。

「北原山貓」早期專輯歌曲就大量收錄這種素材：

「你可以玩玩我，也可以戲弄我」（〈可憐的落魄人〉）

「別人的太太是真正的太太，我們的太太是人家不要的，我們把她撿起來」（〈哈族〉）

是，絕對是會讓人冷汗直流的歌詞。

當然部落也有一些不那麼限制級的歪歌，唱的依然是愛情的愁苦。之所以有「歪歌」傳唱，因素包括年代環境、語言的衝擊與演變，我們也理解喜劇的成功往往奠基於事實的悲慘和荒謬，以嘲諷來面對生活生存的壓力，也是次文化形成的原因，但這邊先不贅述（要講很久）。

但簡單來說，大概也包括因為中文不是族人的第一語言，所以在過往那些非主流的中文歌曲的歌詞創作上，總是就會顯得很直覺、口語、不那麼文藝腔：

「妹妹的男朋友，各個都是男主角，像我們這麼醜的男人，哪有資格愛上你」（〈我該怎麼辦〉，陳明仁）

後來的原住民年輕人延續這樣風格，並成功打入主流市場的，應該是張震嶽：「你認識了帥哥，就把我丟一旁」（〈愛的初體驗〉），是誠實吐露情感的，是自嘲的，對自己的落魄淒涼毫不包裝，市面上都帥氣霸總，都你帥到分手，談愛要天長地久，有人卻沒有自信「全部放進去」，只敢問說可不可以放進去一下下就好。