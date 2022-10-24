魏晉風雲之匈奴漢國（上）：大單于劉聰當上皇帝，從此「真匈奴漢國」踏上不一樣的道路
我們想讓你知道的是
在劉淵死前，劉聰被封為大單于，就顯示出這個「匈奴漢國」內部的分裂。隨著劉淵過世，大單于劉聰結束了這場分裂，殺掉原本的漢帝繼承人，自己當上了皇帝。真匈奴漢國，也就從這裡開始，踏上了不一樣的道路。
文：阿前
西晉結束了，結束掉西晉的男人，名叫劉聰，他是漢國的皇帝，也是匈奴的大單于。 第一次出現，總是很奇怪的，等到李世民登場的時候，大家就不太介意了。
這個以匈奴人為主體的劉氏漢國，由劉聰的父親劉淵跟匈奴貴族一起建立。從劉淵的載記看起來，他其實是一個身在匈奴心在晉的人，在劉淵的漢國底下，親晉跟親匈奴的勢力，明顯的在角力著。而接下來，我們也會用同樣的角度，來看這個匈奴中的匈奴，劉聰。
帝王出生有奇象，不是什麼特別的事，而劉聰的奇異，是漢昭帝的奇異。當年漢武帝更因此而稱昭帝的母親為「堯母」，這個奇異，我們現在通常稱呼為綠光，也就是母親懷孕的時間，很奇異。不過這邊不是不足10個月，反而是超過10個月。
一般不會出現這種奇蹟，但是當事情跟繼承者之爭有關的時候，當然是先懷孕先贏啊，塞枕頭都要跟你拚啊。如果劉淵就只是匈奴地一番仔，那也許沒這種五四三，偏偏實際上，劉淵真正的身分，是洛陽城一貴族。
他是匈奴地送給魏國的質子。國家實力夠，影響力強大，質子本身又有確實的繼承權時，就不會是在垃圾桶旁邊找東西吃的。魏朝大官，受到司馬家信賴，來日將要以朝廷大官身分接掌匈奴的貴族，這就是當時的劉淵。
但劉聰已經是他第四個兒子了，你不出些怪招，要成為繼承人，也不是那麼容易的事情。劉聰經過懷胎15個月誕生，從小聰明伶俐，究通經史，兼綜百家之言，最喜歡孫吳兵法。什麼意思？你很容易產生一個錯覺是，啊，兩漢都是經學家文學家，劉聰也是個受漢朝教育的文人。
文人沒錯，可「究通經史，兼綜百家之言」，是「哲學專家」，玄學清談界的嘴砲王。劉聰的骨子裡，並沒有像父親那樣，被注入了「大漢基因」，更不要提灌水的成分。「工草隸，善屬文，著述懷詩百餘篇、賦頌五十餘篇。」阮籍的懷詩都才82篇，竹林七賢直接都跪在你劉聰前面就好了。
懷詩算是一種體裁，通常會加一個前綴來表示主題。比方說詠懷詩、秋懷詩、綺懷詩…… 阮籍之所以厲害，是他一個主題可以寫82首詩，人家正常寫十幾個就變不出花招來了。《晉書》那段說法，只能說劉聰寫過很多篇，但是幾個主題？幾個上得了檯面？這就難說了，反正劉聰自己也不介意。
14歲文史哲大成之後，聰哥就開始學劍法射術了。如果說，劉聰的文人功力就是個及格程度，那他的武功，有個8、90分是跑不掉的。畢竟中原文人吹捧兩下，所在多有，匈奴勇士沒有真材實料，誰肯服你？沒錯，16歲就完成基本修業的劉聰，沒有出頭；20歲，開始遊歷闖名號，京城士人大都願意與之結交，但也沒人特別願意對他的官途施以援手。到頭來，劉聰還是只能回到匈奴地，給新興太守當主簿。
三國看太多常常這些價值觀會弄壞掉。在太平時代，一個人想要進朝廷當官的難度，比被地方徵辟大很多，很多，薪水等級的落差，也是很大。劉聰他們家，原本就是「新興」匈奴，這個結局，到底還是世家大族本地稱雄的節奏。
可是，匈奴有匈奴的玩法。劉聰跟當地匈奴勇士的交情極好，從中舉薦優秀人才，也讓劉聰的軍階連升。特別我們要注意的是，匈奴的父子人際關係，各玩各的。我們也可以比對一下，劉淵父子的匈奴人脈。
- 劉淵：「拜北部都尉。明刑法，禁奸邪，輕財好施，推誠接物，五部俊傑無不至者。」
- 劉聰：「遷右部都尉，善於撫接，五部豪右無不歸之。」
簡單說，劉淵對於沒有實質影響力的人，很有吸引力，是一棵人人想攀的大樹。但劉聰，是有錢人大族長們的好朋友，原因也就寫在前面了。劉淵公正輕財，劉聰善交陪，父親的基層人氣高，兒子的豪族影響力強大。這對漢化匈奴父子的關係，又比起一般匈奴人更加的緊密之下，勢必影響了接下來，五部匈奴決定奉劉淵為主的決定。
是的，選擇起義領袖時，大家還是推舉了有基層民心的劉淵。因為這些「大家」，就是匈奴豪族。大家的領袖是劉聰，劉聰可以間接影響大家影響力所不及的平民系統。政治永遠是貴族為頭腦，百姓為手腳，而領袖，多數時候只不過是個吸引人氣的看板罷了……我們自然也可以找出不少真領袖，不過劉淵父子顯然不是。
在劉淵死前，劉聰被封為大單于，就顯示出這個「匈奴漢國」內部的分裂。隨著劉淵過世，大單于劉聰結束了這場分裂，殺掉原本的漢帝繼承人，自己當上了皇帝。真匈奴漢國，也就從這裡開始，踏上了不一樣的道路。
劉淵原本並不積極滅晉，甚至造成了內部的反彈。而劉聰雖然還是依足了漢人規矩維繫國家，但他骨子裡到底是匈奴。才封了劉淵的妻子為皇太后，劉聰就睡了皇太后。一般來說，我們不建議以漢民族價值觀，去檢討匈奴人的行為，可劉聰要當漢人皇帝，那就另當別論。
當然，這時候真匈奴漢國的組成，仍以匈奴為主。 但其主要兵力，已經可以分為四大派系。
首先是劉淵稱帝之前外戚派系，呼延氏，這幾乎就是匈奴貴族的主幹，也是跟劉聰唇齒相依的夥伴。第二個也是劉淵剛稱王時就重用的族子劉曜。劉曜，和第三個「漢人王彌」，在劉淵時期，是和劉聰並列的「三箭頭」。
永嘉二年冬，三箭頭並肩攻打洛陽，王彌卻私下跟劉聰勾結。劉聰提前撤出，降低損失，王彌則轉戰兗州，來準備外部援助。劉曜就這麼被賣了？倒不見得。劉曜戰後沒有回歸漢國，而是去與王彌會合，王彌也派出自己的弟弟，去與匈奴第四大派連絡。直屬於劉淵，此時完全在外頭當遊擊隊的，石勒。
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