魏晉風雲之匈奴漢國（中）：「匈奴派」與「親漢系」平衡崩潰，造成漢國滅亡的「靳準之亂」

文：阿前

西晉末年，匈奴人劉淵建立漢國，擊破西晉首都，在其子劉聰的指揮下，更是擄獲了西晉的最後一個皇帝。西晉亡，東晉立，這是東晉政府的說法。就像中華民國說中華民國在台灣，中華人民共和國說中華民國早就滅亡了。

雖然擒獲皇帝，但西晉早已進入群雄割據時代。沒吃過豬肉也看過豬走路，東漢末年持有漢獻帝，難道還真的就會全天下都投降你？消滅西晉之後，劉聰仍然需要對抗各地的晉軍勢力，這是從擊破洛陽就開始的局勢。

劉聰本人坐鎮洛陽，部隊則分東西兩面作戰。一開始，西方的問題比較大，因為西方找新皇帝出來繼位的速度比較快。那時，劉聰就想要趁機處理一下內部矛盾。一直強調「匈奴漢國」，就是因為這個國家的派系，最基本可以分為「匈奴派」與「漢系」。開國君主劉淵就是漢系，現任君主劉聰則是匈奴派。劉聰是殺了漢系繼承人，以大單于身分兼任漢國皇帝的。

而在劉聰攻略西晉時，手下最重要的三大將，只有一個人算是漢系，或者我們說得更精準一點：「非匈奴派」，那個人就是石勒。石勒，是一個藉著匈奴勢力壯大自己的羯人。

劉聰本想派心腹去監督克制石勒，卻反為石勒所殺。那怎麼辦？雙方要翻臉了嗎？倒也沒有。石勒併吞了新的軍力，卻也肩負起匈奴漢國所需要的「責任」，把東側，東北，東南的戰局，全部都給接下來。劉聰沒法子，只能專注於西線戰役。

負責西線攻略的，則是匈奴人劉曜。劉曜知道，他所面對的不只是長安，更是雍涼地區，甚至并州地區的晉軍，但劉聰卻一再要他擒賊先擒王，攻下長安便是。這樣的戰略，導致匈奴本體越戰越弱，石勒那邊，卻越來越強。最終，其實就是石勒回頭包圍并州，才讓劉曜能夠突破長安，滅亡西晉。

然而，劉聰的昏昧，已經注定了匈奴漢國不會成為取代西晉的新帝國。鏡頭，也終於可以轉向今天的主角：靳準。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 現代哈薩克人穿著匈奴的服裝進行表演

靳（音同近），是匈奴氏族，不過並非匈奴的原生姓氏。靳姓本是楚國貴族，漢興於楚，靳在西漢仍是大姓。其實你想，匈奴第一大貴族姓劉，屬漢室國姓，就不難明白靳姓在匈奴與漢朝的地位了。

劉聰的篡位，靳氏怕也出了不少力，其後拜將封侯，已經到不把劉聰放在眼中的程度。於是，在攻破洛陽後，劉聰就對靳氏大老來了一次打擊。順我者生，逆我者亡，靳準自然就是順從劉聰的這一支。

在劉曜攻打長安尚未成功時，劉聰「臨幸」了靳準家，把他的兩個女兒都收入後宮。這絕對不是單純的靳月光貌美如仙什麼的，更要緊的是，靳氏的勢力，劉聰必須要加固，特別在這個與西晉作戰不利的時刻。

面對動盪時刻，劉聰立了三個皇后，靳月光為上皇后，妹妹靳月華為右皇后，另外還有一個左皇后，劉氏。劉氏這支，就是劉淵殘留下來的親漢系。

都說兩虎相爭，必有一傷。三后並立，還有平安的嗎？當時親漢系統紛紛反對，朝中以「陳元達」為代表，正面跟劉聰嗆聲了。陳元達更舉發靳月光有淫行，力主廢后。這邊我們往上對照一下，劉聰真的是害怕陳元達，才必須廢后嗎？真正的威脅，自然是東面大將軍石勒的態度。

如果按照過去漢人的玩法，皇帝劉聰讓了步，匈奴派系一定是想辦法鬥死陳元達。

不過匈奴有匈奴的想法。匈奴的單于，族長，不是天子皇帝，而是共主，是推舉出來的法官。如果法官判決不合貴族的心意，你覺得貴族會怎麼選擇？

靳準的選擇，就是該換法官了。匈奴派的眼光，看向了劉聰的繼承人，這時，是皇太弟劉乂（音同異）。劉乂算是劉聰的異母弟弟，他的母親，在劉聰即位時被加為太后，但因與劉聰通姦，為劉乂規勸，羞憤而死。我想，這脈絡是很清楚的：劉乂本身屬於親漢系。

靳準身為匈奴派，當然不會腦殘到想要除掉劉聰，換上劉乂。劉乂在漢人禮法觀念的作用下，也殺了靳準族裡的一個妹子，對，又是犯淫行。用朝廷宮鬥看靳準之亂，那就是一個千迴又百轉。我們偷個雞從匈奴與漢人之間的文化糾葛切入，就簡單得多。

事實上，劉聰的朝廷，不斷在胡漢制度中拉扯，也是大家有目共睹的。

而靳準的目標，就是劉聰的親兒子：劉粲。換太子的戲碼，我們也看了幾次，這個匈奴太子怎麼換？就是妙趣橫生之處了。匈奴的太子，過去都是「左賢王」，是國家底下的諸侯之一。其實先秦的太子也是，漢朝之後才開始變成東宮養成計劃，但中國太子能不能成為皇帝，主要看詔命，少數以軍事政變來影響。

匈奴的太子也不是當然繼承人，只能說是「種子候選人」，當單于過世失能，仍然要透過部族長（卿大夫）的共同認可。這其實是更傳統的玩法，說到底，秦朝發明的皇帝，跟之前的天子共主大不相同。

在這個胡漢大融合時期，靳準身為匈奴派，想法也很簡單。不爭太子位，但爭軍國大權。要劉粲當真的匈奴左賢王，不要當假的漢國太子，瞄準的，是相國之位。

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大家也都知道，劉聰就是漢皮胡骨的作法。他既不喜歡陳元達，也不喜歡劉乂，只是為了維持政治平衡。維持平衡這件事，是司馬炎最擅長的，這時候匈奴漢國中的核心官員，也主要都是在司馬炎時代受過漢人教育。

但劉聰只是在忍，劉淵說過，以漢為名建國，是為了要接收晉朝的人民與勢力。我們通常不會注意這個套路始於此，更清楚在宋代之後被玩得淋漓盡致。並不難猜想，如果劉聰真的完成一統天下，將會出現什麼樣的「匈奴王朝」。