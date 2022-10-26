魏晉風雲之匈奴漢國（中）：「匈奴派」與「親漢系」平衡崩潰，造成漢國滅亡的「靳準之亂」
我們想讓你知道的是
當劉聰把軍國大權都交在劉粲手裡，就註定了匈奴漢國的崩壞。畢竟，劉粲跟他背後的靳準，根本就沒有打算維持平衡。親漢系統的大臣，一個一個的被除去，劉聰的皇后，也一個一個的增加。
文：阿前
西晉末年，匈奴人劉淵建立漢國，擊破西晉首都，在其子劉聰的指揮下，更是擄獲了西晉的最後一個皇帝。西晉亡，東晉立，這是東晉政府的說法。就像中華民國說中華民國在台灣，中華人民共和國說中華民國早就滅亡了。
雖然擒獲皇帝，但西晉早已進入群雄割據時代。沒吃過豬肉也看過豬走路，東漢末年持有漢獻帝，難道還真的就會全天下都投降你？消滅西晉之後，劉聰仍然需要對抗各地的晉軍勢力，這是從擊破洛陽就開始的局勢。
劉聰本人坐鎮洛陽，部隊則分東西兩面作戰。一開始，西方的問題比較大，因為西方找新皇帝出來繼位的速度比較快。那時，劉聰就想要趁機處理一下內部矛盾。一直強調「匈奴漢國」，就是因為這個國家的派系，最基本可以分為「匈奴派」與「漢系」。開國君主劉淵就是漢系，現任君主劉聰則是匈奴派。劉聰是殺了漢系繼承人，以大單于身分兼任漢國皇帝的。
而在劉聰攻略西晉時，手下最重要的三大將，只有一個人算是漢系，或者我們說得更精準一點：「非匈奴派」，那個人就是石勒。石勒，是一個藉著匈奴勢力壯大自己的羯人。
劉聰本想派心腹去監督克制石勒，卻反為石勒所殺。那怎麼辦？雙方要翻臉了嗎？倒也沒有。石勒併吞了新的軍力，卻也肩負起匈奴漢國所需要的「責任」，把東側，東北，東南的戰局，全部都給接下來。劉聰沒法子，只能專注於西線戰役。
負責西線攻略的，則是匈奴人劉曜。劉曜知道，他所面對的不只是長安，更是雍涼地區，甚至并州地區的晉軍，但劉聰卻一再要他擒賊先擒王，攻下長安便是。這樣的戰略，導致匈奴本體越戰越弱，石勒那邊，卻越來越強。最終，其實就是石勒回頭包圍并州，才讓劉曜能夠突破長安，滅亡西晉。
然而，劉聰的昏昧，已經注定了匈奴漢國不會成為取代西晉的新帝國。鏡頭，也終於可以轉向今天的主角：靳準。
靳（音同近），是匈奴氏族，不過並非匈奴的原生姓氏。靳姓本是楚國貴族，漢興於楚，靳在西漢仍是大姓。其實你想，匈奴第一大貴族姓劉，屬漢室國姓，就不難明白靳姓在匈奴與漢朝的地位了。
劉聰的篡位，靳氏怕也出了不少力，其後拜將封侯，已經到不把劉聰放在眼中的程度。於是，在攻破洛陽後，劉聰就對靳氏大老來了一次打擊。順我者生，逆我者亡，靳準自然就是順從劉聰的這一支。
在劉曜攻打長安尚未成功時，劉聰「臨幸」了靳準家，把他的兩個女兒都收入後宮。這絕對不是單純的靳月光貌美如仙什麼的，更要緊的是，靳氏的勢力，劉聰必須要加固，特別在這個與西晉作戰不利的時刻。
面對動盪時刻，劉聰立了三個皇后，靳月光為上皇后，妹妹靳月華為右皇后，另外還有一個左皇后，劉氏。劉氏這支，就是劉淵殘留下來的親漢系。
都說兩虎相爭，必有一傷。三后並立，還有平安的嗎？當時親漢系統紛紛反對，朝中以「陳元達」為代表，正面跟劉聰嗆聲了。陳元達更舉發靳月光有淫行，力主廢后。這邊我們往上對照一下，劉聰真的是害怕陳元達，才必須廢后嗎？真正的威脅，自然是東面大將軍石勒的態度。
如果按照過去漢人的玩法，皇帝劉聰讓了步，匈奴派系一定是想辦法鬥死陳元達。
不過匈奴有匈奴的想法。匈奴的單于，族長，不是天子皇帝，而是共主，是推舉出來的法官。如果法官判決不合貴族的心意，你覺得貴族會怎麼選擇？
靳準的選擇，就是該換法官了。匈奴派的眼光，看向了劉聰的繼承人，這時，是皇太弟劉乂（音同異）。劉乂算是劉聰的異母弟弟，他的母親，在劉聰即位時被加為太后，但因與劉聰通姦，為劉乂規勸，羞憤而死。我想，這脈絡是很清楚的：劉乂本身屬於親漢系。
靳準身為匈奴派，當然不會腦殘到想要除掉劉聰，換上劉乂。劉乂在漢人禮法觀念的作用下，也殺了靳準族裡的一個妹子，對，又是犯淫行。用朝廷宮鬥看靳準之亂，那就是一個千迴又百轉。我們偷個雞從匈奴與漢人之間的文化糾葛切入，就簡單得多。
事實上，劉聰的朝廷，不斷在胡漢制度中拉扯，也是大家有目共睹的。
而靳準的目標，就是劉聰的親兒子：劉粲。換太子的戲碼，我們也看了幾次，這個匈奴太子怎麼換？就是妙趣橫生之處了。匈奴的太子，過去都是「左賢王」，是國家底下的諸侯之一。其實先秦的太子也是，漢朝之後才開始變成東宮養成計劃，但中國太子能不能成為皇帝，主要看詔命，少數以軍事政變來影響。
匈奴的太子也不是當然繼承人，只能說是「種子候選人」，當單于過世失能，仍然要透過部族長（卿大夫）的共同認可。這其實是更傳統的玩法，說到底，秦朝發明的皇帝，跟之前的天子共主大不相同。
在這個胡漢大融合時期，靳準身為匈奴派，想法也很簡單。不爭太子位，但爭軍國大權。要劉粲當真的匈奴左賢王，不要當假的漢國太子，瞄準的，是相國之位。
大家也都知道，劉聰就是漢皮胡骨的作法。他既不喜歡陳元達，也不喜歡劉乂，只是為了維持政治平衡。維持平衡這件事，是司馬炎最擅長的，這時候匈奴漢國中的核心官員，也主要都是在司馬炎時代受過漢人教育。
但劉聰只是在忍，劉淵說過，以漢為名建國，是為了要接收晉朝的人民與勢力。我們通常不會注意這個套路始於此，更清楚在宋代之後被玩得淋漓盡致。並不難猜想，如果劉聰真的完成一統天下，將會出現什麼樣的「匈奴王朝」。
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
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#01：即刻運算中｜ Instant Processing
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#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
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總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
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