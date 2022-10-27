魏晉風雲之匈奴漢國（下）：漢趙與後趙，「民族自決」與「中華道統」兩條路線的對決
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匈奴的起義，在劉曜討平各族後，來到最高點。不是疆域過人，功績震天，而是劉曜打開了「民族自決」的大門。這跟持續借用「中華道統」的石勒，是絕對不相同的道路。可以說，當時中國的西側，在進行的是五胡融合戰。東側，則是正在上演中華道統爭奪戰。
文：阿前
西晉滅亡，中國正式進入南北朝時期？沒有，一般都是從東晉滅亡才算起。現在叫做，衣冠南渡，北方分裂。我們都知道，西晉被匈奴人所創的漢國消滅。那為什麼進入了分裂？因為漢國自己就分裂掉了嘛。
漢帝劉聰死後，發生了重大的叛亂，讓漢國的東西兩大軍閥都動了起來。名義上是「合力消滅叛軍」，實際上則是雙方在爭奪匈奴漢國的遺產。西大帥劉曜，取得了天子六璽，稱帝。東大帥石勒，則奪取了漢國二帝「屍骨」跟禮器。
有宗廟，才有國家社稷。劉曜雖然率先稱帝，但卻被石勒扼住了「龍脈」，該當何解？如果劉曜是個正統的漢人，那有兩個選擇。
第一，打入平陽，把宗廟搶回來。劉曜不行，劉曜目前的實力，其實不足以正面對抗石勒。現在只是石勒尊重匈奴漢國卿大夫，說穿了，人心所向，「人」從來不是老百姓，是貴族。因為自己的兵力較多，就毫無顧忌的跟對方開啟全面戰爭，那是愚笨的行為。
第二，另建宗廟，這一招則頗有深度。在東漢初年，成本算是最低廉：你只要幫劉邦寫個牌位供起來辦個法會就好，人心思漢嘛，反新莽嘛。可是，三國時代這一招就不流行了。為啥？當初大家都拜的結果是啥？力強者勝，那還拜個屁，不如稱帝。
稱帝的好處是什麼？天子擁有分封諸侯的權力。我們常常有一個錯誤的認知是，天子是一國的君長，並不是。天子是諸國的君長，不是領導者，是裁判官。皇帝才是試圖增加「唯我獨尊」定義的部分。
那為什麼要把這兩個名詞拆開來看呢？因為，天子是部落民主的產物，屬於較古老的文明時代。而匈奴，鮮卑，之所以被漢人稱為「落後文明」，就是因為他們大部分的認知、習俗，還停留在較古老的時代。
石勒是親漢系，劉曜則是匈奴派。匈奴派決定先稱帝，另起宗廟，不祀漢帝。劉曜把自己的祖上請進了宗廟，成為了一個全新的國家，他不拜劉淵父子，另立國號「趙」。
以水承晉金行，國號曰趙。
後來的學者，把劉淵的漢，跟劉曜的趙，合併稱為漢趙。不過從這邊你就可以知道，劉曜政府這時的宣告，是要成為晉朝正統繼承人的。為什麼要稱為漢趙，跟接下來的動作很有關。
冒頓配天，元海配上帝。
配天，指的是「我族的始祖」，配上帝，指的是「我家的始祖」。元海就是劉淵的表字，因為跟李淵相衝，所以唐人不稱「淵」，以表字記。
這個兩套拜法，是周公旦發明的。當時周朝始祖拜后稷，家長拜周文王。周文王不是周朝的王，而是周國的王。感受到政治玩法的巧妙了嗎？順帶一提，漢武帝原本是讓堯配天，劉邦配上帝，但是王莽執政，就改劉邦配天，漢文配上帝——漢文帝其實是政變上位的。
劉聰，也是政變上位的。
新政府的意思也挺明白，我們確實是繼承冒頓與劉淵的匈奴國，但我們不承認劉聰。那拜劉聰的石勒政府，也就沒有正當性了。但是，劉曜並沒有要跟石勒翻臉，相反的，封了石勒為趙王。
從漢人角度看，要懂這件事很難。天朝底下，怎麼會有同名國？從匈奴角度解釋就很簡單：劉曜是單于，石勒是左賢王。
署勒太宰，領大將軍，進爵趙王，增封七郡，幷前二十郡，出入警蹕，冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，如曹公輔漢故事。
就算前面都看不懂，最後一句應該也懂吧？誰不知道曹公輔漢，司馬輔魏，輔到最後就是改朝換代。劉曜這麼大方，才剛即位就決定要把趙國傳給石勒？當然是緩兵之計啊。
從一開始就說過，劉曜的真實戰力不如石勒。為石勒送上這第一執政，儲君之位，自然就是在告訴石勒，下一個就是你了，不要衝動啊。好吧，石勒也不打算掀起爭端，就派了一個親信前往劉曜陣營「獻捷」。而劉曜的封賞使節團，也浩浩蕩蕩的出發了。
眼看北方匈奴勢力又要團結起來，卻有人向劉曜告密，說石勒的親信前來，其實正在打探劉曜這邊的軍力配置。劉曜一聽就緊張了。一旦石勒知曉虛實，別說受封賞，只怕馬上就會殺過來。劉曜連忙下令使節團返還，順便去抓捕石勒親信，將其斬殺……這種就是政治謊言，看多了自然就會反應過來。
真的害怕石勒打過來，怎麼可能去殺石勒的親信，又停止封賞。這全部都是在惹火石勒的動作啊。我們先看，結果石勒當然就是大怒：「沒有我跟我的弟兄，你們劉家能建國嗎？能稱帝嗎？現在有了成果就要收掉我們，馬的，什麼趙王趙帝，我自己就可以當。」大手一揮，「置太醫、尚方、御府諸令。」
這寫得很含蓄，不過稍有古文知識應該都已經警覺了。
- 太醫：皇帝的醫生。
- 尚方：皇帝的工匠。
- 御府：皇帝的倉庫。
石勒在幹什麼，石勒在準備稱帝。所以前面的政治謊言，其實就是石勒提供的。石勒本欲稱帝，但被劉曜奪得先機，只好來喊聲：「劉氏不仁不義，我自稱趙。」
兩個趙國，就此進入草創階段。
為什麼要叫趙國？因為漢屬匈奴地，在戰國時代，最主要就是趙國的領土。劉曜跟石勒在爭的，就是「誰是匈奴正統。」可事實上，論貴族，說領土，匈奴就是劉曜。說到底，兩個趙國，就是石勒生事挑釁的方式。
而當時一分為二的，也不只是匈奴漢趙。司馬晉朝，也分成了兩個。江東司馬睿的晉室，後來活下去變成東晉，大家都認識。比較不認識的，則是上邽司馬保的晉室（上邽就是諸葛亮北伐，經常需要佔據的祁山道要地）。
東北側淪陷地區，也有一支晉軍，由大將劉琨與段部鮮卑率領。這時候，他們選擇支持司馬睿政權，與江東派出的將軍祖逖，一起對石勒政權發動攻擊。
西方這邊，劉曜又面對著什麼呢？普遍認為，司馬保只是傀儡政權，他的友軍，也選擇投降劉曜。那應該沒什麼問題？問題反而在匈奴本身。不要看劉曜好像得到匈奴多數貴族支持，曹操也得到多數漢臣支持啊。但當曹操前面的反對黨，是江東孫權這麼強，蜀漢劉備這麼大，曹操底下還是鐵桶一片嗎？
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