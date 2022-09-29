談中日建交50週年：台灣複雜的政治光譜，無法簡單用統一與獨立、親日與反日做二分法解讀
我們想讓你知道的是
支持統一的未必都為日本與中共建交大肆慶祝，支持台獨也未必都為日本出賣台灣感到愁眉苦臉。有的統派對日本的出賣更加義憤填膺，有的獨派則從中日斷交中找到台灣獨立的契機。因為台灣本來就沒辦法簡單用統一與獨立或者親日與反日去做解讀。
今年9月29日是《中日聯合聲明》簽署50周年，日本與中華人民共和國的建交就等同與中華民國斷交，所以相信這起歷史事件對台灣人的影響不會小於對岸還有日本。過去提到中日關係，筆者比較是從第一代外省人，或者大陸人還有日本人的角度去探討，比較少從台灣人的世界觀去看待這段歷史，今天我就從台灣人的角度聊聊日本與中共建交的歷史。
其實要談1972年台灣人當下對日本的複雜情感，被關押在綠島的黨外人士柯旗化有最深刻的感受。當時身為台獨政治犯的他，看到主張統一的政治犯在慶祝中共與日本建交。受過日本教育的他非常不高興，當下就去把這件事情報告給支持國民黨的典獄長。他大叫：「中日斷交他們都很高興，我們應該聯合日本對抗中國共產黨才對。」
沒想到典獄長剛好是經歷過日本侵華戰爭的山東人，聽到柯旗化要聯合日本以後大罵他「混蛋」。這一段對話非常經典的將台灣三種不同立場的聲音表達了出來，一是如柯旗化般的台灣獨立支持者，因為從小在日據台灣長大，雖不認為台灣還有機會「回歸」日本，卻認為台灣與日本有特殊的歷史情誼，應該團結起來對付共產中國的侵略。
一是如陳明忠等同樣生長在日據台灣，從小讀日本書長大，甚至於當過台籍日本兵，但是卻主張台灣應該「回歸」中華人民共和國的本省籍統派政治犯。他們雖然擁護紅色中國，卻還留有對日本的感情，能心安理得的慶祝中共與日本建交。更重要的是，日本承認中華人民共和國等同於動搖國民黨在台灣執政的合法性，加速台灣「回歸祖國」的步伐，他們沒有理由不慶祝。
最後就是如同文中典獄長的外省人或者本省籍的國民黨支持者。他們認為中華民國會在戰後失去中國大陸，有相當一部分的責任是來自於日本侵華，而蔣介石對日本採取「以德報怨」的政策，就是希望日本能持續維護中華民國失去中國大陸以後的國際空間來贖罪。日本承認中共形同背叛了蔣總統的「以德報怨」政策，自然在國民黨支持者心目中就成為了比中共還要更為可惡的敵人。
台日還有特殊情誼嗎？
首先筆者要談的，是如同柯旗化這樣既反對國民黨又討厭紅色中國，仍把台灣獨立的希望寄託在日本身上的台灣人。筆者相信到了1972年，已經沒有黨外人士還相信台灣有「回歸」日本的可能性。就算還有少數人有，日本也不敢收下台灣，就算少數日本政客有這樣的想法，他們也還要問美國的態度是否允許。
事實上尼克森（Richard M. Nixon）在1972年訪問中國時，已經與周恩來達成日本軍事力量不得重返台灣的共識。所以相信柯旗化等人所希望的，只是能與日本成為一個類似於大英國協那般擁有特殊歷史文化淵源的同盟。而日本雖然承認中華民國政府，但是從1950年代以來仍默許台灣共和國臨時政府等台獨團體在日本活動，確實讓獨派對日本存有許多幻想。
Tags：
LG衣日氣象局開台：惱人曬衣困擾全揭露！免曬衣乾衣機全天候適用，一年四季輕鬆乾衣不必看天氣
我們想讓你知道的是
LG與化身氣象主播「尤衣思」的阿翰，聯手打造LG衣日氣象局，破除台灣多變天氣所帶來的種種曬衣迷思，為所有乾衣困擾提出解方。使用LG免曬衣乾衣機，為你全方面守護心愛的衣物！
台灣時常連續陰雨天衣服總是曬不乾，或是空氣污染導致衣物越曬越髒…屬於亞熱帶海島型氣候的台灣，不僅天候變化多端，加上多雨潮濕及嚴重的空污問題，除了外出穿著難以挑選，我們更常忽略天氣可能對衣物造成的傷害，該怎麼辦呢？就讓LG衣日氣象局幫你解決所有惱人的曬衣困擾吧！
以為春夏曬衣不用擔心？尤衣思揭露春夏曬衣大問題：連結
輕拍除塵、雙重極細密濾網 向隱形髒污說掰掰！
春天曬衣容易讓棉絮、塵蟎附著於衣物上，容易引發大人小孩過敏與不適，搭載高科技的LG免曬衣乾衣機，為最佳解決方案。
LG免曬衣乾衣機支援「輕拍除塵」功能，能有效除蟎並收集棉絮，全方面的乾衣程序，無論大人小孩都安心。內部配備的雙重極細密濾網，能有效濾除棉絮毛髮，大幅提高乾衣效能，讓衣物維持洗衣後的乾淨，不再為空氣中的隱形殺手煩惱。
導入除濕式溫和乾衣技術 保持衣物柔軟與色澤
近幾年台灣夏天高溫動輒飆破35度，雖然能快速晾乾衣物，但當豔陽直射時，紫外線容易導致衣物褪色泛黃，若內部纖維遭到破壞，衣物可能不再柔軟，穿起來肯定渾身不自在，這也是夏天曬衣最大的痛點。
若想避免此狀況發生，可運用LG免曬衣乾衣機搭載的「溫和烘乾除濕式技術」，透過智能感測乾衣技術，可偵測衣物濕度、並自動調整乾衣時間，避免衣物過度受熱損傷，減少衣物變形、恢復衣物蓬鬆，透過精緻的溫和護理，保持衣物的柔軟與色澤，達到最佳的乾衣效果。
如何與秋冬曬衣困擾道別？尤衣思告訴你：連結
60度殺菌行程 減少 99.9% 細菌、塵螨及過敏原
台灣空污日益嚴重，尤其在秋天特別明顯，如果秋天在室外曬衣物，肉眼看不見的PM2.5、細菌、塵蟎與蟲卵全附著在衣物上，如果把這些髒污帶進室內或穿在身上，都可能讓環境空氣變得更混濁，對健康將造成嚴重威脅。
不讓衣物越曬越髒，就交給LG免曬衣乾衣機！LG免曬衣乾衣機搭載60度殺菌行程，可減少99.9%細菌、塵螨及過敏原。
免接瓦斯排風管 安裝簡單安全沒煩惱
至於冬天曬衣最大的煩惱，不外乎天氣過於濕冷、戶外場域氣溫低，不僅衣物不容易乾、就算晾乾也是冰冰冷冷，且衣物潮濕容易產生異味。每當冬天面對曬衣服問題，光用想的就覺得心好累啊…
LG免曬衣乾衣機不但能快速乾衣，還可透過手機「LG ThinQ」APP，隨時隨地遠端遙控乾衣行程、進行能源監控，免除在陽台吹冷風的辛苦。此外，免接排風管及瓦斯管的貼心設計，就算放置在室內，也無須擔憂排廢熱氣的問題；加上110V隨插即用，不僅大幅簡化安裝過程，更讓用電安全無後顧之憂，讓冬天乾衣變成一件輕鬆的事。
下雨天是曬衣最大的敵人！尤衣思一招輕鬆解決：連結
不用再為曬衣場域煩惱 雨天不愁沒乾衣穿
台灣四面環海、屬於多雨潮濕氣候，許多小坪數住家沒有專屬曬衣場域，若是遇到連續陰雨天，曬衣將成為一大難題，有些人甚至因此不敢洗衣服…。只要擁有LG免曬衣乾衣機，洗衣服不用再看天氣預報，就算戶外雨下個沒完沒了，在家也能輕鬆有乾衣服穿。
不僅如此，LG免曬衣乾衣機採「洗乾堆疊」靈活設計，乾衣機與洗衣機兩台可堆疊在一起，「下洗衣上乾衣」同時運作，洗完即乾、高效不曬髒，不須再苦惱要在哪裡曬衣、也不用再擔心曬不乾沒衣服穿。更重要的是，堆疊樣式、容量、顏色都可自行選擇，既美觀又省居家空間。
神級超大容量乾衣機 乾衣的事交給它準沒錯！
LG免曬衣乾衣機集護衣、健康、安全、淨化…等多重技術於一身，設計上更以護衣、健康、淨化與安全為出發點，搭載溫和除濕式乾衣技術（護衣），導入60度殺菌行程（健康），採用雙重極細密濾網，能濾除棉絮毛髮（淨化），加上免接瓦斯、排風管、免明火，110V隨插即用（安全），操作上也毫無難度，透過WiFi就能進行智慧行程配對，使用手機ThinQ APP就能隨時操作與監控；容量部份，LG免曬衣乾衣機提供業界最大16公斤除濕式乾衣，除了平時穿的衣物，要放進棉被、被單等大型寢具，或是窗簾、沙發布套都沒問題。
只要家裡擁有一台LG免曬衣乾衣機，無論一年四季、或是多雨潮濕的氣候下，都能輕鬆把各式衣物曬乾，徹底解決過去曬衣的困擾，乾衣的事交給LG免曬衣乾衣機準沒錯！