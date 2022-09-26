每年出夏節於湄公河出現的「那伽火球」，究竟是沼氣自燃現象還是信眾相信的「祥龍吐火」？

關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：

工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥

工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。

當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。

人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」

在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。

與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。

此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。

家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生

家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。

和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。

心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量

運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。

產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。

再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。

身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫

嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。

不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。