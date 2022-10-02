【動畫】《無職轉生》：「成為系」小說的先驅者，人生失敗組「到了異世界就拿出真本事」

動畫《無職轉生》中，分別有兩集是以「轉折點」為標題，以最直截了當的方式告訴觀眾，這集的內容將會是整個故事最重要的轉捩點之一。

第一個被冠以「轉折點」的集數是第八集，故事末段發生了魔力災害事件，菲托亞領地上的住民被轉移到各地。魯迪烏斯跟愛莉絲因此來到了魔大陸，並遇上瑞傑路德，隨後三人展開橫越魔大陸的冒險與求生之旅。其他的角色也因此一災難，遭遇了流散，或是死亡。

第二個被冠以「轉折點」的集數則是第21集，魯迪烏斯一行人遇上了「龍神」奧爾斯帝德，魯迪烏斯因與人神有所關連而差點被對方殺死，隨後又被救回。面對第二次的死亡，以前世模樣再遇人神的魯迪烏斯卻顯得坦然，如此說道：「能度過第二次的人生，已經要覺得幸運了。」他這樣說，但也補上這句：「雖然還有很多事情想做。」

《無職轉生》的副標題是「到了異世界就拿出真本事」，其實已經為整個故事作了簡潔有力的總結。這是一個人生失敗組，在死後終於得到洗牌重來的機會，在異世界重新開始，試著跨越前世創傷並認真活下去的故事。

魯迪烏斯是「到了異世界就拿出真本事」，而不是「到了異世界就當龍傲天開外掛輕鬆地過活」。就算天生在魔法方面有著不錯的才能，他也一樣要在旅途與人生中歷經挫敗、歷經傷痛、甚至歷經死亡——還要不斷跟前世的創傷搏鬥。

動畫《無職轉生》中，有一個段落雖然沒有被冠以「轉折點」，但在我眼中，卻是一個同樣重要的轉捩點。對魯迪烏斯而言，這一段經歷甚至可能比上述兩次災難，有著更重大的影響。這就是第16集，魯迪烏斯與父親保羅再遇的這一段。魯迪烏斯在他轉生後的人生中，首次要以這樣的方式再次面對其創傷——這次，他不再是被欺凌的那人，而是被當作欺凌者。

在與保羅重遇之前，魯迪烏斯的魔大陸之旅，好不容易才終於踏入順境。歷經被騙、被誤會、小隊差點被拆散等危機後，魯迪烏斯一行人終於到達米里斯國土，在回家的路途上向前邁進一大步。