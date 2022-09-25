台灣HR：港澳移民在台工作有優勢，但行政程序限制企業聘僱
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由於企業雇用港澳人士可能需要另外協助申請居留證、工作證，雖然現在很多的行政程序都已經很簡單，但是多一事不如少一事，造成一些企業在任用人才時可能不會優先考慮港澳人士。
（中央社）港澳申請來台居留的人數越來越多，不少人留台工作、創業。中華港澳之友會昨天（24日）舉辦座談會指出，目前的相關規範已經逐漸放寬，會中還有在台創業的港人以前輩身分提供建議。
中華港澳之友協會24日舉辦「2022港澳移民留台就業創業」座談會，邀請人力資源公司、觀光業者、移民律師與在台創業港人從不同面向分享港澳移民在台就業或創業的相關規範、注意事項與優勢。
座談會主持人醒吾科技大學校長陳義文在引言時，分享自身過往求學的經驗。他說，大約在民國70年代，身邊不少港澳籍的同學在畢業後都想要留台工作，但由於層層限制，因此很多優秀的同學無法留台，只能回到自己的家鄉。
他回憶，當時班上有一個很優秀的同學，由於無法找到符合規定薪資的工作，只好返回香港。後來創業有成，現在已經是大公司的老闆了。
陳義文說，比起過去，現在台灣對於港澳人士留台的相關政策越來越開放，如果有不足的部分也都是朝著更好的方向進行，因此所有人的反饋都很重要。
旅台投資創業港人楊建琳在會中分享來台創業1年多的觀察，她提到港人在台創業可以鎖定台灣沒有或是難買、獨一無二的服務與產品。此外，她也給想要投資移民的港人一些建議，包括放下香港的物價概念、了解台灣的消費力、詳細調查店面的人流，並善用網路工具行銷，讓更多人知道。
台北城大飯店董事長李承仲分享時提到，就他的觀察，港澳學生、移民在英文使用的能力上相較台灣學生更好，而且也會說粵語，這些都是優勢與加分項目，對於觀光、旅遊、航空等產業來說，若想要拓展事業版圖與服務，都是很適合的人才。
1111人力銀行公關經理黃楷元指出，除了語言能力外，港澳移民、學生的優勢還有包含國際觀、適應力、獨立作業能力。
然而，他也提醒，港澳人士來台也有一些限制，例如額外的行政程序、複雜的稅制等。
黃楷元提到，由於企業雇用港澳人士可能需要另外協助申請居留證、工作證，雖然現在很多的行政程序都已經很簡單，但是多一事不如少一事，造成一些企業在任用人才時可能不會優先考慮港澳人士。
他建議港澳民眾有意來台生活、求職，可以先透過台港服務交流辦公室、外國人在台工作服務網等平台，把相關的行政程序處理好，對於求職而言會有不小的幫助。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。