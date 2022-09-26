烏克蘭「明攻烏南，暗渡烏東」，將「兵不厭詐」這四個字發揮得淋漓盡致
我們想讓你知道的是
台灣能從這場戰爭中學到很多事，除了奮戰到底的精神外，也再次證明了，欺敵的重要性。
文：王臻明
「兵不厭詐」這四個字，在這次的俄烏戰爭中，可以說發揮的淋漓盡致。戰前俄軍以演習為名，在烏克蘭邊境大舉集結，卻屢屢宣布演習即將結束，不斷釋出部隊返回駐地的影片，以迷惑外界，掩飾入侵的企圖。
在俄羅斯放棄全面佔領烏克蘭，改為聚焦在烏東、烏南戰場後，烏克蘭強調絕對不會放棄烏東，將與俄軍在頓巴斯決戰。卻悄悄將西方援助的武器與精銳部隊送往烏南，不斷強攻烏南的重要城市赫爾松，進一步開闢烏南戰場。還在隨後成功偷襲克里米亞半島上的軍事目標，讓世人的焦點都放在烏南的戰事上。
明攻烏南，暗渡烏東
觀察烏軍當時的所有部署與各種蛛絲馬跡，都指向烏克蘭即將在烏南發動大規模反攻，俄羅斯也加強了赫爾松到克里米亞半島一帶的防禦，烏克蘭總統澤倫斯基甚至公開警告，要求克里米亞半島上的居民準備躲避戰火。卻沒想到烏軍反而以迅雷不及掩耳的速度，在烏東發動大規模攻勢，讓俄軍措手不及。
佔領烏東哈爾科夫州的俄羅斯部隊，被迫倉皇撤離，丟棄了大批的裝甲車輛、武器彈藥。烏軍則快速推進，收復庫普揚斯克（Kupiansk）與伊久姆（Izium）等重要城鎮，奪回大片失土，成功扭轉了開戰後居於下風的情勢。
伊久姆一旦遭截斷，就會被包圍
俄軍會在烏東戰場慘敗的原因，除了士氣低落、補給不及、過於輕敵外，更重要的一點，在於俄軍所佔領的伊久姆一帶，其實是一個突出部，用來形成一個口袋阱陷。如果烏軍向東推進，攻擊頓內茨克與盧甘斯克，在伊久姆的俄軍就能立刻南下，阻撓烏軍的攻勢，並圍困烏軍部隊。
這是俄羅斯在第一階段戰事失利後，轉而採用的小型口袋戰術，已在之前證明有效，多次擊退烏軍。但伊久姆這個突出部其實兩面受敵，東面又隔著奧斯科爾河（Oskil river），只有北方與俄軍佔領區相連，一旦被截斷，就會被包圍。
此次烏軍的反攻，就是從伊久姆的北方，由西向東推進，全力奪取哈爾科夫州的重要鐵路樞紐庫普揚斯克。這個位於奧斯科爾河河畔的城市，一落入烏軍的手中，伊久姆等於是三面被包圍，東面的奧斯科爾河是天然的地理障礙，萬一橋梁再被烏軍破壞，俄軍將無處可退。
所以當烏軍已攻入庫普揚斯克的消息一傳開，在南方的伊久姆地區，雖然還未有烏軍出現，但駐紮在當地的俄軍已開始逃離，連帶使奧斯科爾河以西的俄軍戰線，全面潰散。讓烏軍接下來轉向南方掃盪時，幾乎沒有遇到太大的抵抗，就順利進入伊久姆。
目前烏東戰場上的大致情勢，俄軍仍佔領奧斯科爾河東岸的烏克蘭領土，而烏軍則肅清了哈爾科夫州內的俄軍，進一步確保第二大城哈爾科夫的安全。但庫普揚斯克這個重要鐵路樞紐被烏軍奪回，讓俄軍在烏東的部份前線，難以由鐵路進行補給，這對極端仰賴鐵路的俄軍而言，等於處於極不利的劣勢中。
而且伊久姆也被烏軍奪回後，未來朝頓內茨克與盧甘斯克推進時，將不再受到側翼威脅。據報導烏軍已經出現在頓內茨克的部份地區，甚至是盧甘斯克的最外圍城鎮，帶給俄羅斯極大的壓力。
烏南戰事較棘手，未必能順利
值得注意的，是烏軍雖然在烏東戰場頗有斬獲，但在烏南戰場也絕對不是聲東擊西的佯攻而已。烏軍的確從多路朝赫爾松推進，並佔領市郊部份地區，雙方爆發多場激戰，不過烏軍在烏南戰場就沒有那麼順利了。
一來俄軍早就在赫爾松嚴陣以待，俄軍在這裡的戰線完整，不易突破。二來赫爾松的東南方，濱臨聶伯河，烏軍雖然多次攻擊河上的多座橋梁，想要截斷俄軍的補給，但俄軍快速塔起簡易浮橋，仍堅守陣地。並且有證據顯示，俄羅斯在赫爾松至克里米亞半島間，部署了多道防線，有重兵駐守，不易突破。
整體來說，烏軍發起了一波成功的反攻，同時在烏東與烏南戰場推進，並在烏東獲得了可能連自己都感到意外的勝利。烏克蘭總統澤倫斯基也立刻趕到伊久姆視察前線官兵，參與升旗典禮，頒發勳章，大幅提振了烏克蘭的士氣。也讓烏克蘭國民與國際社會開始相信，烏克蘭的確有可能擊退俄羅斯，收復所有的國土。
這直接的影響，是主張烏克蘭應該儘速與俄羅斯和談的西歐國家，很難在此刻逼烏克蘭上談判桌。這也代表戰事有可能會拖過冬季，進入明年，這對俄羅斯來說，無疑一場災難。
當然，俄羅斯也有不少選項，可以報復烏克蘭。如大規模攻擊烏克蘭的各大城市與基礎民生設施，或正式對烏克蘭宣戰，好在俄羅斯進行全面動員，甚至是動用戰術性核武。
但這些做法都有代價，攻擊烏克蘭的城市與設施，只是繼續消耗俄軍所剩無幾的精密彈藥，現在看來也沒有辦法讓烏克蘭屈服，只會讓烏克蘭百姓更為憤怒。在俄羅斯進行全面動員，會招來社會大眾的反彈，在烏東慘敗後，普亭的聲望已受重創，再進行動員可能會引發嚴重的政治後果。至於使用核武，會讓歐美國家直接介入烏克蘭戰事，更為不智。
普亭可能更血腥，代價也會更大
在俄羅斯的選項有限下，接下來的戰事可能會變得更為血腥，因為普亭不能再丟失任何關鍵要地，會以更嚴厲的方式要求俄軍，緊緊控制佔領區，造成更多無謂的死傷。相反的，烏克蘭要是能在烏東戰場上，成功奪回頓內茨克或盧甘斯克的部份地區，將徹底破壞俄羅斯在明年舉行公投，將這兩個地區併入俄羅斯的計畫。
或是在烏南戰場奪下赫爾松，開始不斷攻擊克里米亞半島上的軍事基地，甚至重現這次在烏東的奇蹟，真的一路推進到克里米亞半島，奪下部份的城鎮，那普亭將陷入嚴重的政治危機中。
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
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「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！