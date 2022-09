解讀拜登「失言」背後隱含的五項政策意涵，外交老手絕非無心之過

文:董立文(中央警察大學公共安全系教授)

9月15日美國總統拜登(Joe Biden)接受美國媒體專訪,第五度重申:中共若對台灣動武,美軍將會介入。本文認為,拜登這些話當然有針對北京的意涵,但不只是說給中共聽的,還是說給台灣、美國自己與其他國際社會成員聽的。理由很簡單,中共不好騙,中共本來就不信任美國,加上中共早已把美國當作敵人,估計最慢當拜登第二次「失言」時,中共就已斷定,拜登是故意為之,絕非無心之過。

美國政府當然知道中共不相信拜登失言,但仍做一個紙糊的下台階,說什麼美國的一個中國政策沒有改變云云,就看北京要不要順階而下。問題是,為什麼拜登要專挑台灣議題來跟習近平叫陣?

拜登是外交老手,不會四次「失言」

拜登是外交老手,政治精算師,他所講的話及白宮幕僚們的解釋,都有其特殊意涵,若我們系統性的追蹤拜登政府涉及台灣的言論,就可以更精確的掌握其政策意涵,無需陷入戰略模糊或戰略清晰的糾結中。

拜登在台灣議題上至少已有四次「失言」紀錄,第一次2021年8月說美國對北約成員國負有「集體防衛」承諾,而且「對台灣、日本和韓國也一樣」;第二次2021年10月記者問如果中共攻打台灣,美國是否會保衛台灣,拜登回應「對,我們有此承諾」。第三次2021年11月16日「拜習會」後,拜登宣稱「台灣是獨立的,自己決定(要不要台獨)」,「我們不鼓勵台灣獨立,我們讓他們按照台灣協議自己決定」。

第四次是2022年5月23日拜登與日本首相岸田文雄的聯合記者會,記者詢問,美國對烏克蘭並無軍事承諾,若台灣發生同樣狀況,美國是否願意軍事介入?拜登以「Yes(是的)」回應,他也強調我希望這不會發生,也不會有人試圖這麼做。當記者再度追問同樣題目,此時拜登低下頭看稿再度以點頭回應,並說美國已表明承諾。雖然美國同意了「一中政策」,也簽署過相關文件,但不代表中共可用武力奪取台灣。

拜登表示,美國會與其他國家一同確保中共不會對台動武,共軍軍機靠近台灣是在台海玩火。如果中共試圖拿下台灣,是一件很危險的事,那就必須付出非常大的代價。目前中共應該不至於武力犯台,但這取決於世界展現的態度,讓侵略者付出多大代價。 拜登的這一段涉台講話,是一篇完整的政策說明,並非一兩句話的「失言」。

此前,5月5日美國國務院更新了網站上美台關係的內容,其中刪除了「台灣是中國一部分」的表述,也不再提及「美國不支持台獨」,還在有關美國「一個中國政策」闡述中將《台灣關係法》置於美中3個聯合公報之前,並增加了涉及美國對台軍售的《六項保證》等內容。

此後,5月24日美國記者在「四方安全對話」領袖拍照時的空檔再次追問,針對美國「對台灣戰略模糊態度是否已經無效」,拜登回應「不是」。另一記者問,若台灣遭到攻擊,美國是否會派軍到台灣,拜登強調「政策完全沒有改變」。較特殊的是,拜登罕見的以嚴厲口吻指控中共軍機靠近台灣是在「玩火」、「如果中共試圖拿下台灣,是一件很危險的事,那就必須付出非常大的代價」,這是來自美國總統最高階層與最正式的警告。

再者,5月26日美國國務卿布林肯發表中國政策演講題為「本屆政府對中華人民共和國的方針」(The Administration’s Approach to the People’s Republic of China),在涉台言論中,須注意布林肯歸納了中共改變現狀的威脅:

我們的政策沒有改變,變化來自北京日益增加的脅迫─例如試圖切斷台灣與世界各國的關係,阻止其參與國際組織。北京的言辭和活動日益具有挑釁性,例如幾乎每天都出動中國人民解放軍的飛機在台灣附近飛行。這些言行嚴重破壞穩定,造成誤判風險,威脅到台灣海峽的和平與穩定。

接受《CBS》專訪的談話

這次,拜登接受《美國哥倫比亞廣播公司》(CBS)專訪,記者問:「對於你對台灣的承諾,中國國家主席習應該知道什麼?」

拜登說:「我們同意我們很久之前簽署的內容。有一個中國政策,而台灣對他們的獨立作出自己的判斷。我們不是在移動……我們不是在鼓勵他們獨立。我們不是……那是他們的決定。」

記者問:「但美軍(U.S. Forces)會不會保衛該島?」

拜登說:「是的,如果事實上發生了前所未有的攻擊。」

記者追問:「因此,與烏克蘭不同,明確地說,(總統)先生,美軍,美國男女們會在中國入侵的情況下保衛台灣?」

拜登說:「是的。」

接著,國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)的解釋是,正如拜登在訪問中所說的,美方持續支持一中政策、反對片面改變現狀,並支持台海穩定和平。拜登每次談及台灣時都會重申這些基本承諾,「他(指拜登)十分清楚且毫不含糊地的強調並重申一中政策」。

白宮國安會印太事務協調官坎培爾(Kurt Campbell)則表示,他不認為把白宮發言稱作「收回總統言論」是恰當的作法,拜登發言意思很清楚(speak for themselves)。美國政策向來維持一致,沒有改變,未來也會持續如此;美方主要目標是維持台海和平及穩定、穩定現狀,並確保雙方有健康對話討論,努力避免情勢無意間升高,這些仍是拜登政府不變的目標,與先前政府一致,他所支持的是美國民主黨與共和黨政府都執行的歷史性對台政策,數十年來協助維持台海和平穩定。

美國主流媒體的解讀,本文認為值得注意的有:《美國有線電視新聞網》(CNN)指出,從8月初美國眾議院議長裴洛西訪台,到上週參議院外交委員會通過《台灣政策法》,美國政府上下、跨黨派挺台意識高漲,對中政策也明顯轉趨強硬。如今總統拜登的發言,也與美國會發出的信號一致,很明顯華府已從戰略模糊轉為明確威懾中國勿輕舉妄動。