解讀拜登「失言」背後隱含的五項政策意涵，外交老手絕非無心之過

文：董立文（中央警察大學公共安全系教授）

9月15日美國總統拜登（Joe Biden）接受美國媒體專訪，第五度重申：中共若對台灣動武，美軍將會介入。本文認為，拜登這些話當然有針對北京的意涵，但不只是說給中共聽的，還是說給台灣、美國自己與其他國際社會成員聽的。理由很簡單，中共不好騙，中共本來就不信任美國，加上中共早已把美國當作敵人，估計最慢當拜登第二次「失言」時，中共就已斷定，拜登是故意為之，絕非無心之過。

美國政府當然知道中共不相信拜登失言，但仍做一個紙糊的下台階，說什麼美國的一個中國政策沒有改變云云，就看北京要不要順階而下。問題是，為什麼拜登要專挑台灣議題來跟習近平叫陣？

拜登是外交老手，不會四次「失言」

拜登是外交老手，政治精算師，他所講的話及白宮幕僚們的解釋，都有其特殊意涵，若我們系統性的追蹤拜登政府涉及台灣的言論，就可以更精確的掌握其政策意涵，無需陷入戰略模糊或戰略清晰的糾結中。

拜登在台灣議題上至少已有四次「失言」紀錄，第一次2021年8月說美國對北約成員國負有「集體防衛」承諾，而且「對台灣、日本和韓國也一樣」；第二次2021年10月記者問如果中共攻打台灣，美國是否會保衛台灣，拜登回應「對，我們有此承諾」。第三次2021年11月16日「拜習會」後，拜登宣稱「台灣是獨立的，自己決定（要不要台獨）」，「我們不鼓勵台灣獨立，我們讓他們按照台灣協議自己決定」。

第四次是2022年5月23日拜登與日本首相岸田文雄的聯合記者會，記者詢問，美國對烏克蘭並無軍事承諾，若台灣發生同樣狀況，美國是否願意軍事介入？拜登以「Yes（是的）」回應，他也強調我希望這不會發生，也不會有人試圖這麼做。當記者再度追問同樣題目，此時拜登低下頭看稿再度以點頭回應，並說美國已表明承諾。雖然美國同意了「一中政策」，也簽署過相關文件，但不代表中共可用武力奪取台灣。

拜登表示，美國會與其他國家一同確保中共不會對台動武，共軍軍機靠近台灣是在台海玩火。如果中共試圖拿下台灣，是一件很危險的事，那就必須付出非常大的代價。目前中共應該不至於武力犯台，但這取決於世界展現的態度，讓侵略者付出多大代價。 拜登的這一段涉台講話，是一篇完整的政策說明，並非一兩句話的「失言」。

此前，5月5日美國國務院更新了網站上美台關係的內容，其中刪除了「台灣是中國一部分」的表述，也不再提及「美國不支持台獨」，還在有關美國「一個中國政策」闡述中將《台灣關係法》置於美中3個聯合公報之前，並增加了涉及美國對台軍售的《六項保證》等內容。

此後，5月24日美國記者在「四方安全對話」領袖拍照時的空檔再次追問，針對美國「對台灣戰略模糊態度是否已經無效」，拜登回應「不是」。另一記者問，若台灣遭到攻擊，美國是否會派軍到台灣，拜登強調「政策完全沒有改變」。較特殊的是，拜登罕見的以嚴厲口吻指控中共軍機靠近台灣是在「玩火」、「如果中共試圖拿下台灣，是一件很危險的事，那就必須付出非常大的代價」，這是來自美國總統最高階層與最正式的警告。

再者，5月26日美國國務卿布林肯發表中國政策演講題為「本屆政府對中華人民共和國的方針」（The Administration’s Approach to the People’s Republic of China），在涉台言論中，須注意布林肯歸納了中共改變現狀的威脅：

我們的政策沒有改變，變化來自北京日益增加的脅迫─例如試圖切斷台灣與世界各國的關係，阻止其參與國際組織。北京的言辭和活動日益具有挑釁性，例如幾乎每天都出動中國人民解放軍的飛機在台灣附近飛行。這些言行嚴重破壞穩定，造成誤判風險，威脅到台灣海峽的和平與穩定。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

接受《CBS》專訪的談話

這次，拜登接受《美國哥倫比亞廣播公司》（CBS）專訪，記者問：「對於你對台灣的承諾，中國國家主席習應該知道什麼？」

拜登說：「我們同意我們很久之前簽署的內容。有一個中國政策，而台灣對他們的獨立作出自己的判斷。我們不是在移動……我們不是在鼓勵他們獨立。我們不是……那是他們的決定。」

記者問：「但美軍（U.S. Forces）會不會保衛該島？」

拜登說：「是的，如果事實上發生了前所未有的攻擊。」

記者追問：「因此，與烏克蘭不同，明確地說，（總統）先生，美軍，美國男女們會在中國入侵的情況下保衛台灣？」

拜登說：「是的。」

接著，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）的解釋是，正如拜登在訪問中所說的，美方持續支持一中政策、反對片面改變現狀，並支持台海穩定和平。拜登每次談及台灣時都會重申這些基本承諾，「他（指拜登）十分清楚且毫不含糊地的強調並重申一中政策」。

白宮國安會印太事務協調官坎培爾（Kurt Campbell）則表示，他不認為把白宮發言稱作「收回總統言論」是恰當的作法，拜登發言意思很清楚（speak for themselves）。美國政策向來維持一致，沒有改變，未來也會持續如此；美方主要目標是維持台海和平及穩定、穩定現狀，並確保雙方有健康對話討論，努力避免情勢無意間升高，這些仍是拜登政府不變的目標，與先前政府一致，他所支持的是美國民主黨與共和黨政府都執行的歷史性對台政策，數十年來協助維持台海和平穩定。

美國主流媒體的解讀，本文認為值得注意的有：《美國有線電視新聞網》（CNN）指出，從8月初美國眾議院議長裴洛西訪台，到上週參議院外交委員會通過《台灣政策法》，美國政府上下、跨黨派挺台意識高漲，對中政策也明顯轉趨強硬。如今總統拜登的發言，也與美國會發出的信號一致，很明顯華府已從戰略模糊轉為明確威懾中國勿輕舉妄動。