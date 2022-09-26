解讀拜登「失言」背後隱含的五項政策意涵，外交老手絕非無心之過
我們想讓你知道的是
拜登是外交老手，政治精算師，他所講的話及白宮幕僚們的解釋，都有其特殊意涵，若我們系統性的追蹤拜登政府涉及台灣的言論，就可以更精確的掌握其政策意涵，無需陷入戰略模糊或戰略清晰的糾結中。
文：董立文（中央警察大學公共安全系教授）
9月15日美國總統拜登（Joe Biden）接受美國媒體專訪，第五度重申：中共若對台灣動武，美軍將會介入。本文認為，拜登這些話當然有針對北京的意涵，但不只是說給中共聽的，還是說給台灣、美國自己與其他國際社會成員聽的。理由很簡單，中共不好騙，中共本來就不信任美國，加上中共早已把美國當作敵人，估計最慢當拜登第二次「失言」時，中共就已斷定，拜登是故意為之，絕非無心之過。
美國政府當然知道中共不相信拜登失言，但仍做一個紙糊的下台階，說什麼美國的一個中國政策沒有改變云云，就看北京要不要順階而下。問題是，為什麼拜登要專挑台灣議題來跟習近平叫陣？
拜登是外交老手，不會四次「失言」
拜登是外交老手，政治精算師，他所講的話及白宮幕僚們的解釋，都有其特殊意涵，若我們系統性的追蹤拜登政府涉及台灣的言論，就可以更精確的掌握其政策意涵，無需陷入戰略模糊或戰略清晰的糾結中。
拜登在台灣議題上至少已有四次「失言」紀錄，第一次2021年8月說美國對北約成員國負有「集體防衛」承諾，而且「對台灣、日本和韓國也一樣」；第二次2021年10月記者問如果中共攻打台灣，美國是否會保衛台灣，拜登回應「對，我們有此承諾」。第三次2021年11月16日「拜習會」後，拜登宣稱「台灣是獨立的，自己決定（要不要台獨）」，「我們不鼓勵台灣獨立，我們讓他們按照台灣協議自己決定」。
第四次是2022年5月23日拜登與日本首相岸田文雄的聯合記者會，記者詢問，美國對烏克蘭並無軍事承諾，若台灣發生同樣狀況，美國是否願意軍事介入？拜登以「Yes（是的）」回應，他也強調我希望這不會發生，也不會有人試圖這麼做。當記者再度追問同樣題目，此時拜登低下頭看稿再度以點頭回應，並說美國已表明承諾。雖然美國同意了「一中政策」，也簽署過相關文件，但不代表中共可用武力奪取台灣。
拜登表示，美國會與其他國家一同確保中共不會對台動武，共軍軍機靠近台灣是在台海玩火。如果中共試圖拿下台灣，是一件很危險的事，那就必須付出非常大的代價。目前中共應該不至於武力犯台，但這取決於世界展現的態度，讓侵略者付出多大代價。 拜登的這一段涉台講話，是一篇完整的政策說明，並非一兩句話的「失言」。
此前，5月5日美國國務院更新了網站上美台關係的內容，其中刪除了「台灣是中國一部分」的表述，也不再提及「美國不支持台獨」，還在有關美國「一個中國政策」闡述中將《台灣關係法》置於美中3個聯合公報之前，並增加了涉及美國對台軍售的《六項保證》等內容。
此後，5月24日美國記者在「四方安全對話」領袖拍照時的空檔再次追問，針對美國「對台灣戰略模糊態度是否已經無效」，拜登回應「不是」。另一記者問，若台灣遭到攻擊，美國是否會派軍到台灣，拜登強調「政策完全沒有改變」。較特殊的是，拜登罕見的以嚴厲口吻指控中共軍機靠近台灣是在「玩火」、「如果中共試圖拿下台灣，是一件很危險的事，那就必須付出非常大的代價」，這是來自美國總統最高階層與最正式的警告。
再者，5月26日美國國務卿布林肯發表中國政策演講題為「本屆政府對中華人民共和國的方針」（The Administration’s Approach to the People’s Republic of China），在涉台言論中，須注意布林肯歸納了中共改變現狀的威脅：
我們的政策沒有改變，變化來自北京日益增加的脅迫─例如試圖切斷台灣與世界各國的關係，阻止其參與國際組織。北京的言辭和活動日益具有挑釁性，例如幾乎每天都出動中國人民解放軍的飛機在台灣附近飛行。這些言行嚴重破壞穩定，造成誤判風險，威脅到台灣海峽的和平與穩定。
接受《CBS》專訪的談話
這次，拜登接受《美國哥倫比亞廣播公司》（CBS）專訪，記者問：「對於你對台灣的承諾，中國國家主席習應該知道什麼？」
拜登說：「我們同意我們很久之前簽署的內容。有一個中國政策，而台灣對他們的獨立作出自己的判斷。我們不是在移動……我們不是在鼓勵他們獨立。我們不是……那是他們的決定。」
記者問：「但美軍（U.S. Forces）會不會保衛該島？」
拜登說：「是的，如果事實上發生了前所未有的攻擊。」
記者追問：「因此，與烏克蘭不同，明確地說，（總統）先生，美軍，美國男女們會在中國入侵的情況下保衛台灣？」
拜登說：「是的。」
接著，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）的解釋是，正如拜登在訪問中所說的，美方持續支持一中政策、反對片面改變現狀，並支持台海穩定和平。拜登每次談及台灣時都會重申這些基本承諾，「他（指拜登）十分清楚且毫不含糊地的強調並重申一中政策」。
白宮國安會印太事務協調官坎培爾（Kurt Campbell）則表示，他不認為把白宮發言稱作「收回總統言論」是恰當的作法，拜登發言意思很清楚（speak for themselves）。美國政策向來維持一致，沒有改變，未來也會持續如此；美方主要目標是維持台海和平及穩定、穩定現狀，並確保雙方有健康對話討論，努力避免情勢無意間升高，這些仍是拜登政府不變的目標，與先前政府一致，他所支持的是美國民主黨與共和黨政府都執行的歷史性對台政策，數十年來協助維持台海和平穩定。
美國主流媒體的解讀，本文認為值得注意的有：《美國有線電視新聞網》（CNN）指出，從8月初美國眾議院議長裴洛西訪台，到上週參議院外交委員會通過《台灣政策法》，美國政府上下、跨黨派挺台意識高漲，對中政策也明顯轉趨強硬。如今總統拜登的發言，也與美國會發出的信號一致，很明顯華府已從戰略模糊轉為明確威懾中國勿輕舉妄動。
Tags：
《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器
我們想讓你知道的是
「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓手機模擬器，能玩到99%以上熱門手遊，且經過全面優化、確保遊戲運作流暢不延遲。並且相容AMD與Intel處理器、支援Mac/Windows雙作業系統，更支援無限多開的操控方式，即便你是iPhone手遊用戶也能透過綁定Facebook帳號在Windows上登入玩PC版，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
愈來愈多手遊標榜身歷其境的視聽效果，甚至有些畫質或音效，都已經不輸家用遊戲主機，若只用手機玩未免太可惜，只要在電腦上安裝「夜神模擬器NoxPlayer」，就能流暢執行各種熱門手遊大作，用電腦大螢幕玩才過癮！
智慧型手機影音規格愈來愈高，有些標榜搭載高解析大螢幕，有些則在輕薄機身中內建立體聲喇叭，除了追劇或看片，也很適合拿來玩遊戲。瞄準手機規格愈來愈強，許多遊戲廠商紛紛選在手機平台推出大作，有些甚至是移植至過去電腦上的經典作品。不過，對稍微講究的玩家來說，即使手機規格再給力，但無論操控或體驗還是有限，玩起來似乎有些不過癮，畢竟手機性能再高，都不如一台普通電腦，更惶論電腦有大螢幕這項絕對優勢。那麼，有辦法在電腦上玩手遊嗎？
挑一款好的遊戲模擬器 用電腦也能暢快玩手遊
不過市面上遊戲模擬器百百款，該選擇哪一套才好呢？性能強大、支援度高的「夜神模擬器NoxPlayer」最為推薦。「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓模擬器，能玩到多數的99%以上人氣火紅的手遊，且軟體經過全面優化、確保遊戲運作流暢不Lag，更厲害的是支援同時多開遊戲&帳號、並提供豐富的操控方式，加上相容AMD與Intel處理器，無論使用Macbook筆電或Windows桌機，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
在電腦上用模擬器玩手遊，安裝或設定過程很複雜嗎？一點也不，就算是毫無概念的新手也能輕鬆搞定，以下就簡單介紹「夜神模擬器NoxPlayer」安裝方式。首先用電腦連到「夜神模擬器」官網，下載「夜神模擬器NoxPlayer」最新版本，下載完依照指示完成安裝，會見到桌面多出「夜神模擬器Nox」與「夜神多開器」兩個捷徑圖示，後者是因應有重度多開（可同時玩多個不同遊戲、或以多個帳號玩相同遊戲）需求玩家而設計。
接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。
但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。
可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如
1.白天人在外面吃飯或通勤，趁空檔用iPhone玩一下手遊，下班回到家再用電腦PC繼續玩，或是趁著白天上班空檔，用筆電偷玩一下也很舒壓（支援老闆鍵一鍵快速隱藏功能）
2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。
「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。
值得一提的是，如果你是超級遊戲控，可以同時玩好幾款不同遊戲、或以多個不同帳號玩相同遊戲，一支手機早已無法滿足你，那麼不妨好好利用「無限多開」功能，可同時打開多個模擬器，且每個模擬器都能獨立執行遊戲，這也是「夜神模擬器NoxPlayer」最強大的殺手級應用。當今許多遊戲都支援自動掛機，一次玩兩個遊戲衝進度早見怪不怪，例如照片中同時開啟《Garena傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》兩款大作，兩者畫面都非常流暢；或甚至誇張一點，一次同時開啟4個遊戲，把整個電腦螢幕填滿，讓重度玩家輕鬆掛網，就算掛整晚也不閃退，只要你自認為能hold住每款遊戲就沒問題。
夜神模擬器重點功能
1. 多個安卓引擎提供, 效能強勁對應不同手遊需求
2. 支援Mac/Windows雙作業系統
3. 效能強悍、支援多開遊戲&帳號流暢穩定
4. 豐富多元的電腦操控方式(鍵盤/手把/滑鼠)
5. 台灣真人客服小編
玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！