巴西大選將至，為什麼這次投票對美國如此重要？

在不到兩周的時間內，世界上最大的民主國家之一巴西將舉行許多人稱之為多年來最重要的一次總統選舉。美國一直在密切關注巴西的這次投票，為什麼？

華盛頓與他的堅定反對派在很多問題上從未所見略同，但他們在這一點上是團結一致的。前總統川普的助手史蒂夫・班農告訴《BBC》說： 「這將是21世紀最激烈，最具戲劇性的選舉之一。」美國參議員帕特里克・萊希是對選舉有濃厚興趣的眾多民主黨人之一。他說：「巴西民主的命運以及美國與巴西的關係，將在即將到來的選舉中決定。」

最近在華盛頓舉行的紀念巴西從葡萄牙獲得獨立200週年的招待會上，人們談論的幾乎沒有別的話題。

這次選舉引起美國關注有幾個原因：貿易，民主，川普和氣候變化。

美國巴西兩國的命運最近相互交織，面臨著類似的挑戰，有著共同的利益。兩者都在疫情中遭受了巨大的死亡人數，現在都面臨著超過8%的通貨膨脹水平。

它們之間的貿易量創下了紀錄，包括飛機、石油、鋼鐵。它們也製造類似的商品。雖然巴西是大豆和柳橙的最大生產國，之後是美國——分別排在第2和第4位，但美國人在玉米，牛肉，火雞和雞肉產量方面領先，巴西排在第2或第3位。

2021年，巴西成為中國投資最多的國家，而巴西是美國有著最明顯影響的區域，在華盛頓和北京之間冷戰式的競爭中，這對美國人來說不啻是一個打擊。

因此，對誰會在巴西掌權，是現任總統波索納洛，還是前總統魯拉，華盛頓的興趣總是會很高。但這次與以往不同的是，在投票前幾個月，美國就有很多官員公開和私下談論此事。

巴西學者卡洛斯・古斯塔沃・波焦是巴西美國關係專家，肯塔基州伯里亞學院的教授。他說：「民主面臨撕裂的威脅，這是人們興趣更大的原因。」他說，上一次巴西選舉是和平的。但他認為，現在的總統沒有非常清楚地表明他是否會遵守民意調查的結果，並且他與巴西軍方有密切的關係。

自2018年贏得大選以來，波索納洛在沒有任何證據的情況下一再指控他人選舉舞弊。巴西自1996年以來一直用電子投票機，從未記錄過系統性欺詐行為。

在最近訪問英國參加伊麗莎白女王的葬禮期間，波索納洛說，如果他獲得的選票不到60%，那麼負責計票並宣佈獲勝者的選舉法院肯定「發生了一些異常情況」。而在民意調查中，他從未超過35%，落後魯拉約10個百分點。

在其他場合，他曾表示他將接受選舉結果，但有些人在他的言論中看到了川普在大選中輸給拜登後謊稱欺詐的影子。美國前副國務卿托馬斯・香農曾在2010年代初擔任美國駐巴西大使。他說，巴西和美國是彼此的鏡子。在這兩個民主國家中，一個發生什麼事情，同樣的事情就會發生在另一個國家裡。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 一個巴西兒童在街上喝可口可樂，後面是魯拉的競選海報

兩位候選人分別代表什麼？

魯拉

左翼，前工會領袖。 增加對亞馬遜地區的保護措施。 通過加強收入轉移計劃消除該國的饑餓情況。 恢復多邊國際政策和區域領導作用。

波索納洛

右翼民粹主義者，前陸軍上尉和國會後座政客。 進行了期待已久的養老金改革，並承諾繼續改革政府。 誓言與性別意識形態作鬥爭，並基於基督教原則治國。 為普通公民獲得武器提供便利。

在最近對全國的一次講話中，美國總統拜登明確表示，他認為川普的Maga（讓美國再次偉大）運動是對民主的威脅。一些人認為，美國人對巴西這些選舉的濃厚興趣是美國自己在面對1月6日的幽靈，當時川普的支持者在拜登的選舉勝利得到確認時衝進了美國國會大廈抗議。

在接受《BBC》巴西語組採訪時，美國國務院負責政治事務的副國務卿維多利亞・紐蘭表示，巴西需要做的事是，使用過去為巴西人服務良好的體制，舉行自由公正的選舉。

美國中央情報局局長威廉・伯恩斯與波索納洛的助手之間的一次對話被洩露給媒體。伯恩斯要求巴西總統停止對選舉表示懷疑。波索納洛則否認曾和美方就此交換過看法。

美國政客也一直在參與其中。美國參議員萊希與伯尼・桑德斯和其他四名民主黨參議員一起提出了一項支持巴西民主制度的決議。在下議院，即美國眾議院，民主黨人試圖通過一項法案，規定如果巴西軍隊放棄中立，將暫停對巴西的軍事援助。但這個法案未能成功通過。

美國巴西研究所高級顧問、歐巴馬政府前白宮外交政策助理尼克・齊默爾曼說：「（美國和巴西方面的溝通）有時是正式（公開）的，有時是通過洩密讓公眾了解，但這一切都試圖傳遞華盛頓的信息和思想。」

他認為，這反映了民主黨人和一些共和黨人在更廣泛的國際外交政策方面對全球民主受到威脅的一種擔憂。他說：「二戰後建立的多邊民主秩序正處於危險之中，這是過去80年來從未有過的局面。這也是美國應為之奮鬥和捍衛的東西。」

質疑選舉過程並不是川普和波索納洛之間唯一的相似之處，波索納洛也被稱為「熱帶地區的川普」。

兩人都以政壇局外人的身份參加了競選，承諾與政治精英作鬥爭，儘管波索納洛一直身處政界之中。兩人都鼓勵民族主義和槍支所有權，就巴西而言，這導致平民在最近一個時期首次擁有比聯邦警察更多的武器。兩人都主導著社交媒體。

班農認為巴西是全球民粹主義運動的關鍵組成部分。他說：「波索納洛是我們所有人的偉大英雄。他有著（保守的威權主義匈牙利總理）維克多・奧班的水準，是一個維護主權和代表真正草根民眾的人。他有福音派的支持，他有工人階級的支持。如果你觀察一下巴西，它非常像也掀起一場類似讓美國再次偉大的運動。」

在這場巴西選舉競選的另一邊，魯拉要求巴西選民給他第二次（出任總統的）機會。他於2010年結束了他的任期，成為該國有史以來最受歡迎的總統。但此後，他已成為一個公眾看法日益分裂的人物。