英國財政大臣宣布50年來最激進減稅方案，工黨批「獎賞富人」，承認執政12年的經濟失敗

英國財政大臣誇西・克沃滕（Kwasi Kwarteng）宣布本國近50年來最激進的減稅方案，聲稱這是英國經濟的一個「新時代」。方案包括取消僅適用於高收入人群的最高所得稅稅率，並降低收入所得稅和置業印花稅，同時先前提升企業所得稅的計劃亦將擱置。

克沃滕表示，英國需要一次重大政策轉向，來刺激經濟增長。但是在野工黨表示，這項自20世紀70年代以來最大規模的減稅措施，並不能解決英國當前的生活成本危機，是一項「獎賞已富者的計劃」。

但是克沃滕堅持，他的減稅計劃是「公平」的。

減稅措施宣布之際，正值英倫銀行（Bank of England）發出警告指英國可能已經處於經濟衰退當中。財政大臣發表講話宣布方案之際，英鎊兌美元隨即大跌至37年來的新低。

放棄前首相強生（Boris Johnson）經濟政策的克沃滕，已經取消通過增稅來支付公共服務的計劃，他的目標是刺激經濟增長。在下議院公布這個被稱為「迷你預算」（mini-budget）的計劃時，克沃滕表示，高稅率「破壞了英國的競爭力」，降低了工作和企業投資的積極性。

他宣布，基本所得稅將會在4月下調一個百分點，至19%——比原計劃早一年。他還宣布，最高所得稅從45%下調至40%，意味著從4月起，英國將只有一個較高稅率。

還有一項出乎意料的措施是，年收入高於15萬英鎊的人群最高稅率45%將會廢除。所得稅削減，以及國民保險（National Insurance）的回調，將令較高收入人群能存下更多錢。

其他措施包括：

英格蘭及北愛爾蘭民眾為置業支付印花稅的門檻將會上調至25萬英鎊。

首次置業買家的門檻將上調至42.5萬英鎊，而他們能夠申請稅收減免的物業價值也將從50萬英鎊上調至62.5萬英鎊。

原計劃的啤酒、蘋果酒、葡萄酒和蒸餾酒稅率上調將取消。

銀行家的獎金上限將取消。

將設立新的投資區域，區內企業將享受減稅和放寬計劃規限，以鼓勵房產建設。

克沃滕兌現了承諾，對強生制訂的國民保險金上升進行回調。他還確認，原定將企業所得稅從19%提升至25%的計劃也會取消。

克沃滕宣布的減稅計劃，預計至2027年的總支出會達到近450億英鎊。這位財政大臣表示，這會「將停滯的惡性循環扭轉為增長的良性循環」。「我們在一個新時代需要一個新的做法，聚焦在增長上。」他說。

據英國財政部指，方案宣布後，政府國債將上升720億英鎊。收入所得稅的改變並不適用於蘇格蘭，但是企業稅和國民保險的下調是全英國通行。

「大賭博」

獨立的英國財政研究所（Institute for Fiscal Studies）所長保羅・強生（Paul Johnson）表示，這一方案相當於是自1972年預算案以來的最大規模減稅，減幅比預期高50%。他說，要實現這些措施，英國可能會在三年內借入1200億英鎊。

保羅・強生還表示，計劃是一次「大賭博」，錢被投進一個通膨仍然走高的經濟裡。不過，他表示，如果經濟增長「真的能跟上」，這些是「可控的」。

分析：《BBC》政治事務記者尼克・伊爾德利（Nick Eardley）

這不是迷你預算。這是激進的減稅經濟干預，是一次重大的方案調整。鮑里斯・強生的稅務計劃已被丟棄。很多家庭將會省下一些錢，但是一些最大的稅務減免將是給那些最高薪的人。而這將會花掉很多錢。

在財政大臣的算盤裡，這是值得的。人們需要幫助支付賬單，而減稅將會刺激增長。如果你提振了經濟，將會有更多的稅收，然後這會幫助在中期支付債務。但是很多人懷疑這會不會奏效。

資深保守黨人多個月來一直在警告，指這一策略是錯誤的，將會令未來的世代被債務所累。反對黨認為，政府為富人減稅是優先級設定錯誤，應該從能源公司利潤的暴利稅中籌錢。

財政部未有表示，預期會在什麼時候達到經濟增長的目標。但是財政大臣決心推進這項激進的政策轉向。最大的問題是：它會奏效嗎？

工黨形容，克沃滕的講話是「承認12年的經濟失敗」。「保守黨人不能夠解決生活成本的危機，保守黨人就是生活成本的危機，而我們的國家再也受不了他們了，」影子財政大臣蕾切爾・裡夫斯（Rachel Reeves）說。

「財政大臣今天表明了，他的優先給了哪些人。這不是增長計劃，是一個獎賞已富者的計劃。是回到過去的下滲（涓滴／trickle－down）經濟時代，是讓未來倒退，不是一個勇敢的新時代。」

自由民主黨黨魁愛德・戴維（Ed Davey，戴宏）表示：「這是億萬富豪的預算案，顯示了保守黨完全脫離了那些苦於負擔賬單的家庭。」

衰退並非「不可避免」

在減稅方案宣布時，金融市場立即產生反應，英鎊匯率和英國股市同時下挫。但是，克沃滕表示，他的減稅計劃對各個收入等級是「公平」的。

在接受《BBC》政治事務編輯克里斯・梅森（Chris Mason）訪問時，財政大臣表示：「我完全不認為這是一次賭博。」「在我看來，堅持原有的路線才是賭博。」他堅稱，不減稅，繼續奉行前任首相強生的方向，風險更大。「所以我們必須要做的是重啟，重新考慮」克沃滕說。

就工黨的批評他回應指，「迷你預算」不是承認失敗，而英倫銀行預測的衰退也「並非不可避免」。但是，他說：「我們也承認我們能夠做得更好。」

他表示，減稅、取消國民保險提高的計劃以及對家庭能源賬單提供支持將會「幫助社會裡最脆弱的人群度過一段艱難時期」。

在被問到英國經濟是否正在衰退時，克沃滕表示，雖然英倫銀行這樣描述，但是他認為就算有衰退也是小幅度的，而他希望「我們會反彈並增長」。被追問時，他拒絶確認英國經濟是否在衰退。

年度公布經濟預測