俄羅斯軍事動員令引發出走、抗議潮，普亭簽新法逃兵重判10年、自願投降15年
我們想讓你知道的是
動員令除了引發出走、抗議潮，徵兵官員向錯誤對象發送徵召文件，更罕見引來親克里姆林宮官媒新聞從業人員的批評。有報導指出，一些不具軍事經驗或已過徵兵年齡的男性收到徵召文件，加劇了民間憤怒情緒。
（中央社）俄羅斯頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，國內掀起抗議潮，24日晚間有740多人遭拘留。同日普亭（Vladimir Putin）簽署一項法案，對逃兵和「自願」投降者分別課以最高10年和15年的重刑。
- 俄又用伊朗無人機襲敖德薩，烏飛彈襲赫松傳釀2死
烏克蘭25日表示，南部港口城市敖德薩（Odessa）又遭俄羅斯以伊朗製的無人機攻擊。俄國23日才用伊朗製的無人機攻擊敖德薩，造成兩名平民死亡。
另一方面，在俄軍占領的烏國南部赫松市（Kherson），親俄當局指控基輔軍隊25日以飛彈空襲一間飯店，造成兩人死亡。死者包括立場親俄的烏克蘭前議員卓拉夫科（Oleksiy Jouravko）。
- 俄揚言動用核武，烏克蘭：斷難容忍
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，克里姆林宮說可能使用核武，令人「絕對無法接受」，基輔不會屈服。
另外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）自2月俄烏戰爭爆發後不久，便要求提供武器給烏克蘭。他提到以色列的鐵穹系統（Iron Dome），此一系統經常用於攔截巴勒斯坦武裝分子在加薩走廊（Gaza）發射的火箭。
澤倫斯基說：「我不知道以色列發生了什麼事。坦白說，我很震驚，因為我不明白他們為什麼不能提供防空系統給我們。」
- 傳俄國欲納入烏東占領區
俄羅斯官方《塔斯社》（TASS）引述匿名消息人士報導，俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）可能於29日討論一項法案，要將在烏克蘭的占領區併入俄國。
莫斯科在烏克蘭4個被占領區發起入俄公投，基輔當局和西方國家對此表達譴責，並指公投作假，矢言不承認投票結果。占領區親莫斯科當局已明確表示，他們認為投票已成定局。
俄羅斯《國際傳真社》（Interfax）引述一名知情人士說法報導，俄羅斯上議院也可能在同一天考慮這項法案。
俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）宣稱，正在舉行入俄公投的烏克蘭地區若被莫斯科兼併，將得到俄國「全面保護」。
- 俄動員令嚇跑百姓，官媒高層也罕見動怒
俄羅斯邊境官員承認，莫斯科當局日前頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，有大量車潮試圖跨越邊境前往喬治亞。而根據《路透社》，21日以來，人們為了跨越邊境進入蒙古、哈薩克、芬蘭或喬治亞，不惜排上好幾小時的隊伍。
動員命令也促使俄國各地民眾上街抗議。根據獨立監督組織OVD-Info資料，21日當天全俄羅斯38個城鎮有超過1300名抗議民眾遭逮捕，24日晚間從聖彼得堡（St. Petersburg）到西伯利亞（Siberia）的逾30座城鎮有740多人遭拘留。
動員令除了引發出走、抗議潮，徵兵官員向錯誤對象發送徵召文件，更罕見引來親克里姆林宮官媒新聞從業人員的批評。有報導指出，一些不具軍事經驗或已過徵兵年齡的男性收到徵召文件，加劇了民間憤怒情緒。
俄羅斯國會上下兩院議長25日就一系列與動員有關的投訴，敦促地區官員掌握情況並迅速解決引發眾怒的「過度行為」。
無人機拍攝的影片顯示前往俄羅斯與喬治亞邊境管制點的車流，在普亭宣布動員令後，許多俄羅斯人選擇離開前往其他國家：
- 俄對逃兵和自願投降者課重刑
俄羅斯總統普亭3天前宣布為烏克蘭戰事「局部」動員後，24日又簽署一項法案，對逃兵和「自願」投降等戰時行為分別課以最高10年和15年的重刑。
基於道德或宗教原因拒服兵役者，則可能面臨長達3年的牢獄之災。新法也規定，在戰時和動員期間搶劫者，最高可處15年徒刑。
普亭也簽署另一項法案，規定非俄羅斯人若加入俄國軍隊，就更容易獲得俄國公民身分。
- 澤倫斯基勸降俄軍
澤倫斯基24日晚間發表談話，向俄羅斯人喊話，稱普亭故意「讓公民去送死」。
《法新社》報導，澤倫斯基用俄語勸降莫斯科軍隊，他說，「你們將受到文明對待……沒有人會知道你們投降的狀況」，「拒絕徵召，總好過以戰犯身分客死異鄉。寧可逃避可恥的動員，也不要因參與侵略戰爭而受傷殘廢，之後還要在法庭上被追究責任」。
俄羅斯剛頒布部分動員令之際，俄國國防部24日宣布，已免除國防部副部長布加柯夫（Dmitry Bulgakov）的職務。他是俄軍掌管後勤的最高層級將領，烏軍最近取得進展，暴露出俄軍面臨嚴重後勤問題。
- 俄外長批西方意圖摧毀俄羅斯
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）24日就烏克蘭戰爭嚴厲批評西方國家，他告訴聯合國，美國及其盟國正尋求「摧毀」俄羅斯。
拉夫羅夫在聯合國大會演講中說：「西方官方對俄羅斯的恐懼前所未見，其規模讓人嘖嘖稱奇。」「他們不諱言要讓我們的國家遭受軍事失敗，也不掩飾摧毀和分裂俄羅斯的意圖。」
西方領導人連日譴責俄羅斯入侵烏克蘭之後，拉夫羅夫利用在聯大發言的機會，回擊以華盛頓為首對莫斯科的施壓。
- 又有7艘穀物船離開烏克蘭港口
烏克蘭基礎建設部表示，25日又有7艘載著農產品的船舶離開烏克蘭港口，自聯合國斡旋的黑海（Black Sea）運輸通道在8月初生效後，累計已有218艘穀物船從烏國港口啟程。
基礎建設部在臉書（Facebook）貼文表示，透過穀物通道運輸的農產品總量已來到485萬公噸。
烏克蘭是重要的農業生產國，俄羅斯2月24日入侵後，烏國一度無法從黑海出口，直到穀物協議生效。這份協議承諾讓載運穀物的船隻安全通行。
新聞來源
延伸閱讀
- 普亭下令二戰以來首次動員，向西方發出核戰威脅，引發全國各地示威、逾1300人被逮
- 俄媒揭普亭動員令「不是30萬人，是100萬人」，歐洲鄰國如何因應「俄羅斯逃難潮」？
- 普亭前顧問：俄羅斯最新徵召30萬人投入烏克蘭戰場的決定，是受到習近平影響
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
遠傳子公司-數聯資安助企業厚植資安能量，降低數位營運風險，邁向永續發展
我們想讓你知道的是
過往除了政府、金融及電信等特定產業，企業對於資安的投資相對保守。隨著上市櫃公司指引的修正將規範逐步擴大到各級產業，加上各種勒索攻擊等事件頻傳，大型企業尤其電子製造業，對資安風險的重視與需求也明顯上升。
法規驅動資安投資升溫，供應鏈數位化的資安缺口引關注
成立於2004年的數聯資安，擁有全台首座企業級資安監控中心（SOC），2009年成為遠傳100%子公司後，整合集團豐富資通訊網路資源，提供專業資安監控、檢測、治理等解決方案及顧問服務，成為企業數位轉型路上最可信賴的資安夥伴。
數聯資安總經理李明憲觀察，近來企業關注的供應鏈資安議題主要有兩個面向，一個是從技術面去應對供應鏈上下游數位化串聯所形成的間接攻擊威脅，以及軟體開發來源是否被內植惡意軟體而形成的資安缺口；加上疫情以來大量遠距工作引發的資安風險，「零信任（Zero Trust）架構概念」也受到更多產業的重視。
資安長首重理解企業商業價值，從管理面完善風險排序與資源配置
另一個面向則是管理面，去年底金管會公告要求111家第一級上市公司設置資安長與專責人員，並且對資訊資產盤點、資安管理制度的建立稽核等都有完整規範，帶動了企業的剛性需求，加上資訊與通信科技（ICT）、半導體等供應鏈受到國際大廠客戶的要求，因此今年以來導入ISMS資訊安全管理制度／ISO27001認證受到高度詢問。
李明憲建議，企業應洞悉資安指引背後的意義：資安就是風險管控，當資源有限，要找出最優先防護的重要資產，並每年重新盤點風險來源。例如企業因應疫情從實體通路轉進電子商務，當營運模式改變，資安的重點就應有所調整。
由此來看，企業如何找到合適的資安長？李明憲也建議，「技術純熟非首要考量，資安長應對企業的商業營運模式有充分理解，能據此定義風險來源並排序重要性，進而作資源配置和建立制度。」以製造業來說，重要資產可能在運營科技（OT）端，不在資訊科技（IT）的管轄範圍，因此資安長要跳脫傳統IT的框架，從更高點來思考風險和資源配置。
破除迷思：資安非零和遊戲，未來靠AI大數據應對進化的風險
李明憲也提醒，過去的思維可能以為投入資安防護就不會發生事件，但進入到數位化與物聯網的時代，資安風險範圍太廣，佈防成本相對提高，因此最重要的還是損失要可控管。
隨著風險不斷進化，李明憲也期許數聯資安結合母公司遠傳的「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」策略，針對數量龐大的資安事件及警告，運用大數據的整合關聯分析，並透過AI機器學習來偵測異常行為，及早找到潛藏的風險和威脅來源，以差異化的解決方案，成為資安託管服務供應商的領導者。
- 免費諮詢資安服務：https://fetnet.tw/VNEGPx0KN7
- 了解更多遠傳資安服務：https://fetnet.tw/Nkowx50KN2
本文章內容由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。