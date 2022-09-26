艾米尼之死：面對抗議浪潮伊朗政府矢言「絕不寬貸」，改革派呼籲解散宗教警察、解除裝束規定
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這場伊朗近3年來最大規模的抗議活動是由女性領導，起因並非典型的政治或經濟不滿，而是對伊朗伊斯蘭共和國基於性別且嚴格執行的服裝規定感到憤怒而引爆。
面對婦女領頭抗議浪潮，伊朗矢言「絕不寬貸」
（中央社）伊朗司法總監艾杰（Gholam Hossein Mohseni Ejei）今天（當地時間25日）警告，對於因庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）遭「宗教警察」羈押後死亡所引發撼動全國的動亂浪潮，當局對帶頭煽動者「絕不寬貸」。
法新社報導，在9個晚上爆發示威和街頭衝突後，艾杰呼應極端保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）更早之前的評論，做出上述強硬表態。
據官方統計，連日來的示威衝突已至少造成41人死亡，其中大部分是抗議者，但也有安全部隊成員。人權組織稱實際死亡人數更高。
伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站稱，艾杰強調對「暴亂」的核心煽動者需要採取果斷行動，絕不寬貸。
這場伊朗近3年來最大規模的抗議活動是由女性領導，起因並非典型的政治或經濟不滿，而是對伊朗伊斯蘭共和國基於性別且嚴格執行的服裝規定感到憤怒而引爆。
艾米尼於9月13日被捕，罪名是涉嫌違反佩戴頭巾的規定。伊朗也禁止穿著帶有破洞的牛仔褲和色彩鮮豔的衣服等。
艾米尼於9月16日於關押期間身亡，引發連夜抗議示威和暴動，至今已有數百名示威者、改革派活動人士和記者被捕。
伊朗將這次動亂歸咎於「外國陰謀」。伊朗外交部今天表示，已就倫敦波斯語媒體「慫恿動亂」以及挪威國會議長「沒有建設性的評論」，召見英國和挪威兩國大使。
伊朗還舉辦多場大型集會，捍衛頭巾和保守價值觀，並於今天在首都德黑蘭市中心的革命廣場舉行一場支持政府的集會。
艾米尼之死掀怒火，伊朗改革派政黨籲解除裝束規定
經過連續8晚的抗議活動，伊朗主要的改革派政黨今天呼籲結束自1983年以來對女性實施的強制性伊斯蘭裝束規定。
法新社報導，22歲庫德族女子艾米尼疑因未戴好頭巾而被嚴格執法的宗教警察逮捕，並於9月16日在羈押期間死亡之後，伊斯蘭伊朗人民黨聯盟（The Union of Islamic Iran People's Party）呼籲解散負責執行裝束規定的宗教警察。
由前改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）前幕僚領導的伊斯蘭伊朗人民黨聯盟呼籲當局，「準備好法律要件來廢除強制戴頭巾的法律。」
伊斯蘭伊朗人民黨聯盟雖是合法政黨，卻被排除在權力走廊之外。這個政黨表示，伊朗應宣布「正式結束宗教警察的執法行動」，並「給予人民進行和平示威的自由」。
伊斯蘭伊朗人民黨聯盟表示，應該成立「超然的委員會」來調查艾米尼之死，並敦促「立即釋放近期被扣留的人士」。
根據1983年、即伊朗伊斯蘭革命後4年的法律，所有女性，無論信仰或國籍，在公共場合都必須用頭巾遮住頭髮，穿著寬鬆的長袍和褲子。
新聞來源
延伸閱讀
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- 伊朗大規模示威延燒全國，總統萊希又以「未戴頭巾」為由臨時取消《CNN》女主播專訪
- CNN女記者因拒戴頭巾遭伊朗總統拒絕專訪，艾曼普：歷任伊朗總統從未提此要求
- 伊朗女子頭巾沒戴好遭警打死，民眾憤怒連日示威至少已8死，加劇建制派與庫德族緊張關係
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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