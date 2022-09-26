環保人士稱富國發展經濟衝擊氣候得「賠償」，聯合國裁決澳洲應補償島嶼原住民
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倡議者指出，南方世界（Global South）最易承受災變的國家，最不用為氣候變遷負責，例如巴基斯坦排放的溫室氣體占全球不到1%，而20國集團（G20）排放量卻占了全球8成。國際上目前因應氣候變遷的方式為「減緩」（mitigation）與「調適」（adaption），前者係指減少溫室氣體，後者則是改變體制和改善基礎建設，來因應積重難返的氣候變遷。
（中央社）巴基斯坦今（2022）年的洪災促使環保人士加強要求製造汙染的富國補償開發中國家，因富裕國家大量使用化石燃料來發展經濟，窮國卻承受了氣候危機造成的毀滅性衝擊。
《法新社》報導，目前各界偏好使用「損失與損害」（loss and damage）償付一詞來形容這項概念，但一些倡議人士希望將這項議題進一步塑造成「氣候賠償」（climate reparations）。
環團除了使用更強硬的用語，也要求取消窮國債務。這些國家花費大筆預算來償還外債，而不是把錢用於加強自身韌性，來因應環境快速變遷。
曾為巴基斯坦進行氣候協商的比利時氣候行動人士甘尼（Meera Ghani）告訴《法新社》：「歷史上不只有工業革命導致排放和碳汙染增加的先例，還有殖民主義歷史，以及擷取資源、財富、勞力的歷史。氣候危機是連鎖壓迫體系的一種表現形式、是一種殖民主義形式。」
這種想法可回溯至數十年前，起初推動者是易受海平面上升影響的小型島國，但巴基斯坦今夏因空前雨季降雨釀成災難性洪患，為此想法再添動力。
巴國洪災造成近1600人死亡、數以百萬計的人流離失所，經濟拮据的巴基斯坦政府預估損失金額約300億美元（約新台幣9542億元）。
倡議者指出，南方世界（Global South）最易承受災變的國家，最不用為氣候變遷負責，例如巴基斯坦排放的溫室氣體占全球不到1%，而20國集團（G20）排放量卻占了全球8成。
國際上目前因應氣候變遷的方式為「減緩」（mitigation）與「調適」（adaption），前者係指減少溫室氣體，後者則是改變體制和改善基礎建設，來因應積重難返的氣候變遷。
提倡「損失與損害」償付的人，不只要求提供調適用的融資，也要求補償各國無法承擔的多重氣候衝擊。然而當前就算是比較溫和的調適融資目標也欲振乏力。
先進經濟體曾經同意要在2020年前，提供低開發國家1000億美元。這份承諾食言了，而且已調度的資金大多是以貸款形式而來。
美國印第安納州聖母大學（University of Notre Dame）環境與和平研究助理教授哈雅特（Maira Hayat）說：「我們的出發點是，北方世界（Global North）須為地球今日的狀態負起大部分責任。」
「製造很少溫室氣體的國家為何應該向他們開口求援？而且主要形式還是附帶繁重還款條件的貸款？」
「如果這種說法讓某些人不開心，下一步應該去研究可能原因——他們是質疑歷史嗎？抑或是接受某些歷史過往，會對現在造成影響？」
然而倫敦國王學院（King's College London）批判地理學教授穆斯塔法（Daanish Mustafa）認為，這種說法「除了修辭上占上風，沒什麼作用」。
穆斯塔法常將世界當前的困境歸咎於北方世界，但他也說，巴基斯坦領導階層的行動及其選擇的政策，加劇了這場洪水和其他災難，要推動寬恕他們的說法，他抱持謹慎態度。
世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）的氣候科學家也發現，氣候變遷可能導致了巴基斯坦洪水，但「人類聚落、基礎建設（民宅、建築物、橋梁）、農地太接近氾濫平原」和其他在地因素，也促成了毀滅性衝擊。
穆斯塔法說，巴基斯坦本國排放量在全球占比雖低，仍舊快速增加，且好處流向少數菁英，巴國應該追尋低碳的替代發展道路，而非「模仿西方」並使自身受害。
氣候變遷衝擊澳洲海島原住民，聯合國裁決應補償
（中央社）聯合國人權事務委員會（UN Human Rights Committee）裁決，澳洲未適當保護島嶼原住民不受氣候變遷影響，侵犯他們的權利，下令坎培拉政府補償。
《法新社》報導，托勒斯海峽島民（Torres Islanders）數年前投訴，稱澳洲未採取行動因應氣候變遷，如升級島上防波堤、減少排放溫室氣體等。聯合國人權事務委員會日前做出有利他們的開創性決定。
委員會在23日公布的決定中表示：「澳洲未適當保護托勒斯海峽島嶼原住民對抗氣候變遷的負面衝擊，侵犯了他們享有自身文化，以及私人生活、家庭、住家不受隨意干預的權利。」
投訴者是8名澳洲國民和他們的6個小孩，全為澳洲托勒斯海峽4個低窪小島的原住民。他們在2019年投訴時主張，天氣變化模式已直接傷害他們的生計、文化和傳統生活方式；嚴重洪水摧毀家族墓地，導致島上人類遺骸四散。
他們也主張，氣候變遷帶來豪雨和風暴，危害土地和樹木，使得傳統漁撈和農務可獲得的食物減少。
申訴人當年表示：「海水進逼已危害住家、毀損墳地和文化上的聖地。許多島民擔心，若不緊急行動，自己的島嶼可能在有生之年消失。」
聯合國人權事務委員會內18名獨立專家負責監督「公民與政治權利國際公約」（International Covenant on Civil and Political Rights）執行。委員會認定在本案中，澳洲違反公約兩項條款，並呼籲澳洲「完善賠償公約權利受侵犯的個人」。
聯合國人權事務委員會的意見和建議不具約束力，但對聲譽的影響舉足輕重。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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資料怎麼自己動？公部門的數位轉型，「數位治理」讓報稅、補助申請更簡單！
我們想讓你知道的是
隨著數位發展部的正式成立，臺灣公部門的數位轉型也邁入全新階段。我們透過專訪數位發展部數位政府司的王誠明司長，帶大家認識臺灣「數位治理」發展的前世今生，以及如何應用「MyData」串聯、應用既有資料，改變我們的日常生活！
資通訊科技的日新月異驅動社會飛速發展，無論日常購物、娛樂消遣甚至是人際互動，網路與各式數位服務幾乎滿足了現代人生活過半的需求。在這樣的背景之下，不只企業緊緊跟隨數位轉型浪潮，積極開展創新技術與服務，政府部門也開始導入資料及數據分析技術，善用「數位治理」驅動公共服務模式的變革，重塑民眾對於政府服務的想像。未來數位治理不只是要讓民眾申請資料更簡便，更希望能透過資料讓企業創新，同時也做到提供客製化個人服務的目標。
從資料應用發展創新服務，結合數位科技打造公私協力的智慧政府
我們一定都能有感數位治理帶來的改變，在2021年面對新冠疫情時推出的口罩供需資訊平台、健保快易通APP、健康存摺等的整合應用服務，我們多多少少都有用過。前者透過釋出口罩庫存量及特約藥局等開放資料，促成公部門與民間社群的協力合作，將「資料」轉化成簡易使用、更新即時的便民服務，讓大家知道可以到哪裡去買口罩；後者則整合臺灣健保系統，透過數位技術將資料公開及串聯，打造創新健康平台，不只個人就醫、查詢更加方便，也奠定了後續數位醫療服務的發展基礎。
不只是民眾有感，從國際評比的角度來看，在2021年早稻田大學與國際資訊長協會（International Academy of CIO, IAC）合作辦理的世界各國政府數位評比中，臺灣在全球64個主要經濟體中排名第10名，較2020年進步1名，在整體國際中表現也算前段班。
那政府是從什麼時候開始數位化的呢？源頭可以追溯到1998年時推動的「電子化政府計畫」。長期投身電子化政府計畫的規劃與推動的數位發展部數位政府司司長王誠明回憶道：
「那時政府發展許多大型網路、服務資訊上網等基礎建設，並將戶政、地政等民生領域的人工服務流程優化為電子化的線上服務，過程累積了不少可應用的資料庫及大型資訊系統；到了2017年，安全傳輸、資訊分析整合等技術也漸漸成熟，國內外都意識到『資料』是提供服務的重要元素，於是政府便開始更著重於資料的分析與應用。」
從那時起，政府秉持著讓民眾參與政府運作的開放精神，展開「服務型智慧政府推動計畫」，以民眾關切議題的數位服務為優先項目，透過開放高應用價值資料與即時分析技術，提供民間資料應用的空間，或是由機關主動開發相關服務，不只對外增強政府的公共服務能力，對內也改善民主治理的運作機制，回應整體社會的數位化需求。
資料運用思維轉變：「資料治理」作為政策發展方針
王誠明司長特別強調，雖然電子化政府與智慧化政府乍看都是透過電子產品及數位技術加速政府服務，但在執行思維上卻有根本性的差別。傳統的政府服務多半從「公共事務管理」的角度思考，例如報稅、戶政、地政等，都朝向便於管理者管理的角度去開發；但在智慧化政府的發展觀念中，政府反而會站在民眾的角度思考，利用資料開放與分析技術等方式，鼓勵公私單位開發更多數位服務。例如過去政府開放實價登錄、公車路線、空氣品質等即時資料，衍生出實價登錄地圖、台北等公車等多元應用的APP，這些都是透過資料治理來滿足民眾生活需求的最佳範例。
隨著資料治理概念的深化，臺灣Open Data的服務也逐漸成熟，甚至在英國開放知識基金會（OKFN）的開放資料國際評比中獲得世界第一的殊榮。於是2015年，國發會從「賦權」概念出發、強調資料作為精準數位服務的基礎，打造「數位服務個人化」（MyData）資料自主服務，以「民眾自主決定資料如何使用、給誰用」的核心精神，打開政府服務的里程碑。
在過去，若民眾要到銀行辦理開戶或貸款等業務時，會因需要出示相關證明，所以得耗費許多時間往返機關與銀行辦理。如今透過MyData平台，辦理者經過不同等級的身分驗證後，就能即時將指定資料傳輸給指定機關，而且過程中民眾也可以隨時追蹤，知道資料傳到什麼地方、被誰使用；倘若資料不慎被盜用，民眾也能第一時間收到簡訊和Email通知來即時處理。
MyData平台的服務不只強化食醫住行育樂等民生領域的數位服務，王誠明司長也說，當中央與地方整合成熟之後，也希望跨足私部門，從監管力道強的金融產業開始，漸漸延伸至監管力道較弱，卻與民生息息相關的產業（如醫療），甚至期待在最終階段引入AI服務，落實資料智慧應用。舉例來說，未來民眾失業時只要告訴政府「我失業了」，MyData平台就能主動查詢、分析民眾同意開放的資料，藉由資料彙整及AI分析的智慧服務，主動回饋民眾如何申請補助、提供就業輔導等個人化建議。
由內而外深化數位治理，組織再造迎擊轉型挑戰
當政府則從「資料」的角度出發，打造新型態的公共服務模式時，「資料」不只化身為政府或企業組織間最珍貴的資產，也成為一切數位服務發展根基。不過，成千上萬的資料該如何妥善的管理、安全的傳輸、合法的應用，也成為智慧化政府發展過程的關鍵課題。對此，王誠明司長也坦言，這正是政府在轉型過程中面臨的三大挑戰：機關本身思維與行事風格的轉變、跨機關間資料傳輸的法律規範適用性，以及資料本身的個資保護問題。
所以如今政府透過組織再造，成立位階更高、權責更集中的「數位發展部」，把過去可能分別是通傳會、經濟部、國發會資管處、行政院資安處在做的事情重新整合，回應這些轉型過程中跨機關、跨領域的複雜問題，讓轉型過程中無論公私部門都有可以共同討論、解決問題的夥伴。
「數位轉型其實是一個持續的過程，它不是像轉骨一樣瞬間。它是一個持續的滾動調整，根據社會需要和當下技術，讓服務做得更好。」
王誠明司長也說，正因轉型是漫長的過程，所以數位發展部的角色就是在調整過程中能靈活運作、協調合作的機關，讓無論技術、制度、法律等層面的政府服務都能與資安會緊密結合，正確導入數位治理制度，落實資安與個資保護。
持續落實、不斷提升：數位治理永無止境
最後，王誠明司長也強調，深化數位治理不只該思考如何運用數位服務提升機關效能，也包含怎麼找出社會中沒能力使用數位服務的人，並給予幫助。若要達成這樣的目標，倚靠的就不只是技術成長，還包含整體數位環境的建置。仔細觀察臺灣社會近年的轉變，就能發現不少相似的痕跡──越來越多的數位服務不只作為應用的工具，深化公共服務效率及公民參與的可能性，還能打破傳統框架，成為新興的溝通媒介，建立公私部門之間不同的協力模式；更甚至我們還能從視訊看診、健康存摺等疫情應對措施中學習，也相信未來國家再度面臨困難或風險時，在數位治理的增能之下，可以更快速的恢復，並透過完善的數位工具解決難題，從中學習並不斷的強化精進。
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