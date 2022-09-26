環保人士稱富國發展經濟衝擊氣候得「賠償」，聯合國裁決澳洲應補償島嶼原住民

（中央社）巴基斯坦今（2022）年的洪災促使環保人士加強要求製造汙染的富國補償開發中國家，因富裕國家大量使用化石燃料來發展經濟，窮國卻承受了氣候危機造成的毀滅性衝擊。

《法新社》報導，目前各界偏好使用「損失與損害」（loss and damage）償付一詞來形容這項概念，但一些倡議人士希望將這項議題進一步塑造成「氣候賠償」（climate reparations）。

環團除了使用更強硬的用語，也要求取消窮國債務。這些國家花費大筆預算來償還外債，而不是把錢用於加強自身韌性，來因應環境快速變遷。

曾為巴基斯坦進行氣候協商的比利時氣候行動人士甘尼（Meera Ghani）告訴《法新社》：「歷史上不只有工業革命導致排放和碳汙染增加的先例，還有殖民主義歷史，以及擷取資源、財富、勞力的歷史。氣候危機是連鎖壓迫體系的一種表現形式、是一種殖民主義形式。」

這種想法可回溯至數十年前，起初推動者是易受海平面上升影響的小型島國，但巴基斯坦今夏因空前雨季降雨釀成災難性洪患，為此想法再添動力。

巴國洪災造成近1600人死亡、數以百萬計的人流離失所，經濟拮据的巴基斯坦政府預估損失金額約300億美元（約新台幣9542億元）。

倡議者指出，南方世界（Global South）最易承受災變的國家，最不用為氣候變遷負責，例如巴基斯坦排放的溫室氣體占全球不到1%，而20國集團（G20）排放量卻占了全球8成。

國際上目前因應氣候變遷的方式為「減緩」（mitigation）與「調適」（adaption），前者係指減少溫室氣體，後者則是改變體制和改善基礎建設，來因應積重難返的氣候變遷。

提倡「損失與損害」償付的人，不只要求提供調適用的融資，也要求補償各國無法承擔的多重氣候衝擊。然而當前就算是比較溫和的調適融資目標也欲振乏力。

先進經濟體曾經同意要在2020年前，提供低開發國家1000億美元。這份承諾食言了，而且已調度的資金大多是以貸款形式而來。

美國印第安納州聖母大學（University of Notre Dame）環境與和平研究助理教授哈雅特（Maira Hayat）說：「我們的出發點是，北方世界（Global North）須為地球今日的狀態負起大部分責任。」

「製造很少溫室氣體的國家為何應該向他們開口求援？而且主要形式還是附帶繁重還款條件的貸款？」

「如果這種說法讓某些人不開心，下一步應該去研究可能原因——他們是質疑歷史嗎？抑或是接受某些歷史過往，會對現在造成影響？」

然而倫敦國王學院（King's College London）批判地理學教授穆斯塔法（Daanish Mustafa）認為，這種說法「除了修辭上占上風，沒什麼作用」。

穆斯塔法常將世界當前的困境歸咎於北方世界，但他也說，巴基斯坦領導階層的行動及其選擇的政策，加劇了這場洪水和其他災難，要推動寬恕他們的說法，他抱持謹慎態度。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）的氣候科學家也發現，氣候變遷可能導致了巴基斯坦洪水，但「人類聚落、基礎建設（民宅、建築物、橋梁）、農地太接近氾濫平原」和其他在地因素，也促成了毀滅性衝擊。

穆斯塔法說，巴基斯坦本國排放量在全球占比雖低，仍舊快速增加，且好處流向少數菁英，巴國應該追尋低碳的替代發展道路，而非「模仿西方」並使自身受害。

氣候變遷衝擊澳洲海島原住民，聯合國裁決應補償

（中央社）聯合國人權事務委員會（UN Human Rights Committee）裁決，澳洲未適當保護島嶼原住民不受氣候變遷影響，侵犯他們的權利，下令坎培拉政府補償。

《法新社》報導，托勒斯海峽島民（Torres Islanders）數年前投訴，稱澳洲未採取行動因應氣候變遷，如升級島上防波堤、減少排放溫室氣體等。聯合國人權事務委員會日前做出有利他們的開創性決定。

委員會在23日公布的決定中表示：「澳洲未適當保護托勒斯海峽島嶼原住民對抗氣候變遷的負面衝擊，侵犯了他們享有自身文化，以及私人生活、家庭、住家不受隨意干預的權利。」

投訴者是8名澳洲國民和他們的6個小孩，全為澳洲托勒斯海峽4個低窪小島的原住民。他們在2019年投訴時主張，天氣變化模式已直接傷害他們的生計、文化和傳統生活方式；嚴重洪水摧毀家族墓地，導致島上人類遺骸四散。

他們也主張，氣候變遷帶來豪雨和風暴，危害土地和樹木，使得傳統漁撈和農務可獲得的食物減少。

申訴人當年表示：「海水進逼已危害住家、毀損墳地和文化上的聖地。許多島民擔心，若不緊急行動，自己的島嶼可能在有生之年消失。」

聯合國人權事務委員會內18名獨立專家負責監督「公民與政治權利國際公約」（International Covenant on Civil and Political Rights）執行。委員會認定在本案中，澳洲違反公約兩項條款，並呼籲澳洲「完善賠償公約權利受侵犯的個人」。

聯合國人權事務委員會的意見和建議不具約束力，但對聲譽的影響舉足輕重。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀