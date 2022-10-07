顛覆對旅遊的想像：埃及紅海度假小鎮的「可持續發展承諾」
我們想讓你知道的是
說實話，我想像中的埃及紅海之旅，是在溫暖、水晶般清澈的海水中游泳，發現充滿活力的珊瑚礁，周圍是色彩鮮艷的魚。儘管我能夠做到這一切，但最吸引我的並不是海洋美景，而是艾爾古納對可持續發展的承諾。這些垃圾桶非但沒有破壞這個埃及度假小鎮的自然美景，反而很受歡迎。
我坐在棕櫚樹的樹蔭下，目光掠過前方平靜的瀉湖水面，被一排貼著整齊標籤的陶土垃圾桶吸引住了。
說實話，我想像中的埃及紅海（Red Sea）之旅，是在溫暖、水晶般清澈的海水中游泳，發現充滿活力的珊瑚礁，周圍是色彩鮮艷的魚。儘管我能夠做到這一切，但最吸引我的並不是海洋美景，而是艾爾古納（El Gouna）對可持續發展的承諾。這些垃圾桶非但沒有破壞這個埃及度假小鎮的自然美景，反而很受歡迎。
2022年11月，第27屆聯合國氣候變化會議（通常被稱為COP27），將在海對岸的埃及著名度假勝地沙姆沙伊赫（Sharm El-Sheikh）舉行。許多遊客不知道，在紅海的西海岸，艾爾古納在締約方大會成立之前就開始關注可持續發展。
負責建造和管理艾爾古納的是，總部位於瑞士的歐瑞斯克姆開發公司（Orascom Development），該公司首席執行官奧馬爾・埃爾・哈馬姆西（Omar El Hamamsy）表示，「創建一個封閉的、自我維持的生態系統一直是艾爾古納的目標。」
1989年，埃及企業家兼歐瑞斯克姆工程師薩米赫・薩維里斯（Samih Sawiris）將艾爾古納構想為水邊田園別墅，它的名字來自阿拉伯語，意為「瀉湖」。
這是個恰當的名字：這個時髦的社區由度假者和居民組成，橫跨20個島嶼和綠松石色的瀉湖，由運河連接，兩旁是步道和沙灘。遊客可以在18家酒店中選一家住；在兩個高爾夫球場打球（用循環水灌溉，來自鎮上自己的脫鹽工廠）；做水上運動，如風箏衝浪、風帆衝浪或潛水；或者在艾爾古納電影節（下一次定於2022年10月）等盛事上與名人打成一片。
但它已經不僅僅是炫目的度假勝地。除了酒店和高爾夫球場，現在小鎮上還有醫院、圖書館、學校、大學和宗教場所，為約2.4萬居民服務。這個社區甚至有自己的埃及超級聯賽足球隊，艾爾古納足球隊（El Gouna FC）。
更重要的是，建成30多年來，這個小鎮一直因其對環境的承諾而受到稱讚。2014年，艾爾古納成為非洲和阿拉伯地區第一個獲得聯合國發起的全球綠色城市（Global Green Town）獎的城市，表彰在環境可持續性和綠色社區方面做出巨大努力，並取得進展。
在此之前，2007年，艾爾古納與埃及旅遊部、經濟合作與發展部（Egyptian Ministries of Tourism and Economic Cooperation and Development）以及商業旅遊運營商Travco和TUI合作，啟動（並作為試點地點）綠色之星酒店計劃（Green Star Hotel Initiative），這是中東地區第一個國家旅遊生態認證計劃。
這一舉措，旨在對抗埃及旅遊業迅速發展帶來的環境風險（如污染和加劇的水資源短缺）。埃爾・哈馬姆西指出，埃及「歷史上從未以可持續發展和環境友好的設計和建築為導向」。
作為艾爾古納的一名客人，我首先注意到，這裡有大量指定的回收點，這在埃及是相對罕見的。還有電動和太陽能嘟嘟車載著人們四處走動；以及2017年在非洲推出的首個電動自行車共享系統。
在努比亞風格的建築（旨在實現最大程度的被動制冷）中，我看到一些標識，要求我盡量減少使用水和洗滌劑，酒店房間裡有環保水龍頭，以減少水的使用量，而且刻意避免塑料吸管和包裝。
埃爾・哈馬姆西說，「我們認為最好的組合不是『當面說教』的方式，而是通過許多微實踐邀請客人加入我們的努力。」
但很多環保工作都是在幕後進行的。
加拿大阿爾岡昆學院（Algonquin College）接待與旅遊學院（School of Hospitality and Tourism）教授扎伊努布・易卜拉欣（Zainub Ibrahim），寫了一篇關於埃及紅海海岸旅遊發展與環境的論文，她說，這些措施包括「廢水處理廠、回收和固體廢物處理廠、使用當地的生物降解材料」。
更具體地說，這個度假小鎮有一個零廢物系統，這意味著85%以上的垃圾被重覆利用和回收；當我爬上梯子向下看它的廢水管理工廠的巨大水庫時，我看到了這個過程。
每天處理約6700立方米的廢水，主要用於灌溉。兩家海水淡化廠（其中一些是紅海上的首批海水淡化廠，另一家是第一家採用節能低溫海水淡化廠）滿足了艾爾古納95%的飲用水需求。
該鎮還有一個現場回收工廠，將所有的塑料轉化為垃圾袋、衣服和衣架；而且，我在一天午餐時發現，它40%的食物都來自當地。
艾爾古納農場在當中發揮了關鍵作用，生產橄欖油、大棗、霍霍巴油（用於皮膚和頭髮產品）、羊毛和肉類（遊客可以通過與酒店前台交談安排導覽旅遊）。
小鎮漁場的8個瀉湖提供新鮮的海鮮，而各種酒店花園種植香草和蔬菜：想想芬芳的百里香、羅勒、薄荷和香菜；大量的大蒜和葱；樹上掛滿了石榴，芒果和無花果。
度假村的環保精神，吸引著當地居民和具有生態意識的企業家。一天下午，我在碼頭旁的健身精品店裡逛時，遇到了當地健康美容品牌諾什克（Norshek）的聯合創始人諾什克・法茲（Norshek Fawzy）。
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誰說永續距離遠！掌握永續力三秘訣，人人都能成為永續生活家
我們想讓你知道的是
「永續」一詞可說是近來最夯的名詞，想要落實永續並非難事，只要把握永續力三秘訣：參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知做起，就能快速提升永續力！
一場突如其來的新冠疫情，讓充滿變動的大環境成為全人類的「新常態」，疫情讓世人看見，環境是人類最大的危機；隨著後疫時代來臨，站在關鍵重建點的我們，更要積極化危機為轉機，往前建設一個有韌性且永續的社會。因此當前除了要擴增永續的想像，不只是做環保，還要讓永續不該只是一種宣稱、一句口號，必須仰賴所有人在日常生活中的點滴實踐。
永續不是口號 涵養永續力三秘訣從生活領航
如今「永續」已成為全球企業顯學，然而真正的永續，卻不僅僅是政府、企業該付出努力，永續該被每個人落實在日常中，就像空氣、水一樣自然，就如同作家安娜．拉普(Anna Lappé)的名言：「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票。」
只要人人皆具備永續力，就能在日常生活中自然輕鬆地落實永續。
什麼是「永續力」呢？簡單來說，它是人類必備的關鍵素養，能引領大眾察覺問題、發展解方，以形塑更好的社會樣貌，是非常重要的關鍵能力。至於要如何涵養出如此重要的永續力，其實並不難，從參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知這些秘訣做起，就能快速建立起永續力！
培養永續力的第一步 從填寫「永續素養大調查」做起
有道是，「知己知彼，百戰百勝」，要涵養永續力，首先得從自己的永續力檢視起，花個十分鐘，參與「永續素養大調查」，了解自身對於永續議題的掌握度，就是重要的開始。
長期關注永續發展的星展銀行，攜手社企流及願景工程基金會，繼2021年發起全台第一個「永續素養大調查」，吸引萬人參與填答後，今年更加聚焦，以「永續力是你的超能力」為主軸，再度發起「永續素養大調查」，並結合專書、嘉年華等活動，以多元精彩內容邀請大眾一起涵養永續力。
有鑑於去年的調查結果，不少人將永續與環保劃上等號，為了擴大大眾對於永續的想像，並促進更多永續行動，這次的「永續素養大調查」，不僅聚焦包含ESG、淨零等關鍵名詞內涵，還包含像是全球 SDGs 指標完成概況、台灣國民法官上路、淨零轉型策略等國內外重要的永續發展政策及現況，填答也涵蓋教育、食農、氣候變遷、社會兼容等廣泛的永續議題，聚焦成為50 道題目，只要用喝一杯咖啡的時間，即可輕鬆完成填答，而填答完成後，還能免費兌換與抽獎獲得總價值超過 50 萬元的永續好禮！
向經典案例學習 展現為永續奮戰鬥士的星展隨行精神
再來，向經典的永續案例取經，是厚植實力的重要的作法。有鑑於此，星展銀行去年與社企流、願景工程基金會攜手推出永續生活家系列專訪，今年亦發起「風格生活，星展隨行」的品牌活動，邀請具社會影響力的風格生活家，與大家分享永續生活的實踐心法。
像是台灣與烏拉圭混血的知名Youtuber金魚腦，便以推廣「無塑」、「環保」議題大受矚目，平時也熱愛分享旅遊生活與跨國文化，今年更從環保的支持者，躍升為經營者，在台北開了一間「無包裝商店」實體店，店內選品也持續推廣永續理念。而零廢棄夫妻則是在面對身邊的舊物時，比起直接丟進垃圾桶，反而思考如何為它們創造新價值；萬秀洗衣店主理人張瑞夫，則是打造一個循環平台，幫助洗衣店業者可自主上架那些被遺忘、卻仍完好無缺、具清潔保障的衣物找到新歸屬，盼能開啟大眾對於舊衣的新想像。
這些案例，皆打破框架，擴大永續能在生活中實現的樣貌，而同為實踐永續的夥伴，星展銀行更以『與眾不同的銀行 (different kind of bank)』自我期許，要『更像為永續奮戰的鬥士( Eco-warrior )（為永續奮戰的鬥士）』，號召大眾一同響應，實踐永續！
不斷掌握新知 涵養充實永續力
至於最後的秘訣在於不斷掌握永續新知，為了讓資訊更加普及，也更能被大眾接受，星展銀行同樣展現創意，與社企流、願景工程基金會舉辦「永續力是你的超能力」策展，除了專題內容將聚焦台灣現況，精選「教育、食農、環境、社會兼容、城鄉發展」五大議題，推出議題指南與人物對談，為大家錨定議題、掌握永續新知外，也透過永續行動嘉年華的舉辦，邀請於長期於永續領域耕耘者，透過創新展覽、選物市集、未來論壇等多元方式，開啟對話交流及互動的大門，還有藉由專書收錄國際與台灣趨勢，並集結國內外、各類型單位的永續案例，作為公民或組織於生活和工作層面實踐的指南，帶大家輕鬆掌握永續新知。時代變動迅速下，擁有永續力，就是驅動社會變得更好的超能力！永續行動嘉年華將於 10 月 15 、16 日在華山文創園區舉辦，以輕鬆、有趣方式，為公民打造全方位的永續力。活動免費參與、即日起開放報名：https://bit.ly/3DDivEM