顛覆對旅遊的想像：埃及紅海度假小鎮的「可持續發展承諾」

我坐在棕櫚樹的樹蔭下,目光掠過前方平靜的瀉湖水面,被一排貼著整齊標籤的陶土垃圾桶吸引住了。

說實話,我想像中的埃及紅海(Red Sea)之旅,是在溫暖、水晶般清澈的海水中游泳,發現充滿活力的珊瑚礁,周圍是色彩鮮艷的魚。儘管我能夠做到這一切,但最吸引我的並不是海洋美景,而是艾爾古納(El Gouna)對可持續發展的承諾。這些垃圾桶非但沒有破壞這個埃及度假小鎮的自然美景,反而很受歡迎。

2022年11月,第27屆聯合國氣候變化會議(通常被稱為COP27),將在海對岸的埃及著名度假勝地沙姆沙伊赫(Sharm El-Sheikh)舉行。許多遊客不知道,在紅海的西海岸,艾爾古納在締約方大會成立之前就開始關注可持續發展。

負責建造和管理艾爾古納的是,總部位於瑞士的歐瑞斯克姆開發公司(Orascom Development),該公司首席執行官奧馬爾・埃爾・哈馬姆西(Omar El Hamamsy)表示,「創建一個封閉的、自我維持的生態系統一直是艾爾古納的目標。」

1989年,埃及企業家兼歐瑞斯克姆工程師薩米赫・薩維里斯(Samih Sawiris)將艾爾古納構想為水邊田園別墅,它的名字來自阿拉伯語,意為「瀉湖」。

這是個恰當的名字:這個時髦的社區由度假者和居民組成,橫跨20個島嶼和綠松石色的瀉湖,由運河連接,兩旁是步道和沙灘。遊客可以在18家酒店中選一家住;在兩個高爾夫球場打球(用循環水灌溉,來自鎮上自己的脫鹽工廠);做水上運動,如風箏衝浪、風帆衝浪或潛水;或者在艾爾古納電影節(下一次定於2022年10月)等盛事上與名人打成一片。

但它已經不僅僅是炫目的度假勝地。除了酒店和高爾夫球場,現在小鎮上還有醫院、圖書館、學校、大學和宗教場所,為約2.4萬居民服務。這個社區甚至有自己的埃及超級聯賽足球隊,艾爾古納足球隊(El Gouna FC)。

Photo Credit: Reuters / BBC News 酒店鼓勵遊客減少用水量

更重要的是,建成30多年來,這個小鎮一直因其對環境的承諾而受到稱讚。2014年,艾爾古納成為非洲和阿拉伯地區第一個獲得聯合國發起的全球綠色城市(Global Green Town)獎的城市,表彰在環境可持續性和綠色社區方面做出巨大努力,並取得進展。

在此之前,2007年,艾爾古納與埃及旅遊部、經濟合作與發展部(Egyptian Ministries of Tourism and Economic Cooperation and Development)以及商業旅遊運營商Travco和TUI合作,啟動(並作為試點地點)綠色之星酒店計劃(Green Star Hotel Initiative),這是中東地區第一個國家旅遊生態認證計劃。

這一舉措,旨在對抗埃及旅遊業迅速發展帶來的環境風險(如污染和加劇的水資源短缺)。埃爾・哈馬姆西指出,埃及「歷史上從未以可持續發展和環境友好的設計和建築為導向」。

作為艾爾古納的一名客人,我首先注意到,這裡有大量指定的回收點,這在埃及是相對罕見的。還有電動和太陽能嘟嘟車載著人們四處走動;以及2017年在非洲推出的首個電動自行車共享系統。

在努比亞風格的建築(旨在實現最大程度的被動制冷)中,我看到一些標識,要求我盡量減少使用水和洗滌劑,酒店房間裡有環保水龍頭,以減少水的使用量,而且刻意避免塑料吸管和包裝。

埃爾・哈馬姆西說,「我們認為最好的組合不是『當面說教』的方式,而是通過許多微實踐邀請客人加入我們的努力。」

但很多環保工作都是在幕後進行的。

加拿大阿爾岡昆學院(Algonquin College)接待與旅遊學院(School of Hospitality and Tourism)教授扎伊努布・易卜拉欣(Zainub Ibrahim),寫了一篇關於埃及紅海海岸旅遊發展與環境的論文,她說,這些措施包括「廢水處理廠、回收和固體廢物處理廠、使用當地的生物降解材料」。

Photo Credit: Reuters / BBC News 許多食物來自當地農場。

更具體地說,這個度假小鎮有一個零廢物系統,這意味著85%以上的垃圾被重覆利用和回收;當我爬上梯子向下看它的廢水管理工廠的巨大水庫時,我看到了這個過程。

每天處理約6700立方米的廢水,主要用於灌溉。兩家海水淡化廠(其中一些是紅海上的首批海水淡化廠,另一家是第一家採用節能低溫海水淡化廠)滿足了艾爾古納95%的飲用水需求。

該鎮還有一個現場回收工廠,將所有的塑料轉化為垃圾袋、衣服和衣架;而且,我在一天午餐時發現,它40%的食物都來自當地。

艾爾古納農場在當中發揮了關鍵作用,生產橄欖油、大棗、霍霍巴油(用於皮膚和頭髮產品)、羊毛和肉類(遊客可以通過與酒店前台交談安排導覽旅遊)。

小鎮漁場的8個瀉湖提供新鮮的海鮮,而各種酒店花園種植香草和蔬菜:想想芬芳的百里香、羅勒、薄荷和香菜;大量的大蒜和葱;樹上掛滿了石榴,芒果和無花果。

度假村的環保精神,吸引著當地居民和具有生態意識的企業家。一天下午,我在碼頭旁的健身精品店裡逛時,遇到了當地健康美容品牌諾什克(Norshek)的聯合創始人諾什克・法茲(Norshek Fawzy)。