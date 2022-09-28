俄烏戰爭：普亭的核威脅值得擔心嗎？俄羅斯會不會使用「戰術核武器」？

俄羅斯總統弗拉基米爾・普亭（Vladimir Putin）表示，他已凖備好使用核武器來保衛俄羅斯領土，這使外界擔心他可能在烏克蘭使用小型或「戰術」核武器。

美國總統拜登警告普亭，這樣做將是二戰以來最嚴重的軍事升級。

什麼是戰術核武器？

戰術核武器是小型核彈頭及其運載系統，使用於戰場，或開展有限度打擊。

戰術核武器旨在摧毀特定區域內的敵方目標，而不會造成大範圍的放射性污染。最小的戰術核武器可以是一千噸級或更少，即一千噸TNT炸藥當量，最大的可以達到十萬噸TNT炸藥當量。戰略核武器則更大（高達100萬噸級），並能從更遠的距離發射。

作為對比，美國1945年在廣島投下的原子彈是一萬五千噸級。

俄羅斯有哪些戰術核武器？

根據美國的情報，俄羅斯大約有2000件戰術核武器。俄羅斯的戰術核彈頭可以放在各種類型的導彈上，這些導彈通常用於投送常規炸藥，如巡航導彈。戰術核武器也可以從飛機或船隻上發射——作為反艦導彈、魚雷和深水炸彈。

美國稱，俄羅斯最近一直在大力投資這些武器，以提高其射程和精度。

戰術核武器以前是否被使用過？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 俄羅斯部隊可以使用常規火炮來發射小型核彈頭，如馬爾卡自行火炮

戰術核武器從來沒有在衝突中使用過。

像美國和俄羅斯這樣的核大國已經發現，使用現代常規彈藥來摧毀戰場上的目標，同樣有效。

此外，到目前為止，沒有一個有核國家願意冒著全面核戰爭的風險，而使用戰術核武器。

然而，與大型戰略武器相比，俄羅斯可能更願意使用較小的戰術性武器。

「他們可能不認為在跨越這個大的核武分水嶺。」英國皇家國際事務研究所（Chatham House）國際安全項目負責人帕特里夏・路易斯（Patricia Lewis）認為，「他們（俄羅斯）可能把它看作是其常規部隊的一部分。」

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普亭的核威脅真的值得擔心嗎？

2022年2月，在入侵烏克蘭前不久，普亭總統將俄羅斯的核力量置於「特別戰備狀態」並舉行了高規格的核演習。

最近，他又表示，「如果我們國家的領土完整受到威脅，我們將毫無疑問地使用所有可用的手段來保護俄羅斯和我們的人民。這不是虛張聲勢。」

俄羅斯佔領烏克蘭南部和東部地區後，正計劃舉行不被國際承認的公投，以將其吞併。普亭總統說，他凖備「通過一切手段」捍衛這些地區的「領土完整」。

美國情報部門認為這是在威脅西方，即不要試圖幫助烏克蘭奪回這些領土，而不是表明普亭正在計劃一場核戰爭。

但也有人擔心，如果俄羅斯進一步遭受挫折，可能會忍不住，在烏克蘭使用較小的戰術武器以「改變遊戲規則」，從而打破僵局或避免戰敗。

華盛頓卡內基國際和平基金會的核專家詹姆斯・阿克頓（James Acton）說，「我有理由擔心，在那種情況下，普亭可能會使用核武器——很可能在烏克蘭當地使用，以恐嚇所有人並達到其目的。我們還沒有到那個地步。」

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美國是如何回應的？

美國總統拜登已經警告俄羅斯不要在烏克蘭戰爭中使用核武器。

拜登先接受哥倫比亞廣播公司（CBS News）採訪時說，這種行動將「改變戰爭的局面，與第二次世界大戰以來的任何情況都不同」，他還補充說，「這將產生後果」。

如果有任何核武器被使用，很難預測美國和北約將如何應對。他們可能不想冒著全面核戰爭的風險，讓局勢進一步升級，但他們也可能想劃出一條底線。

然而，俄羅斯也可能被另一個大國——中國——阻止使用戰術核武器。

「俄羅斯嚴重依賴中國的支持，」倫敦國王學院的核專家希瑟・威廉姆斯（Heather Williams）表示。

「但中國有一個不首先使用核武器的原則。因此，如果普亭真的使用核武器，中國將很難以支持他。」

「如果他使用它們（核武器），他可能會失去中國（的支持）。」

BBC

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九