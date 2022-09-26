堅決為安倍晉三辦國葬，日相岸田文雄著眼「弔唁外交」，日本政府獻花唱名擬稱「台灣」
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面對社會意見兩極及在野黨質疑，為何不取消國葬改成「內閣與自民黨合同葬」？東京大學名譽教授御廚貴說，畢竟日本政府已通知各國，海外政要也都準備出席，所以如果因為受到國內輿論批評就要取消的話，可能會造成國際信用受損，「事到如今不可能不辦國葬形式的葬禮」。
（中央社）日本政府將在9月27日為前首相安倍晉三舉辦「國葬」，日本學者分析，首相岸田文雄政府之所以堅辦國葬，主要著眼「弔唁外交」，即使現在民意反對聲浪高漲，也已是箭在弦上。
安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。岸田內閣7月22日決定9月27日為安倍舉辦國葬，地點在東京都內的日本武道館。
美國《新聞週刊》（Newsweek）日文版日前一篇專文指出，國葬預料會有來自全球各國的政要參加，不僅是向全球展現主辦國的國力，也是反映出該國國情的重大事件。
不過，岸田這次決定為安倍舉行國葬，引發日本社會兩極意見，且愈接近國葬舉辦日，各項民調都呈現出反對意見多於贊成意見的結果。
- 日本二戰後廢止國葬令
國葬指的是對國家有功者過世時，由公費所舉辦的葬禮。日本在二次大戰前是依「國葬令」舉辦國葬，但戰後已廢止，且在安倍國葬之前，日本政府僅在1967年為前首相吉田茂辦過一次國葬。
其實對日本人來說，國葬制度化後的歷史並不悠久。日本中央大學文學部教授宮間純一日前接受日本放送協會（NHK）訪問時說，日本國葬最早的例子可追溯到1883年過世的右大臣岩倉具視。
他說，日本1885年採行內閣制後，國葬對象先由內閣會議決定，最後由日皇做裁決。至於法律上的依據，則是到1926年公布「國葬令」後才有正式法律定位。
宮間說，國葬在二戰前及二戰期間，都是由日皇賜予的形式舉行，對象為對國家或日皇有功的人，也就是說國葬是「日皇及國民共同哀悼功臣的場合」。
他說，從結果來看，國葬在過去的大日本帝國下，有著團結國民的功能；而作為歷史遺物，國葬的作用已經結束。
宮間說，國葬令在二戰結束後的1947年底已失效，雖然之後也曾在政界被討論過，但至今依然未法制化，連過去的吉田茂國葬也不是依法舉行。這次安倍國葬是依據內閣會議決議舉行。
宮間說，根據吉田茂國葬當年的新聞報導，場內有來自國內外約6000名賓客出席，場外也有約8500人聚集，另有約7萬人聚集在前往武道館的街道兩旁，場面確實相當盛大；但當時有不少反對舉辦國葬的人士，也有許多人對國葬不太關心。
等到前首相佐藤榮作1975年過世時，日本也曾就是否舉辦國葬進行討論，但經過上次為吉田茂舉辦國葬時的討論後，這次無法再忽視反對派人士想法，所以最後未能為佐藤榮作舉辦國葬，而是採用「國民葬」。
- 辦不辦國葬 問題出在無明確標準及法律
宮間說，要不要為曾任首相者舉辦國葬的討論，過去跟現在都差不多，問題都出在日本並沒有明訂國葬對象標準，也沒有相關法律。而二戰後無法將國葬法制化，也是因為擔心訂定對象標準可能會讓問題政治化，因此一直以來都相當慎重。
宮間說，日本戰後曾任首相者的葬禮，大致可分為3種，分別是「國葬」、「國民葬」及「內閣與自民黨合同葬（聯合葬禮）」。
在安倍之前，國葬只有吉田茂一個前例。國葬由政府主辦，費用全數由公費支應；這次安倍的國葬經費也是全額由中央政府負責。
國民葬的前例之一是佐藤榮作葬禮，當年由政府、自民黨及自願參與的國民共同主辦，大部分經費由中央負擔。
至於內閣與自民黨合同葬是從1980年的大平正芳以來近年的主流葬禮，由政府及自民黨等政黨共同主辦，部分費用由中央埋單。
- 國葬的外交意義
而岸田政府這次決定為安倍舉辦國葬，其中一個重要目的是著眼「弔唁外交」。
東京大學名譽教授御廚貴說，岸田內閣在7月決定9月舉行國葬，這種將日期訂在兩個月後的作法，可以說就是希望國外重要人士來參加。
他說，吉田茂國葬是在過世11天後舉辦，如果安倍國葬仿照吉田茂的話，國外重要人士大概就無法出席。
御廚貴說，如果只是要以國家立場表達敬意與弔唁之意，就不需要把國葬時間訂在兩個月後。所以在思考把國葬用在對外方面的優點時，就會變成大家所說的「弔唁外交」。
他說，在安倍過世前，日本近期沒有進行「弔唁外交」的機會，最近一次就是天皇過世時，所以才會想把安倍葬禮以國葬形式進行「弔唁外交」。
但御廚貴說，雖然感覺岸田希望利用這個場合跟各國領袖會面，透過建立個人關係展開領袖外交，但事實上現任領袖前來的人數不多，很多國家都是派卸任領袖出席，若還要說是弔唁外交的話可能又有點不太一樣。
面對社會意見兩極及在野黨質疑，為何不取消國葬改成「內閣與自民黨合同葬」？御廚貴說，畢竟日本政府已通知各國，海外政要也都準備出席，所以如果因為受到國內輿論批評就要取消的話，可能會造成國際信用受損，「事到如今不可能不辦國葬形式的葬禮」。
安倍晉三國葬輿論兩極 美駐日大使肯定安倍功績
（中央社）日本政府將舉辦已故首相安倍晉三國葬，輿論兩極。美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）接受日媒專訪時肯定日本政府為安倍舉辦國葬，並說，「若不承認安倍（功績），那將是一大損失。」
日本政府27日將在東京的日本武道館舉行安倍國葬。隨著媒體報導這場國葬將浪費巨額人民血汗錢、強迫服喪、安倍與「世界和平統一家庭聯合會」（又稱統一教）關係深等負面消息多，反對國葬的聲浪漸增大。
美國駐日大使易曼紐昨天在位於東京的大使寓所接受日本《富士電視台》專訪時說：「沒人像安倍那樣對美日關係帶來那麼重要的影響」。對於日本國內對安倍國葬輿論兩極的情況，他說：「若不承認安倍（的功績），那將是一大損失。」
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
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而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
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重整營運，度過低迷期
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那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
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