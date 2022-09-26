學者聯手打造3D聲景地圖，北市大安、中山區夜間為噪音熱點，環保署將擴大聲音照相執法

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研究發現，台北市大安、中山區夜間為噪音熱點，主要是在夜間市民大道一帶仍有較大的車流量，另外，白天在松山區因飛機起降，花博廣場一帶只要飛機經過，聲音瞬間飆到80分貝以上；台中部分則包含台中工業區、市中心火車站周邊、逢甲商圈附近等。
學者聯手打造3D聲景地圖，北市大安、中山區市民大道為夜間噪音熱點
（中央社）中研院、台北大學及台師大團隊打造聲景地圖，已完成台北、台中兩地。台北以大安、中山區市民大道一帶夜間為噪音熱點；台中則在台中工業區、市中心火車站周邊及逢甲商圈附近。
中央研究院人文社會科學研究中心研究員詹大千和台北大學不動產與城鄉環境學系助理教授林柏丞、中研院資訊所研究員陳伶志、統計所特聘研究員黃景祥、台師大副教授吳秉昇合作，透過環境及氣象等資訊建立二維與三維聲景地圖。
詹大千告訴《中央社》記者，這項研究主要是透過車流監測做為基礎，由於台北市是全台車流監測密度最高的地區，因此先選定台北為研究範圍；另外，團隊也已完成台中的聲景地圖。
根據研究發現，台北市大安、中山區夜間為噪音熱點，主要是在夜間市民大道一帶仍有較大的車流量，另外，白天在松山區因飛機起降，花博廣場一帶只要飛機經過，聲音瞬間飆到80分貝以上；台中部分則包含台中工業區、市中心火車站周邊、逢甲商圈附近等。
詹大千表示，這項研究主要有幾個較大的亮點，首先這是做到二維和三維空間的差異，能顯示高、低樓層在聲音上的真實數據；其次，這些都是長時間的連續監測數據，與一般定時、定點的資料收集不同，可以更容易看出該地區長期的聲音變化。
詹大千說，希望這套研究未來能與環保單位合作，當一個地點被檢舉有噪音時，這些資料做為噪音取締的佐證，再由環保單位更精準的儀器測量、確認是否超標，也能提供較容易出現噪音的時段供環保單位查緝。
另外，詹大千提到，現在也在進行噪音的音頻、種類分析，可以就錄音採樣直接辨別噪音源為何，就目前的數位分析已有80％左右的準確度。
對於一般民眾而言，詹大千建議，如果是鄰近主要幹道的民宅，經過實際監測後發現，加裝氣密窗後的室內外分貝數落差可達20分貝，若受噪音所苦的民眾可考慮這種減噪措施。
聲音照相執法擬擴大，將納營建工程
（中央社）環保署昨（25）日表示，去（2021）年起已開始實施聲音照相執法，預計至2027年全國整體規劃需求約306套；未來除運用於使用中機動車輛噪音，也正研發擴大發展應用於營建工程噪音取締。
中研院人文社會科學研究中心研究員詹大千團隊建立聲景地圖，發現發現台北市大安、中山區夜間為噪音熱點，主要是在夜間市民大道一帶仍有較大的車流量，另外白天在松山區因飛機起降，花博廣場一帶只要飛機經過，聲音瞬間飆到80分貝以上；台中部分則包含台中工業區、市中心火車站周邊、逢甲商圈附近等。
根據行政院環境保護署統計，依照2021六都噪音稽查處分概況，噪音處分以台北市、新北市占最高，其中以營建工程、機動車輛、娛樂營業場為主，而按噪音管制區來看，以第二類（一般住宅）及第三類（住商混合）陳情處分占最多。
環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴《中央社》記者，環保署自2020年修正《噪音管制區劃定作業準則》，增列各類陸上運輸系統噪音管制區劃定作業準則，另外在2021年起推動實施「聲音照相-科技執法」，加強噪音管制及取締方式。
蔡孟裕說，為加強提升地方執法的量能，爭取前瞻科技計畫及公共建設計畫相關經費，進一步補助地方環保局購置執法設備，預計至2027年全國整體規劃聲音照相需求約306套，未來除運用於使用中機動車輛噪音外，也正研發擴大發展應用於營建工程噪音取締，維護民眾生活安寧。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
我們想讓你知道的是
45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。