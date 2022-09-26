學者聯手打造3D聲景地圖，北市大安、中山區夜間為噪音熱點，環保署將擴大聲音照相執法

學者聯手打造3D聲景地圖，北市大安、中山區市民大道為夜間噪音熱點

（中央社）中研院、台北大學及台師大團隊打造聲景地圖，已完成台北、台中兩地。台北以大安、中山區市民大道一帶夜間為噪音熱點；台中則在台中工業區、市中心火車站周邊及逢甲商圈附近。

中央研究院人文社會科學研究中心研究員詹大千和台北大學不動產與城鄉環境學系助理教授林柏丞、中研院資訊所研究員陳伶志、統計所特聘研究員黃景祥、台師大副教授吳秉昇合作，透過環境及氣象等資訊建立二維與三維聲景地圖。

詹大千告訴《中央社》記者，這項研究主要是透過車流監測做為基礎，由於台北市是全台車流監測密度最高的地區，因此先選定台北為研究範圍；另外，團隊也已完成台中的聲景地圖。

根據研究發現，台北市大安、中山區夜間為噪音熱點，主要是在夜間市民大道一帶仍有較大的車流量，另外，白天在松山區因飛機起降，花博廣場一帶只要飛機經過，聲音瞬間飆到80分貝以上；台中部分則包含台中工業區、市中心火車站周邊、逢甲商圈附近等。

詹大千表示，這項研究主要有幾個較大的亮點，首先這是做到二維和三維空間的差異，能顯示高、低樓層在聲音上的真實數據；其次，這些都是長時間的連續監測數據，與一般定時、定點的資料收集不同，可以更容易看出該地區長期的聲音變化。

詹大千說，希望這套研究未來能與環保單位合作，當一個地點被檢舉有噪音時，這些資料做為噪音取締的佐證，再由環保單位更精準的儀器測量、確認是否超標，也能提供較容易出現噪音的時段供環保單位查緝。

另外，詹大千提到，現在也在進行噪音的音頻、種類分析，可以就錄音採樣直接辨別噪音源為何，就目前的數位分析已有80％左右的準確度。

對於一般民眾而言，詹大千建議，如果是鄰近主要幹道的民宅，經過實際監測後發現，加裝氣密窗後的室內外分貝數落差可達20分貝，若受噪音所苦的民眾可考慮這種減噪措施。

聲音照相執法擬擴大，將納營建工程

（中央社）環保署昨（25）日表示，去（2021）年起已開始實施聲音照相執法，預計至2027年全國整體規劃需求約306套；未來除運用於使用中機動車輛噪音，也正研發擴大發展應用於營建工程噪音取締。

中研院人文社會科學研究中心研究員詹大千團隊建立聲景地圖，發現發現台北市大安、中山區夜間為噪音熱點，主要是在夜間市民大道一帶仍有較大的車流量，另外白天在松山區因飛機起降，花博廣場一帶只要飛機經過，聲音瞬間飆到80分貝以上；台中部分則包含台中工業區、市中心火車站周邊、逢甲商圈附近等。

根據行政院環境保護署統計，依照2021六都噪音稽查處分概況，噪音處分以台北市、新北市占最高，其中以營建工程、機動車輛、娛樂營業場為主，而按噪音管制區來看，以第二類（一般住宅）及第三類（住商混合）陳情處分占最多。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴《中央社》記者，環保署自2020年修正《噪音管制區劃定作業準則》，增列各類陸上運輸系統噪音管制區劃定作業準則，另外在2021年起推動實施「聲音照相-科技執法」，加強噪音管制及取締方式。

蔡孟裕說，為加強提升地方執法的量能，爭取前瞻科技計畫及公共建設計畫相關經費，進一步補助地方環保局購置執法設備，預計至2027年全國整體規劃聲音照相需求約306套，未來除運用於使用中機動車輛噪音外，也正研發擴大發展應用於營建工程噪音取締，維護民眾生活安寧。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航