專家分析：中共加大對台灣武嚇，台海局勢已成國際議題，拜登協防台灣「戰略模糊」轉清晰

（中央社）台海局勢升溫，引發國際關注。星媒引述學者分析，兩岸關係改變主要因為北京的緣故；美眾議院議長訪台後，中國加大對台軍事恫嚇，已將台灣變成國際議題，美國不得退縮的壓力也更大。

近來台海緊張情勢因北京報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台而進一步升溫。中國連日在台灣周邊海、空域實施大規模軍事演習後，共機也頻頻越過台灣海峽中線，幾成常態。

在中共加大對台軍事恫嚇之際，美國總統拜登（Joe Biden）日前接受美媒專訪再度表態，若中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。白宮則再次重申美國政策未變。

台海局勢已成為國際最關注的議題之一。新加坡《海峽時報》（The Straits Times）24日以將近2個版面的篇幅刊出多篇報導，從美、中、台等不同角度分析台海情勢發展。

其中一篇報導指出，雖然目前兩岸關係處於數十年來最緊張的狀態，但許多台灣民眾不因此而擔心，即使情況確實有些改變。一位民眾受訪說，「我在台北的生活很正常，但海外的朋友最近都一直傳訊問我是否害怕會發生戰爭。」

報導引述澳洲國立大學專攻兩岸議題的政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）分析，裴洛西訪台成了北京擴大台灣周圍軍事行動規模、創造軍事「新常態」的藉口，但同時也減少美國拋棄台灣的風險。

他認為，中國在裴洛西訪台後加大對台軍事恫嚇，已讓台灣成為國際議題，這也讓美國不得退縮的壓力更大。

兩岸關係自2016年開始走下坡，近幾個月緊張情勢更是急遽升溫。

美國華盛頓大學傑克遜國際研究院助理教授林于翔（James Lin）觀察，儘管總統蔡英文反對與中國大陸統一，但她並未單方面對兩岸關係造成重大改變。

林于翔認為，近年兩岸關係改變主要是北京方面的緣故，特別是中國國家主席習近平上台後。「在習近平領導下，中國變的更具侵略性、更崇尚軍國主義及民族主義，統一台灣已成為北京國族主義政治的核心。」

事實上，裴洛西訪台之前，中國已頻頻出動軍機侵擾台灣防空識別區、打壓台灣。林于翔指出，裴洛西訪台只是進一步加劇這些壓力而已，包括中國祭出經濟制裁、發射飛彈落入台灣附近海域等。

為因應中國軍事威脅，台灣一方面提升國防預算、強化不對稱戰力，同時也尋求更多國際支持。

Photo Credit: 中央社 台灣提升國防預算強化不對稱戰力，也尋求更多國際支持。圖為7月漢光演習期間，愛國者飛彈在大佳河濱公園進行機動部署與戰力保存演練，國軍官兵全副武裝提槍上陣。（中央社檔案照片）

宋文笛表示，台灣正尋求透過多邊的方式來嚇阻中國軍事冒險主義，這包括更積極進行國會外交、接待外國訪賓等。

除了美國，台灣也試圖強化與其他國家的合作關係，並持續遊說其他國家支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、參與世界衛生組織等國際組織。

宋文笛分析，這些動作將台灣議題國際化，若中國入侵台灣，也會提升其他國家加入國際對北京實施外交、經濟制裁的可能性。

另一篇報導分析，裴洛西訪台及中國的反應，導致美中關係跌入「新低點」，台灣成為美中兩強間最嚴重的「衝突熱點」。

另外，對於拜登表態美國將防衛台灣的說法，有專家分析，這將強化中國加強軍事能力的決心，為可能的入侵行動作好準備。

新加坡國立大學東亞研究所資深研究員祁冬濤指出，和平統一台灣仍是中國的第一選項，但習近平確實是比先前的中國領導人更有決心，為「非和平統一」做準備。

拜登4度談協防台灣，戰略模糊漸清晰警告北京勿輕舉妄動

（中央社）美國總統拜登日前第4度公開表態，若台灣遭受襲擊，願協防台灣。儘管白宮立即滅火，重申對台政策不變，但隨著中國對台步步進逼，美方長期奉行的戰略模糊政策日漸清晰，嚴詞警告北京勿輕舉妄動。

美國總統拜登18日在《美國哥倫比亞廣播公司》（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪中被問及若中國武力犯台，美軍是否會出兵協防台灣？拜登果斷地回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）。」

主持人再三確認，是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同，若中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣？拜登再次回答說：「對。」

這是拜登去年1月入主白宮後，至少第4度公開表態對台協防的決心，也是拜登再次以言詞警告北京不要輕啟戰端。

拜登再度公開表態願意協防台灣，也再次引發美國長期以來奉行的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策內涵是否將改弦易轍、走向「戰略清晰」（Strategic Clarity）的質疑。

過去40多年來，美國對台海採行戰略模糊政策，亦即不明確說明美方是否會在台海爆發衝突時出兵介入，目的在「雙重嚇阻」（dual deterrence），一方面向北京傳達美方不會無視中國武力犯台舉措，要北京不要輕舉妄動；另一方面也向台北傳遞華府不會無條件協防台灣，警告台灣不要輕率走向獨立。

對於拜登的協防台灣說，白宮立即澄清美方對台政策不變。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也在媒體簡報中重申拜登言論並未改變美國一中政策，美方持續反對片面改變台海現狀，以維持台海和平穩定。他並表示，當美國總統想要宣示政策改變時，「他就會這樣做。但他（指拜登）沒有」。

然而，拜登4度明確表達若台灣有事，會協防台灣，對於已經縱橫政壇近半世紀，多數時間處理國際事務議題的拜登而言，或許正如前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）所說，在第4次之後，很難說拜登沒有這樣的意思或感受，考量拜登在擔任參議員時曾表決支持《台灣關係法》，也長期觀察兩岸情勢的歷史背景，「有時總統會說出自己的想法，不管幕僚多想收回」。