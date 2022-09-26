莫斯科在烏克蘭4佔領區舉行入俄公投，傳29日國會討論合併領土相關法案

（中央社）俄羅斯官方塔斯社（TASS）引述匿名消息人士報導，俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）可能於29日討論一項法案，要將在烏克蘭的占領區併入俄國。

莫斯科24日在烏克蘭4個被占領區發起入俄公投，基輔當局和西方國家對此表達譴責，並指公投作假，矢言不承認投票結果。

占領區親莫斯科當局已明確表示，他們認為投票已成定局。

塔斯社引述俄國撐腰的烏東分離主義頓內次克地區（Donetsk）政府領導人普希林（Denis Pushilin）說法，稱當地一旦成為俄羅斯的一部分，他的優先要務不會改變。

塔斯社並援引一名俄國國家院匿名消息人士說法指出，國家院最快可能於29日，也即4個地區公投結束後兩天，討論將烏克蘭部分地區併入俄國的相關法案。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述一名知情人士說法報導，俄羅斯上議院也可能在同一天考慮這項法案。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）也援引一名未透露姓名的消息人士說法報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）可能準備於30日兩院特別聯席會議上發表正式談話。

俄羅斯媒體機構表示，盧甘斯克地區（Lugansk）一名官員在投票進行兩天後宣布投票率為45.9%，札波利沙（Zaporizhzhia）地區則為35.5%；投票預計將於27日結束。

莫斯科：烏克蘭遭俄國兼併地區將得到全面保護

俄羅斯試圖在聯合國為進行了7個月的戰爭辯護，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）宣稱，正在舉行入俄公投的烏克蘭地區若被莫斯科兼併，將得到俄國「全面保護」。

路透社報導，烏克蘭東部4個地區正在進行公投，俄羅斯想藉此兼併自2月入侵以來以武力侵占的領土。公投於25日進入第3天，俄羅斯國會可能在幾天內正式確認此事。

烏克蘭及其西方盟國認為這項公投是一場騙局，目的是為合理化戰爭升級以及莫斯科最近在戰場失利後所進行的動員。

俄羅斯外長拉夫羅夫24日在聯合國大會發言後，在記者會上稱，正在投票的地區若被俄羅斯兼併，將受到莫斯科「全面保護」。

在被問及俄羅斯是否有理由使用核武器保衛被兼併地區時，拉夫羅夫說，俄羅斯領土「受到國家的充分保護」，包括未來「進一步載入」俄羅斯憲法的領土。

當記者問起為何有這麼多俄羅斯人離開俄國時，拉夫羅夫指出俄羅斯人有行動自由的權利。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航